Hapal má v Sigmě jedinou cestu za splněním cíle. Pohárová blamáž s Prostějovem mu zavřela dveře k záchranné síti

Bylo 9. září 2026, hrála se první minuta nastavení prodloužení a Sigma konečně vyrovnala na 2:2. Do té doby prohrávala dvakrát, naposledy po gólu, který dostala hned na začátku prodloužení. Rozstřel pak rozhodl o jejím konci už ve 3. kole poháru: Borges a kapitán Kliment neproměnili, za domácí rozhodl Koudelka a Prostějov vyhrál penalty 4:3. Hapal po zápase dlouho slova nehledal: „propadák“, „blamáž“, „ostuda“. Pro Sigmu ale porážka neznamená jen jeden ostudný večer. Klub tím přišel o druhou cestu, po které mohl sezonu zachránit. Hapal teď nečelí krizi výsledků. Čelí krizi manévrovacího prostoru.
Večer, kdy nefungovalo skoro nic
Trenér Sigmy po vyřazení nic nezakrýval. V rozhovoru pro web klubu mluvil o velmi slabém zápase, chybějícím pohybu, neplnění úkolů a slabých individuálních výkonech. Ukazují to i jeho zásahy do hry: o přestávce střídal čtyřikrát, což je u ligového týmu proti soupeři z nižší soutěže krok spíš zoufalý než taktický.
Vinu přitom nesvalil jen na hráče, ani ji celou nevzal na sebe. Realizační tým podle něj udělal maximum. Zároveň řekl, že někteří hráči „nepřesvědčili, že by měli dostat větší prostor“. Ta věta podle nás váží víc, než se po zápase zdálo. Pohár byl pro trenéry místem, kde mohli prověřit hráče z okraje kádru. Teď to místo chybí.
Na otázku, jestli je jeho pozice ohrožená, odpověděl Hapal úsporně: o dalších věcech přemýšlet nechce a rozhodnutí „asi není na něm“. Přímý signál, že by vedení chtělo měnit trenéra, zatím neexistuje. Klub ho v červnu potvrdil jako hlavního trenéra pro sezonu 2026/27 a vsadil na kontinuitu. Přivedl mu dokonce trojici asistentů s mezinárodní zkušeností: Jaimeho Monroye, Radoslawa Bellu a Filipa Rydvala.
Co přesně s pohárem padlo
Sigma před sezonou nastavila cíl veřejně. Na předsezonní tiskové konferenci klubu zaznělo, že krátkodobým cílem je horní šestka Chance Ligy. Ondřej Navrátil k tomu dodal, že po postupu do skupiny o titul se klub chce prát o co nejlepší umístění a evropské poháry by si rád zahrál znovu. Rozpočet podle něj této ambici odpovídá.
Do Evropy vedou z domácích soutěží dvě cesty: ligové umístění a pohár. MOL Cup dával klubům mimo úzkou špičku šanci, že několik povedených zápasů na jaře vynahradí výkyvy v lize. Pro Sigmu fungoval jako záchranná síť. Kdyby liga nevyšla podle představ, zbývala by ještě jedna cesta k trofeji i k pohárové Evropě.
Ta síť je od září pryč. Hapal to po zápase řekl sám: tým se bude muset soustředit na ligu a být úspěšný tam. Zní to jako fráze, ale popisuje novou realitu. Každé ligové zakolísání teď ponese větší váhu, protože už ho nebude čím vyrovnat.
Čtvrtá, ale v chumlu
Liga přitom zatím vychází. Podle tabulky Chance Ligy na webu Sigmy je olomoucký tým po devíti kolech čtvrtý. Na papíře je to přesně tam, kde ho vedení chce mít.
|Ukazatel
|Sigma po 9 kolech
|Pozice
|4.
|Bilance (V-R-P)
|5-1-3
|Skóre
|16:13
|Body
|16
|Ztráta na 1. místo
|7 bodů
|Ztráta na 2. místo
|4 body
|Ztráta na 3. místo
|1 bod
|Náskok na 7. místo
|1 bod
Čísla v tabulce ukazují i to druhé. Pátý a šestý tým mají stejných 16 bodů, sedmý jen o bod méně. Od pozice pod čarou tak Sigmu dělí jediná porážka. Skóre 16:13 navíc neprozrazuje tým, který by soupeře převálcoval. Sigma góly dává, ale také je dostává.
