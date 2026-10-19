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Hála si na OKTAGON 100 nepůjde pro snadnou výhru. O první pás ve Stand and Bang se utká s knockouterem Lengálem

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Stý turnaj v pražské hale, domácí publikum, titul na stole. Josef Hála jde pro pás, jenže naproti stojí muž, jehož všech deset výher skončilo před limitem. Dárek to nebude.
Hála si na OKTAGON 100 nepůjde pro snadnou výhru. O první pás ve Stand and Bang se utká s knockouterem Lengálem

Hála si na OKTAGON 100 nepůjde pro snadnou výhru. O první pás ve Stand and Bang se utká s knockouterem Lengálem

Zdroj: OKTAGON
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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