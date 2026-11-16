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Harrisonová porazila Nunesovou a prohlásila se za nejlepší bojovnici MMA. Pak prozradila, co bude dál

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Korunu nejlepší bojovnice planety si Kayla Harrisonová vzala škrcením ve čtvrtém kole. U mikrofonu pak vysvětlila, proč ji bere jen jako půjčku na večer.
Harrisonová porazila Nunesovou a prohlásila se za nejlepší bojovnici MMA. Pak prozradila, co bude dál

Harrisonová porazila Nunesovou a prohlásila se za nejlepší bojovnici MMA. Pak prozradila, co bude dál

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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