Přesnou pravděpodobnost postupu do horní šestky spočítat nejde. Podle nás je ale šance reálně dobrá. Sigma má body v kapse a kontakt s třetím místem, jenže v tak sevřené tabulce stačí dvě slabá kola a scénář se otočí.
Navíc se Sigma po Prostějově zvedla rychle. V dalším ligovém zápase vyhrála 3:2 v Plzni, tedy na hřišti, odkud body neodváží mnoho týmů. Pohárová blamáž sezonu nezničila. Jen z ní udělala sezonu bez druhé šance.
Sejk táhne, Kliment a Koutný hledají formu
Pokud má liga Sigmu udržet nahoře, opřít se bude muset hlavně o Václava Sejka. V Plzni dal gól a další připravil, za výkon 1+1 se stal hráčem kola. Po devíti ligových zápasech má tři góly a dvě asistence a pokaždé nastoupil v základní sestavě. Jeho výkonů si všiml i reprezentační trenér Santi Denia. Sejk 21. září dostal dodatečnou pozvánku do národního týmu. V původní nominaci nebyl, z Olomouce je ale zatím jediný.
Kontrast s kapitánem je výrazný. Klubový profil Jana Klimenta aktuálně eviduje jen tři zápasy, 62 minut a žádný gól. K tomu neproměněná penalta v Prostějově. Zkušený útočník je pro kabinu důležitý, na hřišti ale zatím Sigmě góly nepřináší.
Otazník visí i nad brankou. Jan Koutný měl v minulé sezoně 31 zápasů a devět čistých kont. Profil na webu Chance Ligy u něj v aktuálním ročníku zatím eviduje čtyři zápasy a žádnou nulu. Údaj nemusí zachycovat celé dosavadní působení v brance, s inkasovanými třinácti góly za devět kol ale ladí. Sigma zatím neumí zápasy uzavřít vzadu a v lize, kde rozhoduje každý bod, to bude bolet.
Ve zbytku podzimu se vyplatí sledovat tři jména:
- Václav Sejk: nejproduktivnější ofenzivní hráč; pokud vydrží formu i po reprezentačním srazu, Sigma má na koho hrát.
- Jan Kliment: kapitán s minimem minut; buď se vrátí do hry, nebo bude jeho role čím dál víc mimo hřiště.
- Jan Koutný: loni jistota, letos zatím bez nuly; jeho forma rozhodne, jestli se skóre zlepší.
Podzim, který rozhodne o zimě
Přímé souboje se soupeři v tabulce přijdou rychle. Program Sigmy po devíti kolech vypadá takto:
- 11. 10. 2026: Teplice (venku)
- 17. 10. 2026: Liberec (doma)
- 24. 10. 2026: Zlín (venku)
- 31. 10. 2026: Zbrojovka Brno (doma)
- 7. 11. 2026: Hradec Králové (venku)
- 21. 11. 2026: Slavia (doma)
- 28. 11. 2026: Mladá Boleslav (venku)
Sedm zápasů, z toho čtyři venku, na konci Slavia a Boleslav. Dá se čekat, že právě tenhle úsek ukáže, jestli je čtvrté místo základ, nebo jen dobrý start.
Výsledek podzimu ovlivní i zimní přestupy. Konkrétní jména zatím nejsou. Před sezonou ale klub otevřeně říkal, že Hapal stále hledá hráče na levou stranu obrany, ideálně ofenzivně laděného levého krajního beka. Navrátil dodal, že sestava není nikdy hotová a klub bude reagovat na vývoj a zranění. Hapalova poznámka o hráčích, kteří nepřesvědčili, k tomu dává jasný kontext. Bez pohárových zápasů nebudou mít hráči kde se ukázat a kádr se může v zimě protřídit víc, než se v létě plánovalo.
Stejný tlak doléhá i na mládež. Hapal po zápase v Prostějově připomněl, že nároky na odchovance jsou vyšší než dřív. Béčko má v MSFL po osmi zápasech na kontě pět výher, jednu remízu a dvě prohry při skóre 17:8. Body ztratilo s Frýdkem-Místkem, Hodonínem a Uničovem. Bez prvního místa ale postup do profesionální soutěže očekávat nelze.
Sigma má v lize šestnáct bodů a místo ve skupině o titul. V září měla ještě dvě soutěže, ve kterých mohla splnit sezonní ambici, teď jí zbývá jedna. Pro Hapala to znamená, že každý z příštích sedmi zápasů je zároveň zápasem o celou sezonu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle