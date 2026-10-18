Hanychová se obrátila na právníky kvůli vtipu youtubera Stejka. „Je to absolutně přes čáru, to jen tak nenechám"

Celé to začalo 238 hlasy. Přesně o tolik porazil Agáta Hanychová Podcast konkurenční Hype-Cast v anketě Podcast roku 2026, kde hlasovalo přes 117 tisíc lidí. Pro Hanychovou 17 060 hlasů, pro Hype-Cast 16 822. Těsná prohra zjevně Stejka zasáhla víc, než by odpovídalo dvěma stovkám hlasů. Ve své epizodě Rebel zprávy pronesl, že Hype-Cast Hanychová porazila jen ve dvou věcech, v Podcastu roku a v „počtu přenosně pohlavních chorob“. Ne neurčitá nadávka, ne komentář ke kvalitě obsahu. Konkrétní tvrzení o zdraví a sexuální oblasti, vyslovené před tisíci diváky.
Co přesně zaznělo a proč to není „běžná hláška“
Výrok, jak ho cituje eXtra, nezněl jako parodie na podcastovou scénu ani jako přehnaná karikatura. Směřoval do intimní a zdravotní roviny konkrétní osoby. Hanychová reagovala jednoznačně: „Je to absolutně přes čáru, to jen tak nenechám. Už jsem to poslala právníkům.“ Stejk se bránil tím, že šlo o „viditelnou nadsázku“ a „sarkasmus“, a nahlas se divil, zda by ho kvůli „takové prkotině“ skutečně žalovala.
Jenže pak se stalo něco, co jeho slova o prkotině poněkud zpochybňuje. Z veřejně dostupné verze videa problematická pasáž zmizela. Celé video zůstalo, ale věta o pohlavních chorobách ne. Přímé Stejkovo vysvětlení k tomuto kroku dohledatelné není; redakční dedukce ale míří spíš k minimalizaci právního rizika než k veřejné omluvě.
Kde končí satira a začíná pomluva
České právo rozlišuje mezi hodnotícím soudem a skutkovým tvrzením. Říct „její podcast je špatný“ je názor. Říct „má pohlavně přenosné choroby“ je tvrzení o zdravotním stavu, a to je právně úplně jiná kategorie.
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, Občanský zákoník v § 81 chrání mimo jiné zdraví, čest, vážnost a soukromí. Paragraf 82 umožňuje žádat upuštění od zásahu a odstranění následků. A §§ 2956 a 2957 otevírají cestu k peněžitému zadostiučinění za nemajetkovou újmu. V trestní rovině pak teoreticky přichází v úvahu § 184 trestního zákoníku, pomluva, tedy sdělení nepravdivého údaje způsobilého značnou měrou ohrozit vážnost člověka, včetně šíření veřejně přístupnou počítačovou sítí.
Nejvyšší soud i Ústavní soud u satiry opakovaně zdůrazňují dva požadavky: nadsázka musí být jako nadsázka rozpoznatelná a musí mít alespoň minimální reálný základ. Výrok o pohlavních chorobách konkrétní osoby žádný takový základ nemá, a právě proto podle právního komentáře osloveného eXtra jde o soudně přezkoumatelný výrok, nikoli o chráněnou parodii.
Smazání nepomůže tolik, jak by se mohlo zdát
Stejk pasáž z videa odstranil. Ale podle právního rozboru v eXtra ho to odpovědnosti nezbavuje, výrok už „putoval veřejným prostorem“. Smazání může zmírnit následky a případně snížit výši finanční satisfakce, ale samotný zásah do osobnostních práv tím nezaniká. České soudy už řešily podobné případy: v anonymizované věci 30 C 220/2023-46 Obvodní soud pro Prahu 4 nařídil odstranit část videí, zdržet se dalšího šíření, zveřejnit omluvu a přiznal i peněžité zadostiučinění.
Nejde přitom o ojedinělý trend. Spor Taryho vs. Stay12, kde se dva youtubeři dostali až k soudu, ukazuje, že éra beztrestných online přestřelek mezi tvůrci končí. Právní nástroje existují a čeští influenceři se je učí používat.
Co bude dál
K říjnu 2026 je veřejně doložené předání věci právníkům a odstranění sporné pasáže. Potvrzená žaloba zatím není. Pokud by Hanychová podala civilní žalobu a neuspěla, nesla by své náklady řízení i náklady protistrany. Pokud by uspěla, mohla by žádat omluvu, zákaz dalšího šíření i finanční odškodnění.
Klíčové slovo celého sporu nakonec nebude „vtip“. Bude jím „tvrzení“, a to, zda je publikum mohlo chápat jako konkrétní informaci o zdraví a sexualitě živé osoby. Podle dosavadní judikatury odpověď zní: mohlo.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová