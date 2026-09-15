Hantuchová pózovala v bikinách po boku Šarapovové a Kurnikovové. Slavný magazín vytáhl fotky z archivu po 17 letech

V září 2026 publikoval web SI Swimsuit souborný přehled všech tenistek, které kdy pózovaly pro jeho plavkové vydání. Jména jako Šarapovová, Kurnikovová, sestry Williamsovy, a mezi nimi Daniela Hantuchová. Na internetu se záhy rozšířil dojem, že slovenská tenistka fotila společně s Marií Šarapovovou a Annou Kurnikovovou. Realita je jiná, ale o nic méně zajímavá. Hantuchová se v roce 2009 objevila v triu s Marií Kirilenkovou a Taťánou Golovinovou na pláži v Dominikánské republice. Šarapovová měla vlastní sólové focení už v roce 2006 na Turks & Caicos. Kurnikovová fotila samostatně ještě dříve, v roce 2004 v Portoriku. Tři různé roky, tři různé lokace, tři různé příběhy.
Proč archiv vyplaval právě teď
Sports Illustrated Swimsuit funguje jako samostatná mediální značka od roku 1964 a pravidelně recykluje svůj archiv při velkých tenisových událostech. Článek z 10. září 2026 je klasický kalendářní tah: finálový víkend US Open přitáhne pozornost k tenisu a SI toho využije k propojení sportu s lifestylovým obsahem. Pro Hantuchovou to znamená, že se její sedmnáct let staré fotky znovu dostaly na titulní stránky, tentokrát digitální.
Důležitý je kontext: v době focení nešlo o žádnou modelku hledající pozornost. Hantuchová byla aktivní hráčkou s kariérním maximem na pátém místě světového žebříčku, měla za sebou semifinále Australian Open 2008 a na kontě sedm singlových titulů WTA. Celkově si na okruhu vydělala přes 260 milionů korun. SI ji nepozvalo kvůli bikinám. Pozvalo ji, protože byla hvězdou.
Tři tenistky, tři zcela odlišná focení
Vizuální podoba jednotlivých focení se výrazně lišila:
- Hantuchová (2009, Dominikánská republika), skupinový plážový editorial s Kirilenkovou a Golovinovou v resortu Capo Cana. Tropická scenérie, focení při východu slunce, za objektivem legendární fotograf Walter Iooss Jr.
- Šarapovová (2006, Turks & Caicos), sólový set v Grace Bay Club. SI u její retrospektivy zdůrazňuje puntíkované bikiny a celoplošně potištěné kousky značek Nike a L Space. Šarapovová tehdy popsala focení jako „úplně jinou zkušenost“ oproti běžné mediální práci.
- Kurnikovová (2004, Portoriko), neutrální styling, bílé string bikiny a stříbrné jednodílné plavky s výřezy. Sama o nabídce mluvila jako o příležitosti, „která se neodmítá“, a magazín označila za „úžasný“.
Společný jmenovatel? Všechny tři dostaly stejné prvotřídní zacházení jako profesionální modelky: exotické lokace, špičkové fotografy, plnohodnotný editorial. SI sportovkyně do plavkového vydání zařazuje systematicky už od roku 1970, takže nešlo o výjimku, ale o prestižní tradici.
Jak na focení vzpomíná Hantuchová
V rozhovoru pro Pravdu krátce po vydání čísla v roce 2009 popsala focení jako „fantastický zážitek“ a „sen mnoha dívek“. Romantická představa ovšem narazila na realitu produkce: budíček kolem čtvrté ráno, hodiny příprav v maskérně a focení v úzkém okně ranního světla. Dominikánská republika sice vypadala jako dovolená, ale režim připomínal spíš tréninkový kemp.
Dnes je Hantuchová viditelná v úplně jiné roli. Komentuje velké turnaje pro mezinárodní vysílání, pracuje jako analytička WTA a buduje vlastní podcast The Real DNA. České a slovenské publikum ji může znát z tenisových přenosů, komentuje mimo jiné i v češtině. V únoru 2026 se navíc veřejně angažovala v osvětě o fertilitě, což její mediální profil posunulo daleko za hranice sportovní nostalgie.
Éra, která se nevrátí
Přelom tisíciletí a první dekáda nového byly zlatým věkem prolínání tenisu a popkultury. Steffi Grafová fotila pro SI v roce 1999, Serena Williamsová v roce 2003, Venus Williamsová v roce 2005. Tenistky nebyly jen sportovkyně, byly módní ikony, tváře kampaní, hvězdy červených koberců. Dnes se tento model vyčerpal. Sociální sítě daly hráčkám vlastní platformy a potřeba externího validátora typu SI klesla. Archivní retrospektiva tak funguje spíš jako časová kapsle jedné éry než jako aktuální událost.
Hantuchová v té kapsli stojí oprávněně. Ne jako „krásná tenistka v bikinách“, ale jako světová pětka, která dostala nabídku odpovídající její pozici, a vzala ji.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta