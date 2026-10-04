Halo braids jsou zpátky. Cop kolem hlavy už nemusí vypadat jako servírka z Oktoberfestu – když ho uděláš takhle

Proč je právě teď zase vidět
Cop obtočený kolem hlavy se pravidelně vrací, protože dělá několik věcí současně. Vlasy uklidí z obličeje, vytvoří výraznou siluetu a nepotřebuje k fungování žádné složité doplňky.
V roce 2026 se znovu objevuje na červených kobercích a v beauty editorialech, tentokrát ale mnohem méně uhlazený než klasická „milkmaid“ verze. Moderní halo braid bývá měkčí, lehce rozvolněný a často doplněný několika prameny kolem obličeje.
Právě rozdíl mezi dokonale utaženým copem a lehce nedbalou texturou rozhoduje, zda bude účes působit současně, nebo začne hledat nejbližší bavorský festival.
1. Klasické halo, ale trochu rozbité
Nejjednodušší verze stále vychází z jednoho nebo dvou copů vedených kolem hlavy. Jakmile je ale připneš, lehce jednotlivá oka prsty povytáhni, aby cop získal objem a přestal působit příliš dokonale.
U kořínků nech trochu přirozené textury. Nemusíš každý drobný vlásek zalakovat na místo a vytvářet lesklou helmu. Právě malá nepravidelnost udělá z tradičního účesu něco mnohem civilnějšího.
FOTO INSTAGRAM @SABRINADIJKMAN
2. Dva jemné prameny kolem obličeje
Pokud se bojíš, že úplně stažené vlasy zvýrazní každý detail obličeje, nech před zapletením několik jemných pramenů venku.
Neměly by být dva dokonale symetrické kusy vlasů odříznuté jako záclonky. Mnohem hezčí je několik různě dlouhých pramínků kolem spánků a uší, které účes opticky změkčí. Na lehce vlnitých vlasech mohou zůstat přirozené, rovné stačí jemně ohnout kulmou.
FOTO INSTAGRAM @untappedinfluencer
3. Nízké halo místo koruny přímo na temeni
Klasická crown braid sedí poměrně vysoko a tím získává svůj pohádkový nebo folklorní charakter. Modernější varianta může vést níž, téměř přes týl, a působit spíš jako složitější zapletený drdol.
Je to dobrá volba pro kancelář, svatbu nebo večer, kdy chceš vlasy upravené, ale nechceš vypadat, že ses právě vrátila z natáčení historického seriálu.
Nízká verze navíc dobře funguje s výraznými náušnicemi, protože krk a okolí uší zůstávají odkryté.
4. Dvojitý cop pro větší strukturu
Pokud máš dost vlasů nebo pracuješ s přidaným copem, můžeš kolem hlavy vést dvě užší linie místo jedné masivní.
Výsledek působí grafičtěji a umožní vytvořit větší strukturu bez toho, aby jeden cop vypadal jako obří pletené lano.
Dvě linie se dají vést těsně vedle sebe nebo lehce překřížit nad uchem. Zbytek stylingu už nech jednoduchý, protože samotný účes poskytne dost detailu.
FOTO INSTAGRAM @SABRINADIJKMAN
5. Večerní halo s hladší texturou
Rozvolněný cop je krásný na den, ale halo braid umí být i velmi elegantní večerní účes. V tom případě naopak povrch vlasů uhladíš, cop vedeš přesněji a konce pečlivě schováš sponkami pod zapletenou část.
Klíčem je nevytvořit přehnaně tvrdý, lakovaný povrch. Vlasy mohou být uhlazené a současně pořád vypadat jako vlasy.
Jeden výrazný pár náušnic nebo čisté šaty pak úplně stačí. Květiny, perličky, stuhy a korunku bych všechny současně nechala doma, pokud cílem není svatební editorial roku 2014.
Jak si halo braid udělat doma
U středně dlouhých a dlouhých vlasů je často nejsnazší rozdělit vlasy na dvě části, z každé vytvořit cop a oba vést přes temeno na opačnou stranu. Konce schováš pod druhý cop a přichytíš vlásenkami v barvě vlasů.
Pokud jsou vlasy příliš čisté a klouzavé, pomůže trochu texturizačního spreje nebo suchého šamponu. Naopak příliš mnoho laku ještě před zapletením může účes zbytečně ztuhnout a ztížit povolování jednotlivých částí.
Krátké vrstvy není nutné za každou cenu přinutit zůstat uvnitř. Několik volných pramenů může být součást výsledného vzhledu, ne chyba, kterou je potřeba opravit.
A ano, pořád je v něm trochu Oktoberfestu
Popírat to by bylo zbytečné. Cop kolem hlavy má silné folklorní asociace a módní návraty je neumí úplně vymazat.
Moderní styling je ale přesně o tom, že si vezmeš starý tvar a změníš jeho kontext. Měkčí textura, jednoduché oblečení, čistý make-up a absence kostýmních doplňků udělají obrovský rozdíl.
Takže pokud sis halo braid naposledy spojovala s krojem, Heidi nebo slečnou nesoucí pivo, můžeš mu dát ještě jednu šanci.
Jen k němu prosím nemusíš objednávat dirndl.
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Zdroje: Allure – The Crown Braid Is Back [1], Harper's Bazaar – Halo Braids Are Having a Moment [2].