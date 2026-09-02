Hanychová řekla na rovinu, co nechce na Instagramu vidět. „Celulitidu vidět nepotřebuju," prohlásila bez ostychu

20. srpna 2026 vyšla epizoda podcastu Agáty Hanychové, ve které hostila herečku Bereniku Kohoutovou. Téma znělo mateřství, tělo, nejistoty a sociální sítě. Debata se ale rychle přehoupla do otázky, co vlastně od Instagramu čekáme, a odpovědi obou žen se rozešly tak ostře, že si zaslouží rozbor.
Estetika versus realita: dva světy v jednom studiu
Hanychová to řekla bez okolků. Odlíčená žena jí na Instagramu nevadí, ale přirozenost by podle ní měla rozhodně mít své hranice. „Celulitidu vidět nepotřebuju,“ řekla doslova. Chce „hezké lidi a estetiku“. Nejde přitom o útok na konkrétní profil ani influencerku, spíš o deklaraci vkusu. Její feed má být kurátorská galerie, ne civilní deník.
Kohoutová to vidí jinak. V téže epizodě podle eXtra.cz říká, že ji baví autenticita. Už v roce 2022 pro Vlastu přiznala, že ji těší, když na Instagramu bodují i ženy bez modelkovských měr, byť současně dodala, že i ona sama tam dává hlavně „hezký věci“. Není to tedy černobílý spor. Obě ženy si uvědomují sílu vizuálu, jen jinak nastavují hranici toho, co je ještě přijatelné.
Paradox autentické Agáty
Pikantní je, že Hanychová sama o sobě dlouhodobě mluví jako o autentické tvůrkyni. V červencovém dílu podcastu KAiRAkAčeR tvrdila, že chce působit přirozeně, ukazovat i nenalíčenou realitu, nehrát dokonalou holku a přiznat třeba i PMS. Jako tvůrkyně tedy hájí upřímnost. Jako konzumentka ji ale filtruje: celulitida ano u sebe v příběhu, ne u druhých ve feedu.
Tento rozpor není nutně pokrytecký. Spousta lidí odděluje to, co jsou ochotni sdílet, od toho, co chtějí konzumovat. Hanychová to jen řekla nahlas.
Kohoutová a hranice, které hledá jinde
Zatímco Hanychová řeší estetiku feedu, Kohoutová v podcastu otevřela i praktičtější témata: jak dětem vysvětluje, k čemu telefon slouží (hlavně jako pracovní nástroj), a proč odmítá automatický totální zákaz technologií. V rozhovoru pro Romano hangos to rozvedla: technologie jsou součást dnešního života, ale nesmějí vytlačit rodinu, kamarády naživo, pohyb, přírodu a spánek.
Obě ženy přitom sdílejí jednu zkušenost: negativní komentáře. Kohoutová vulgární reakce maže a autory blokuje, Hanychová dělá totéž. V tom se shodnou. Rozdíl je v tom, co považují za hodné zveřejnění. Pro Kohoutovou je to i nedokonalost. Pro Hanychovou je nedokonalost v pořádku, pokud je její vlastní, a pokud ji sama zvolí ukázat.
Dva Instagramy, jeden algoritmus
Hanychová v dubnu 2026 u Čestmíra Strakatého přiznala, že zpětně lituje sdílení dcer na sítích a že „děti na Instagram nepatří“. Otcové jejích dcer si zákaz vymohli soudně. I tohle je součást příběhu ženy, která teď definuje, co na Instagramu vidět chce a co ne. Prošla si vlastní lekci o hranicích sdílení a vyvodila z ní pravidla. Jen je tentokrát aplikuje na cizí těla, ne na vlastní rodinu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová