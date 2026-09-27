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Hana Talpová hrála po boku Matušky a dodnes lituje, že po něm nevyjela. „Ty huso blbá, říkám si, když to vidím v televizi"

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Televizní muzikál Miláček z roku 1972 spojil Waldemara Matušku a Hanu Talpovou do dvojice, která na obrazovce jiskřila. Jenže mimo kameru se nic nestalo, a herečka si to dodnes vyčítá.
Hana Talpová

Hana Talpová

Zdroj: Se svolením České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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