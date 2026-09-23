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Hanka Gelnarová reagovala na ostrou kritiku po první profesionální porážce

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Hanka Gelnarová po první profesionální porážce čelí ostré kritice i vulgaritám. Česká bojovnice chyby přiznává, končit ale nehodlá. Z Liberce si navíc odnesla ocenění za zápas večera.
Hanka Gelnarová reagovala na ostrou kritiku po první profesionální porážce

Hanka Gelnarová reagovala na ostrou kritiku po první profesionální porážce

Zdroj: KSW MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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