Harrisonová porazila Nunesovou a prohlásila se za nejlepší bojovnici MMA. Pak prozradila, co bude dál

Zadní škrcení drží pár vteřin a Amanda Nunesová se vzdává. Žena, která byla roky měřítkem ženského MMA, vstává jako poražená. Před novináři pak sedí Kayla Harrisonová a říká něco, co po takovém večeru nikdo nečeká: nejlepší je teď, ne navždy. Mezitím stihne otevřít odvetu, vytáhnout jméno Rondy Rousey a mluvit o svátcích s dětmi. Redakce MMAmag prošla výsledkové zápisy z turnaje UFC 334 a jeden údaj, který se o tomhle zakončení šíří, nesedí.
Zápis ze zápasu mluví o jiném kole, než jaké se šíří
Kayla Harrisonová je 36letá americká bojovnice v bantamové váze, do 61,2 kg. Do zápasu šla s bilancí 19-1-0, odešla s 20-1-0. Amanda Nunesová je 38letá Brazilka a bývalá šampionka dvou divizí UFC, největší světové organizace MMA. Před zápasem měla 23-5-0, po něm 23-6-0.
Ve výsledkovém zápisu serveru MMA Fighting, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí zakončení takto: submise zadním škrcením, 4. kolo, 1:29, na turnaji UFC 334 v Madison Square Garden 14. listopadu 2026. Část pozápasových shrnutí přitom mluví o třetím kole. Výsledkové zápisy se shodují na čtvrtém.
Redakce MMAmag nahlédla do agregovaných dat serveru PMCountdown, který je označuje za statistiku z webu UFC. Nunesová podle nich trefila 31 signifikantních úderů, Harrisonová 25. Prohrála přesto před limitem. Dvojnásobná olympijská vítězka v judu soupeřku třikrát z devíti pokusů složila na zem a nasbírala 5:41 kontroly, a tam se zápas rozhodl.
Nunesová se vracela po dlouhé pauze. Naposledy nastoupila na UFC 289 10. června 2023, do klece v New Yorku šla 14. listopadu 2026. Mezi těmito daty leží 3 roky, 5 měsíců a 4 dny, tedy zhruba 41 měsíců bez zápasu. Víc než samotné zakončení ale rezonovalo to, jak o ní vítězka mluvila před novináři. V minulém čase.
Slova před zápasem vedle toho, co řekla po něm
V rozhovoru, který CBS Sports zveřejnil 14. listopadu 2026, redakce MMAmag dohledala, co Harrisonová soupeřce vzkázala ještě před zápasem: „Jsi nejlepší… zatím. V sobotu večer se to změní“. Na otázku, čím by ji výhra udělala, tehdy odpověděla: „Nejlepší všech dob. Myslím, že ano“.
Po výhře si to vzala zpátky sama. Na pozápasové tiskové konferenci UFC 334 v noci na 15. listopadu 2026 podle přepisu serveru MVP Boxing řekla: „Věřím, že Amanda Nunesová je největší, tedy byla největší ženskou bojovnicí. Myslím, že dnes večer jsem to já“. A hned k tomu dodala: „Není to o tom být nejlepší navždy. Je to jen pro tuhle chvíli“. Korunu nejlepší si tedy nasadila s datem spotřeby, které si určila sama.
Harrisonová na tiskovce tvrdila, že viděla video, ve kterém dcera Nunesové mluvila o tom, jak ji matka zpracuje lokty a koleny. Dítě nejmenujeme. Podle dostupného přepisu vítězka dodala, že by jednou chtěla, aby děvče stálo na ramenou jich obou. Nunesová podle online reportáže MMA Fighting rozhovor v kleci po prohře neposkytla. Pak přišla otázka, co bude dál, a padla dvě jména.
Odveta o pět kilo výš a jméno, které prodává lístky
První je Nunesová. „Odveta s Nunesovou na 145 liber. Musím si dojít pro ten druhý pás“, řekla Harrisonová podle téhož přepisu. Hranice 145 liber je zhruba 65,8 kg, tedy pérová váha: jiné shazování, jiný limit, jiný pás. Potíž je v tom, že CBS Sports uvádí, že UFC ženskou pérovou divizi po odchodu Nunesové zrušilo. V uloženém náhledu oficiálního žebříčku UFC k 16. listopadu 2026 redakce MMAmag ověřila Harrisonovou jako šampionku bantamové váhy. Pás, pro který si chce dojít, zatím visí ve vzduchu.
Šéf UFC Dana White podle serveru theScore k možné odvetě řekl: „Jasně, jo, udělal bych to znovu“. To není oznámený zápas, jen otevřenost promotéra.
Druhé jméno je Ronda Rousey. Americká bojovnice s bilancí 13-2-0 se 19. května 2026 vrátila do MMA na turnaji MVP MMA 1 vysílaném Netflixem a Ginu Carano porazila pákou na loket po 17 sekundách. Harrisonová ji odbyla jednou větou: „Jestli si Ronda chce přijít pro trochu akce, byla by to zábava. Snadné peníze“. Snadné peníze od soupeřky, která naposledy potřebovala na výhru 17 sekund. Podepsané ale není nic. Kdy se Harrisonová rozhodne, řekla taky.
Nejdřív svátky, potom podpis
Na otázku po dalším kroku Harrisonová podle theScore odpověděla: „Nechci něco uspěchat a pak nedodržet slovo. Vrátím se, promluvím si se svým týmem, dám si čas, budu se svými dětmi a prožiju svátky. A potom uvidíme, co se stane“. Žádný termín, žádné jméno. Jen pauza, kterou si tentokrát vybírá sama. Z původně plánovaného zápasu s Nunesovou na UFC 324 totiž odstoupila 11 dní před termínem, podle CBS Sports kvůli zranění z tréninku, které si vyžádalo okamžitou operaci krku.
Koruna s datem spotřeby
GLOSA Čím rychleji si v MMA někdo nasadí korunu, tím kratší dobu ji nosí. Harrisonová to ví líp než kdokoli jiný, protože větu o největší bojovnici historie roky poslouchala o někom jiném, než Nunesovou odškrtla ve čtvrtém kole. Proto si ji nevzala natrvalo, ale na jeden večer.
Tiskovka po velkém zápase je burza. Sotva doznějí hlášky o úctě, licituje se o váze, o jménu a o tom, kdo přinese víc diváků. Harrisonová do ní vstoupila s pásem, s nabídkou odvety a s poznámkou o snadných penězích. Korunu si ale nikam nevěší. Nechá ji ležet přes svátky, a pak se uvidí, kdo si o ni řekne.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka