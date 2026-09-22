Haraslín po odchodu ze Sparty shodil českou ligu a vychválil Saúdskou Arábii. Jeho čísla ale říkají něco úplně jiného

20. září na reprezentačním srazu slovenského národního týmu Haraslín řekl větu, která v Česku okamžitě zarezonovala: „Je to kvalitnejšia liga, čo sa týka technickej stránky, než tá česká. Nie je taká agresívna ani fyzicky náročná, no hrá sa viac technicky.“ Bývalý kapitán Sparty, muž se 194 soutěžními starty, 59 góly a 36 asistencemi v rudém dresu, dal najevo, že svůj letní přestup do Al-Fateh považuje za krok nahoru. Jenže tabulka Saudi Pro League v tu chvíli vyprávěla úplně jiný příběh.
Přestup za šest milionů eur a těžko odmítnutelná nabídka
12. srpna Sparta oficiálně oznámila rozloučení s Haraslínem. Žádná částka, žádné detaily smlouvy, jen poděkování za pět sezon, dva ligové tituly a slova o „nové životní výzvě“. Slovenská agentura TASR s odkazem na česká média doplnila přibližnou cenu: kolem šesti milionů eur, tedy zhruba 150 milionů korun. Smlouva do roku 2029.
Sám Haraslín přestup komentoval stručně: šlo o nabídku, kterou „bylo těžké odmítnout“. Ve třiceti letech, po kariérním maximu třinácti ligových branek v poslední sezoně ve Spartě, to dává logiku. Životní kontrakt, status hlavní posily, exotická destinace. Otázka zněla jinak: co za ty peníze dostane Al-Fateh?
Nula výher, tři body, patnácté místo
Odpověď po sedmi odehraných kolech: zatím velmi málo. Podle oficiálních dat Saudi Pro League měl Al-Fateh na kontě nula výher, tři remízy, čtyři porážky a pouhé tři body. Patnácté místo v osmnáctičlenné soutěži. Haraslín nastoupil ve všech sedmi zápasech v základní sestavě a vstřelil jeden gól, premiérovou trefu 26. srpna, kdy jeho tým poprvé v sezoně vůbec bodoval.
Sám přitom přiznával, že adaptace není snadná:
- Teploty přes 40 °C
- Odlišná kultura a životní rytmus
- Prakticky nově složený tým bez sehranosti
„Je to úplně nové mužstvo,“ řekl na reprezentačním srazu v polovině září. A přesto, právě v tomto momentu, kdy jeho klub padal tabulkou, přišel výrok o technické nadřazenosti saúdské soutěže nad českou.
Subjektivní dojem, nebo měřitelný fakt?
Haraslínova slova nebyla plošným odsudkem české ligy. Řekl konkrétní věc: saúdská soutěž je podle něj technicky kvalitnější, méně agresivní a méně fyzicky náročná. Argumentoval přítomností evropských hráčů se zkušeností z Ligy mistrů a Evropské ligy. „Překvapila mě kvalita,“ dodal.
Jenže univerzální verdikt o tom, která liga je „lepší“ , neexistuje. Záleží na metrice. Analytická platforma Opta měří sílu lig přes průměrný rating klubů a výsledky v mezinárodních soutěžích, a saúdská liga tam nemá jednoznačný náskok. Datový model CraftedFC v září řadil českou ligu na 24. místo na světě, saúdskou na 26. Tedy o dvě příčky níž.
Podle nás je Haraslínův výrok legitimní hráčský dojem o stylu hry, ne objektivní srovnání soutěží. Technicky orientovaný křídelník, který celou kariéru hrál na rychlost a dribling, může saúdský fotbal upřímně vnímat jako bližší svému naturelu. Problém není v tom, co řekl. Problém je v tom, kdy to řekl.
Načasování, které mluví proti němu
Představte si hráče, který odejde z klubu, kde pět let patřil k nejlepším. Přijde do nového prostředí, jeho tým prohrává, on sám dá za měsíc a půl jediný gól, a na reprezentačním srazu prohlásí, že nová soutěž je kvalitnější než ta předchozí. Česká média to okamžitě zarámovala jako „nelichotivý výrok“ a postavila ho vedle výsledkové bídy Al-Fateh.
Haraslín přitom ve veřejných vyjádřeních žádnou lítost neprojevuje. Odchod ze Sparty prý „už postupem času bere s úsměvem“ a na reprezentaci přijel jako standardní člen kádru. Slovenský fotbalový svaz ho nadále prezentuje jako důležitou ofenzivní oporu, fokus národního týmu směřoval k postupu ve skupině Ligy národů a nikdo z realizačního týmu se od jeho slov nedistancoval.
Co Haraslínův případ říká o přestupech na Blízký východ
Finanční stránka je jasná: kontrakt do roku 2029, částka, která se v české lize běžně nevyplácí, a pro Spartu velmi silný odchod za třicetiletého hráče. Sportovní stránka je zatím v červených číslech. A reputační stránka? Ta závisí na tom, co přijde dál.
Pokud Al-Fateh sezonu zachrání a Haraslín se dostane do formy, jeho slova o kvalitě ligy budou působit jako předvídavost. Pokud tým spadne a slovenský křídelník zůstane u jednoho gólu za podzim, výrok o technické nadřazenosti saúdského fotbalu se stane jedním z nejcitovanějších vlastních gólů mimo hřiště. Čísla zatím mluví jasněji než slova, a mluví proti němu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner