Halina Pawlowská se po letech vdává, na ruce ale nosí snubák od zesnulého manžela. „Nikam nespěcháme," říká

Po boku spisovatelky Haliny Pawlowské se už nějaký ten pátek objevuje Karel Czaban. VIP život připomíná, že jde o filmového producenta, kterého česká veřejnost zná spíš z titulků než z červených koberců. A jejich vztah teď vstoupil do další úrovně.
„svěřila se médiím Pawlovská na akci v Divadle Lucie Bílé. Bez ironie, bez úhybného manévru. Jedním dechem dodala, že by se podruhé vdala, ale že nikam nespěchají, termín ani místo zatím nestanovili, připadá v úvahu obřad doma i v zahraničí. Na ruce ale stále nosí prsten, který drží třináct let po smrti muže, s nímž prožila přes tři dekády. Byla jsem požádána o ruku,“ Od prstýnku k žádosti o ruku
Kdo sleduje veřejné výstupy Pawlowské, ví, že zásnubní téma se kolem ní točí už roky, jenže pokaždé s jiným nádechem. V lednu 2020 pro
Super.cz mluvila o tom, že od Czabana dostala prstýnek, ale vůbec ji nenapadlo číst ho jako zásnubní. Sama mu na oplátku dala hodinky. Celou věc obalila humorem a odvedla řeč jinam. O šest let později je tón úplně jiný. Žádné bagatelizování, žádný úhybný vtip.
Formulace „byla jsem požádána o ruku“ a „určitě bych se podruhé vdala“ jsou přímé, věcné, bez zadních vrátek. Co se mezi tím změnilo? Dohledatelný je kontext:
vztah s Czabanem za tu dobu prošel zkouškou každodenního soužití, znají ho její děti, vyrostl z letitého kamarádství do toho, co sama v rozhovoru pro Marianne nazvala „skutečnou blízkostí“. Druhá svatba tu není startem nové životní kapitoly od nuly. Je to spíš formální potvrzení něčeho, co už dávno funguje. Zdroj fotografie: Nextfoto Prsten, který zůstává
Tady je jádro celého příběhu. Prsten na ruce Haliny Pawlowské není od Czabana. Je to snubní prsten od Zdeňka Pawlowského, jejího prvního manžela, s nímž se seznámila na FAMU a vzala se v polovině sedmdesátých let, tajně, v černých šatech, které její matka měla na promoci z práv v padesátých letech.
Rodiče se o svatbě dozvěděli až zpětně. Na obřadu byli hlavně kamarádi. Zdeněk Pawlowski zemřel v roce 2013 ve věku šedesáti let na rakovinu. Lékaři mu našli několik ložisek v hlavě.
Krátce po jeho smrti Pawlowská popisovala, že doma stále slyší, co by jí řekl, nechávala jeho věci na místě a posílala mu SMS „do záhrobí“. Napsala o něm knihu Pravda o mém muži. A snubní prsten nesundala.
Letos by spolu slavili padesát let od svatby. V polovině září Pawlowská sdílela na sociálních sítích vzpomínkové fotky z tehdejšího obřadu. Dva týdny nato stála vedle Czabana a mluvila o nové žádosti o ruku. Obojí vedle sebe, bez konfliktu. Právě tahle souběžnost, ne „buď, anebo“, ale „obojí zároveň“, dělá z jejího příběhu něco víc než bulvární zprávu o zásnubách. Czaban: muž z pozadí
Karel Czaban není mediální typ. V databázi
České filmové a televizní akademie figuruje jako producent filmu Díky za každé nové ráno a spolupracovník kolem Banánových rybiček. Profesně se tedy pohybuje ve světě, který Pawlowská důvěrně zná. Jejich vztah nevznikl jako blesk z čistého nebe po smrti prvního manžela, vyrostl z přátelství, které existovalo dřív, než se proměnilo v partnerství. Pawlowská o něm nemluví v superlativech ani v romantických klišé. Popisuje ho jako člověka, se kterým sdílí domácnost a každodenní provoz, nikoli jako náhradu za Zdeňka. Zdroj fotografie: Nextfoto
Větu „nikam nespěcháme“ lze číst romanticky: dva dospělí lidé, kteří nepotřebují razítko. Ale má i praktický rozměr. Pawlowské je jednasedmdesát. V posledních měsících otevřeně mluví o zdravotních problémech a omezeních. Na sociálních sítích se kolem ní přitom řeší úplně jiné věci. Fanoušci pod jejími fotkami nevěřícně
komentují vizuální proměnu, padají slova jako „Ozempic Face“ nebo podezření z úprav umělou inteligencí. Ona sama vysvětluje, že zhubla po nemoci před dvěma lety, jí méně, ale „se stejnou radostí“. Vztahový status zajímá komentující paradoxně méně než to, jak vypadá.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová