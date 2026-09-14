Hamiltonovi selhaly brzdy, Norrise zradil safety car. Madridský závod F1 ovládl devatenáctiletý Antonelli

Když Lance Stroll odstavil svůj Aston Martin s brzdovým problémem na okraji trati, ředitelství závodu vyhlásilo virtuální safety car. Lando Norris v tu chvíli vedl s náskokem čtyř a půl sekundy a vypadal jako jistý vítěz madridské premiéry. Jenže minul vjezd do boxů. Andrea Kimi Antonelli a Max Verstappen za ním zastavili pod neutralizací, vyměnili pneumatiky prakticky zadarmo a vrátili se na trať před Brita. Norris musel zastavit až po konci VSC, McLaren navíc ztratil sedm sekund při výměně pneumatik, a lídr závodu se propadl z prvního místa na páté. Antonelli projel cílem jako první, Verstappen druhý, Norris se prokousával zpět a zachránil alespoň třetí místo. Lewis Hamilton v tu dobu už dávno seděl v garáži Ferrari.
Okamžik, který rozhodl všechno
Madring, nový 5,414 km dlouhý okruh s 22 zatáčkami a výrazným převýšením v okolí madridského výstaviště IFEMA, hostil formuli 1 poprvé. Dlouze klopená zatáčka T12 „La Monumental“ s 24% bankingem přitahovala pozornost celý víkend. Ale závod nakonec rozhodlo něco mnohem prozaičtějšího než architektura trati.
Na přelomu 13. a 14. kola se Strollův vůz zastavil a ředitelství závodu sáhlo po virtuálním safety caru. Norris projížděl zrovna kolem vjezdu do boxů a neměl šanci reagovat. Andrea Stella, šéf McLarenu, po závodě vysvětlil, že tým neměl realistickou variantu, jak vedení udržet. „Neexistovala možnost zůstat vpředu,“ řekl Stella. Mercedes naopak zareagoval okamžitě. Antonelli i Verstappen zajeli do boxů, nasadili tvrdou sadu a vrátili se na trať s čistým ziskem.
Norris zastavil až po konci VSC. Sedm sekund v boxech. Z prvního místa páté. Celý závod pak dojížděl, co se dalo zachránit.
Hamiltonovy brzdy a rozdělená sázka Ferrari
Hamilton hlásil problémy už na konci prvního kola. Brzdový pedál se při nájezdu do zatáčky T5 propadl hlouběji, než měl, a auto nezačalo zpomalovat normálně. Následoval lehký kontakt s bariérou, o pár zatáček později se problém vrátil. V zatáčce T20 přebrzďoval do únikové zóny. Po sedmi kolech Ferrari vůz stáhlo.
Šéf týmu Fred Vasseur po závodě potvrdil, že problém se projevil už od druhého kola a pokračovat na okruhu s takovým profilem bylo příliš riskantní. Přesná příčina závady na úrovni komponentů nebyla zveřejněna.
Ferrari přitom do závodu vstoupilo s rozdělenou strategií. Hamilton startoval na softech pro útok v úvodu, Charles Leclerc na tvrdé sadě pro dlouhý první stint. Po VSC Leclerc nezastavil, převzal virtuální vedení a Ferrari sázelo na další neutralizaci, která by mu umožnila levný stop. Nepřišla. Leclerc dojel čtvrtý po zhruba 49 kolech na jedné sadě pneumatik. Vasseur řekl, že s dalším safety carem to mohlo být i na výhru. Bez něj z toho bylo solidní, ale nedostatečné P4.
Antonelli: štěstí, nebo systém?
Dvacetiletý Ital (narodil se 25. srpna 2006 v Boloni) po závodě sám přiznal, že Norris si výhru zasloužil víc. Je to sympatický detail, ale čísla vyprávějí jiný příběh. Po 14 závodech sezony 2026 vede šampionát s 292 body, má 8 vítězství, 12 pódií a 6 pole positions.
Průběžné pořadí po Španělsku:
|Pozice
|Jezdec
|Body
|Ztráta
|1.
|Antonelli
|292
|
|2.
|Russell
|211
|-81
|3.
|Hamilton
|191
|-101
|4.
|Norris
|186
|-106
|5.
|Leclerc
|167
|-125
|6.
|Verstappen
|145
|-147
Mercedes vede i Pohár konstruktérů s 503 body před Ferrari (358) a McLarenem (306). Antonelliho vedení nestojí na jednom šťastném závodě, stojí na průběžně nejsilnějším balíku celé sezony.
Co Madrid znamená pro titul
Hamiltonova nula z Madridu ho posunula na 101 bodů za Antonellim. Do konce sezony zbývá devět Grand Prix a jediný sprintový víkend v Singapuru. Matematicky žije, reálně potřebuje sérii téměř bezchybných víkendů a současně Antonelliho slabší body. Norris je na tom ještě hůř se ztrátou 106 bodů, musí na Antonelliho brát v průměru přes deset bodů na každý zbývající bodovací blok. Bez několika Antonelliho odstoupení nebo technických problémů to nevypadá jako pravděpodobný obrat.
Verstappen, šestý v šampionátu, po závodě mluvil o maximalizaci výkonu. Druhé místo v Madridu bylo jeho páté pódium z posledních sedmi závodů. Pro Red Bull nadprůměrný výsledek vzhledem k letošnímu kontextu, pro titulový boj ale příliš pozdě.
Kam dál: Baku za dva týdny
Další zastávka je Velká cena Ázerbájdžánu 24.–26. září 2026. Start závodu v Baku je naplánován na 13:00 středoevropského letního času. Čeští a slovenští fanoušci mohou závod sledovat na Nova Sport 5 a Oneplay.
Madrid nebyl o tom, kdo měl nejrychlejší auto. Byl o tom, který tým nejrychleji přečetl první závod na neznámém okruhu a bez zaváhání zareagoval na jediný moment, který rozhodl. Antonelli tu příležitost dostal a bezchybně ji dovezl do cíle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta