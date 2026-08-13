Haraslín se v slzách loučí se Spartou. Saúdská Arábie za něj zaplatila přes 125 milionů korun

Ještě 12. srpna figuroval Haraslín na oficiální soupisce Sparty jako záložník s číslem 22. Trenér Brian Priske ho na předsezonní tiskové konferenci představoval jako kapitána, kolem kterého staví ofenzivní plán. O pár hodin později přinesl inFotbal zprávu, že klub dal slovenskému křídelníkovi zelenou k odchodu. Oficiální oznámení Sparty ani saúdského klubu v tu chvíli neexistovalo. Přesto se příběh rozjel, a s ním i otázky, na které zatím chybí jednoznačné odpovědi.
Co víme a co zatím ne
Potvrzené je toto: Sparta a saúdská strana se podle sekundárního zdroje dohodly na podmínkách prodeje. Haraslín dostal souhlas k jednání o osobních podmínkách. Konkrétní saúdský klub ale veřejně pojmenovaný nebyl a na přestupovém přehledu Saudi Pro League se Haraslínovo jméno v době uzávěrky tohoto textu neobjevilo.
Kolem částky panuje ještě větší mlha. InFotbal hovoří o 4 až 5 milionech eur, tedy zhruba 100 až 125 milionech korun při aktuálním kurzu. Aby se celkový balík dostal přes 150 milionů, musel by obsahovat výrazné bonusy, za odehrané zápasy, výkonnostní prémie nebo procento z dalšího prodeje. Jejich struktura ale veřejně rozpadnutá není, takže přesnou sumu nelze poctivě uzavřít.
A „slzy“? Ve veřejně dostupných materiálech Sparty (na webu, sociálních sítích ani v tiskových výstupech) se nepodařilo dohledat video ani citaci, která by emotivní rozloučení zachycovala. Pokud k němu došlo, odehrálo se patrně v kabině nebo v soukromí.
Proč je načasování větší příběh než suma
Sparta pustila svého kapitána v srpnu, tedy uprostřed rozjeté sezony a v období, kdy řeší evropská předkola. To je zásadní detail. Nejde jen o ztrátu jednoho hráče, jde o zásah do hierarchie týmu v momentě, kdy se formují automatismy pro podzimní program.
Haraslínův odchod navíc neznamená izolovanou ztrátu. Letní kádrové pohyby Sparty ukazují širší přestavbu:
- Peter Vindahl už není veden v A-týmu.
- Jan Kuchta odešel na hostování do Legie Varšava.
- Naopak přišel Bruness jako nová ofenzivní krev.
Tři klíčové změny v jednom přestupním okně. Pokud k nim přibude i Haraslín, Priske bude muset přeskládat nejen sestavu, ale i vnitřní dynamiku kabiny.
Kdo zaplní díru po kapitánovi
Sparta má na soupisce několik hráčů schopných obsadit křídlo nebo ofenzivní poloprostor:
- Veljko Birmančević – nejpřímější náhrada, zkušenost z ligového i evropského provozu.
- John Mercado a Joao Grimaldo – technicky vybavení křídelníci, oba ale s menší vazbou na český ligový kontext.
- Garang Kuol a Ebrima Singhateh – mladší varianty s potenciálem, nikoli s garancí.
- Adam Karabec nebo Matěj Ryneš – v širší roli, pokud by Priske sáhl k taktické úpravě.
Žádný z nich ale není Haraslín. Žádný z nich nenosil pásku. A žádný z nich nemá jeho kombinaci zkušenosti, ligové čitelnosti a reprezentační exponovanosti.
Saúdská stopa slovenských fotbalistů
Haraslín by nebyl prvním slovenským reprezentantem v Saúdské Arábii. Podle oficiálního bulletinu Slovenského fotbalového svazu z března 2026 už v tamní lize působili Ondrej Duda a Marek Rodák (oba Al-Ettifaq) a Norbert Gyömbér (Al Chulúd). Haraslín byl v tom samém bulletinu ještě veden jako hráč Sparty.
Finanční logika dává smysl. Saúdská liga nabízí kontrakty, které středoevropský fotbal nemůže konkurenčně pokrýt. Pro třicetiletého hráče (Haraslín oslaví v říjnu jednatřicáté narozeniny) jde o poslední šanci na výrazný kariérní skok v příjmech. Sportovně to ale znamená odchod z evropské vitríny do ligy, kterou většina skautů sleduje okrajově.
Co to znamená pro Spartu v číslech
Pokud by se finální částka vyšplhala přes 150 milionů korun, šlo by na české ligové poměry o prodej z absolutního vrcholu. Jenže právě to „pokud“ je klíčové; garantovaná složka podle dostupných informací odpovídá spíš 100 až 125 milionům, a zda bonusy zbytek dorovnají, závisí na podmínkách, které nejsou veřejné.
Sparta zatím neprezentovala plán, jak případné příjmy z Haraslínova prodeje reinvestovat. Aktivita v kádru probíhá, ale přímá vazba „kapitán odchází, velká posila přichází“ z oficiálních kanálů neplyne.
Haraslínův příběh ve Spartě možná ještě nemá tečku, ale kapitánská páska už podle všeho hledá nového majitele.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner