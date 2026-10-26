Hanka byla součástí mé rodiny: Standa Hložek při setkání se seniory zavzpomínal na Zagorovou

Standa Hložek klientům Alzheimer Home Senevida Černošice zpříjemnil den svým zpěvem. Hana Zagorová byla pro Standu Hložka nejen kolegyní, ale i blízkým člověkem. Moderátor akce David Novotný se se Stanou Hložkem zná z tenisu. Pozvání na společenské odpoledne DOBRO.ČTENÍ přijali také starosta Černošic Filip Kořínek, radní Milena Paříková a regionální ředitelka společnosti Senevida Libuše Martináková. Na svém pracovišti je přivítali ředitel Michal Kvapil a aktivizační pracovnice Petra Bechyňová. Petra Dobrovská a David Novotný Standa Hložek zazpívat seniorům své hity. Zpěvák Standa Hložek zazpíval v Alzheimer Home Senevida Černošice. Zavzpomínal na Hanku Zagorovou. Zpěvák Standa Hložek zazpíval v Alzheimer Home Senevida Černošice. Zpěvák Standa Hložek a Petra Dobrovská, majitelka a jednatelka Knihy Dobrovský a duchovní matka projektu DOBRO.ČTENÍ, znovu spojili síly.
Zpěvák Standa Hložek a Petra Dobrovská, majitelka a jednatelka Knihy Dobrovský a duchovní matka projektu DOBRO.ČTENÍ, znovu spojili síly a potěšili obyvatele Alzheimer Home Senevida Černošice. Petra Dobrovská obohatila místní knihovnu o romány, životopisy, křížovky i společenské hry a Standa Hložek pak klientům zpříjemnil den svým zpěvem.
Senioři si mohli se Standou Hložkem zazpívat hity jako Krejčí a Dajána i lidové písničky. Samozřejmě nechyběl ani oblíbený hit Holky z naší školky . „Pro seniory zpívám velice rád, i když mě to vnitřně vysiluje. O svoji maminku jsem se staral až do jejích 96 let a stále ji vidím před sebou. Vyvolává to ve mně vzpomínky,“ usmíval se Standa Hložek.
Vzpomínky vyvolala také kniha, kterou Petra Dobrovská přivezla do knihovny Alzheimer Home Senevida Černošice. Je věnována Haně Zagorové, která byla pro Standu Hložka nejen kolegyní, ale i blízkým člověkem. „Potěšilo mě, že je tady s námi. Hanka byla součástí mé rodiny, svědčila mi na svatbě a prožil jsem s ní neskutečné roky. Teď se v Lucerně uskuteční vzpomínkový koncert, na který jsme s Petrem Rezkem a Karlem Vágnerem pozvaní jako čestní hosté. Budeme se dívat, jak Hančiny písně zpívá někdo jiný. To bude také divný pocit,“ svěřil se zpěvák.
Standa Hložek sršel energií, přesto mu při vystoupení přes košili na paži prosvítala bílá náplast. „No jo, přiznávám, mám cukrovku. Nálepku mám proto, abych neztratil čidlo na měření cukru. Když zpívám a vrtím se, občas se mi stane, že se čidlo uvolní a takhle ho mám lépe zajištěné. Jsem hrozný pacient, lajdák, ale můj pan doktor mi občas pohrozí, a tak se snažím,“ smál se Standa Hložek, který do Černošic přijel ze Zlína, kde natáčí svůj rozhlasový pořad. Teď už ho čeká předvánoční a vánoční koncertování.
Pozvání na společenské odpoledne DOBRO.ČTENÍ přijali také starosta Černošic Filip Kořínek, radní Milena Paříková a regionální ředitelka společnosti Senevida Libuše Martináková. Na svém pracovišti je přivítali ředitel Michal Kvapil a aktivizační pracovnice Petra Bechyňová.
Petra Dobrovská měla radost, že svým projektem potěšila obyvatele Alzheimer Home Senevida Černošice. „Pořád mám před očima svoji babičku, která četla všechno možné. I proto jsem do knihovny vybrala knihy různých žánrů, od románů až po detektivky. Přidala jsem také společenské hry a sešity s křížovkami. Jsem ráda, že tím mohu obyvatelům Senevidy zpestřit volný čas. Projektu DOBRO.ČTENÍ se s podporou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR věnuji už třetím rokem a když vidím, kolik radosti můj dar přináší, určitě budu pokračovat i nadále,“ uvedla Petra Dobrovská.
Produkce i moderování akce DOBRO.ČTENÍ v Černošicích se ujal David Novotný, mimo jiné prezident soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky. „Jsem rád, že mohu s Petrou Dobrovskou na projektu DOBRO.ČTENÍ spolupracovat. Knihy mám rád a sociální cítění je mi blízké. Díky tomu jsem mohl všechno skloubit dohromady a zároveň uplatnit své zkušenosti, které jsem získal během 27 let existence soutěže Muž roku a sedmi let soutěže Anděl mezi zdravotníky. Dělá mi to radost,“ uzavřel David Novotný slavnostní předání knihovničky DOBRO.ČTENÍ v Alzheimer Home Senevida Černošice. Zdroj: Aplausin.cz