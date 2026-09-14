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Hamiltonovi selhaly brzdy, Norrise zradil safety car. Madridský závod F1 ovládl devatenáctiletý Antonelli

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Jediný moment virtuálního safety caru na přelomu 13. a 14. kola rozhodl historicky první Velkou cenu Španělska na novém Madringu.
Hamiltonovi selhaly brzdy, Norrise zradil safety car. Madridský závod F1 ovládl devatenáctiletý Antonelli

Hamiltonovi selhaly brzdy, Norrise zradil safety car. Madridský závod F1 ovládl devatenáctiletý Antonelli

Zdroj: Scuderia Ferrari HP
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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