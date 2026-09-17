Harlan Coben boří rekordy: Jeho nový thriller je pátým nejúspěšnějším seriálem Netflixu všech dob

Netflix v podstatě denně přidává další a další obsah, který se pokouší získat pozornost diváků. Místa v žebříčku nejsledovanějších titulů jsou ale omezená. Čas od času se ale objeví projekt, který se z nabídky jen tak vytratit nehodlá. A přesně to se stalo osmidílné minisérii podle románu
Harlana Cobena s názvem Najdu si tě. Od svého uvedení 18. června 2026 nasbírala 117,5 milionu zhlédnutí a aktuálně jí patří 6. místo mezi nejpopulárnějšími seriály vůbec. Před ní už jsou jen takové hity jako Wednesday nebo Adolescent.
Najdu si tě není žádná obří fantasy sága, nákladný sci-fi projekt nebo akční nářez se stovkami výbuchů jako z filmů Chucka Norrise. Je to komorní thriller o otci, který se snaží zjistit, co se skutečně stalo jeho synovi.
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Na
Rotten Tomatoes se hodnocení od diváků i kritiků pohybují kolem 60 %, uživatelé ČSFD uživatelé ČSFD jej však hodnotí lépe – udělili mu 73 % a řadí ho na 979. místo mezi nejoblíbenějšími seriály všech dob. Foto: Netflix Útěk z vězení kvůli jediné fotografii
Život Davida Burroughse skončil ve chvíli, kdy byl odsouzen za vraždu vlastního syna. David tvrdí, že je nevinný, jenže mu nikdo nevěří. Do vězení za ním přichází bývalá švagrová Rachel s fotografií, na které je Davidův syn, o kterém si celé roky myslel, že je mrtvý. Co byste dělali vy? Hlavní hrdina má jasno! Utéct z vězení, uniknout policii a rozplést příběh plný tajemství.
Hlavní role se zhostil
Sam Worthington, který už dávno není jen Jakem Sullym z Avatara. Jeho David je totiž na hony vzdálený od modrého obyvatele Pandory. Je to člověk, kterému se během chvíle rozpadl celý život. Najednou se mu však naskytne šance zjistit, jestli jeho syn skutečně žije. Zdatně mu u toho sekunduje Britt Lower (Odloučení) nebo Milo Ventimiglia ( Gilmorova děvčata, Hrdinové). Foto: Netflix Netflix + Coben = zaručený hit
Netflix s čtyřiašedesátiletým americkým spisovatelem spolupracuje už od roku 2018 a za tu dobu z jeho knih vznikla celá řada seriálů. Celkem je uváděno 13 adaptací Cobenovek, které se v globální TOP 10 objevily 41× a od roku 2023 nasbíraly přes 450 milionů zhlédnutí.
Příkladem je hit
Podruhé mě neoklameš (2024) s Michelle Keegan, který se okamžitě dostal na první příčku sledovanosti a během dvou týdnů nasbíral 61 milionů zhlédnutí. Později se dostal až na 7. místo mezi nejsledovanějšími seriály Netflixu vůbec.
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Minisérie
Chybíš mi po premiéře vystřelila na první místo globálního žebříčku anglických seriálů s 21,7 miliony zhlédnutí a dostala se do TOP 10 v 89 zemích. Ještě předtím se podobně dařilo například seriálům Cizinec, Nevina, Drž se blízko nebo V bezpečí.
Titul
Najdu si tě ale překvapil čísly, která konkurují i největším netflixovským značkám. V červenci letošního roku překonal hranici 100 milionů zhlédnutí, dostal se na první místo v 81 zemích a v globálním žebříčku se na špici držel 5 týdnů. Foto: Netflix Úspěch seriálu pomohl i knize a dalším adaptacím
Kniha Najdu si tě vyšla v roce 2023 a po oznámení seriálu a zveřejnění prvního teaseru se zvýšil její prodej o více než 500 procent. Dokazuje to, že úspěšná adaptace dokáže znovu nastartovat zájem o předlohu, přivést autorovi nové čtenáře a zvýšit zájem o jeho další díla.
A spolupráce na dalších projektech není zdaleka u konce. Chystá se nová adaptace
Temných lesů a na řadu také přijde detektivní série o Myronovi Bolitarovi (v hlavní roli Colin Woodell), která sleduje osudy bývalého nadějného basketbalisty, který se živí jako sportovní agent a příležitostně jako soukromé očko. Zdroje: Netflix Tudum, About Netflix, UPI, Rotten Tomatoes, ČSFD