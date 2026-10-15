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Hanzal, Kocumová, Antoš. Sportovní hvězdy, které voliči poslali do zastupitelstev

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Olympijské zlato z Nagana otevírá dveře na radnici jen někomu. V komunálních volbách uspěli Jiří Šlégr, Martin Hanzal nebo Zuzana Kocumová, zatímco Vladimír Růžička a pardubičtí hokejoví mistři světa zůstali pod čarou.
Hanzal, Kocumová, Antoš. Sportovní hvězdy, které voliči poslali do zastupitelstev

Hanzal, Kocumová, Antoš. Sportovní hvězdy, které voliči poslali do zastupitelstev

Zdroj: profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

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