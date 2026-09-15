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Hantuchová pózovala v bikinách po boku Šarapovové a Kurnikovové. Slavný magazín vytáhl fotky z archivu po 17 letech

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Magazín Sports Illustrated vytáhl před finálovým víkendem US Open archivní plavkové fotografie tenisových hvězd. Hantuchová mezi nimi nechybí.
Hantuchová pózovala v bikinách po boku Šarapovové a Kurnikovové. Slavný magazín vytáhl fotky z archivu po 17 letech

Hantuchová pózovala v bikinách po boku Šarapovové a Kurnikovové. Slavný magazín vytáhl fotky z archivu po 17 letech

Zdroj: Tatiana / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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