Hála si na OKTAGON 100 nepůjde pro snadnou výhru. O první pás ve Stand and Bang se utká s knockouterem Lengálem

Josef Berserker Hála vejde 29. prosince 2026 do klece v pražské hale jako neporažený bojovník s bilancí 5–0. Stý turnaj OKTAGONu, oslava deseti let organizace, vyprodatelná hala, pás. Scénář jako z promotérské příručky. Jenže naproti nestojí vděčný host do slavnostního večera: Vladimír Lengál, boxer ze Znojma, má deset profesionálních výher a deset ukončení údery. Redakce MMAmag proto prošla oficiální kartu turnaje i profily obou mužů a sečetla, co z toho vychází.
Dva finišeři a jedno číslo, které mluví za celý večer
Oficiální stránka turnaje OKTAGON 100: Praha uvádí 29. prosince 2026, začátek v 17:00, pražskou halu a stý turnaj v historii organizace. Zápas Hály s Lengálem je na kartě veden jako titulový ve Stand and Bang s limitem 75 kg.
Pak jsou tu čísla. Profil Hály na webu OKTAGONu uvádí pět výher a pět knockoutů. Sherdog u Lengála uvádí deset výher, z toho deset ukončení údery, nula submisí, nula bodových rozhodnutí. Dohromady 15 výher a 15 ukončení.
|Bojovník
|Výher
|Z toho KO/TKO
|Josef Hála
|5
|5
|Vladimír Lengál
|10
|10
|Celkem
|15
|15
V OKTAGONu má Hála zatím dvě vystoupení: Tomáše Mudrocha zastavil ve druhém kole, později zdolal i Radovana Úškrta. Kdo tedy je muž, kterému v bilanci nechybí jediné ukončení a kterého si OKTAGON vybral jako překážku na cestě k pásu ve Stand and Bang?
Boxer ze Znojma, kterého nikdo neukecal k rozhodnutí
Lengálova cesta nezačala v kleci. Podle jeho profilu na webu OKTAGONu se k bojovým sportům dostal v patnácti letech přes box, později přidal kickbox a thajský box a v těchto disciplínách má bezmála 200 zápasů. K tomu mezinárodní a evropské tituly v kickboxu a v prosinci 2022 obhájený titul profesionálního mistra České republiky v boxu. Je mu 37 let a trénuje ve znojemském klubu Valetudo.
Forma? Naposledy nastoupil 12. září 2026 na turnaji OKTAGON 93 proti Mauricovi Adorfovi a vyhrál v prvním kole v čase 3:02. Z bilance na Sherdogu, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že v profesionálním MMA nemá jedinou výhru na body ani na submisi.
Jenže v téhle kleci se nebojuje podle pravidel MMA ani podle pravidel boxu a ne všechno kolem titulového zápasu má OKTAGON zatím černé na bílém.
Malé rukavice, žádná země a jeden údaj, který organizace nepotvrdila
Stand and Bang je postojový formát: box v malých rukavicích v kleci, bez loktů a bez boje na zemi. Tak ho organizace popsala ve vlastním článku z 20. dubna 2026, kterým Hálu představovala; tehdy šlo o tři tříminutová kola.
Na oficiální stránce turnaje redakce MMAmag našla u zápasu označení titulový Stand and Bang a hmotnostní limit 75 kg, zatímco profily bojovníků řadí Hálu do welterové váhy. Lengála pak do pérové váhy a na deváté místo žebříčku lehké divize. Že jde o historicky první titul v této disciplíně a že se o něj bude bojovat na pět tříminutových kol, napsaly FightBuzz a FightBook MMA. Oficiální karta výraz první u zápasu neuvádí a počet kol na ní také není uveden. Co to znamená pro muže, kterého večer staví do role hvězdy?
Proč je konec prosince pro Hálu větší sázka než kterýkoli jeho předchozí večer
KOMENTÁŘ Hála jde do nejviditelnějšího zápasu kariéry. Stý turnaj, největší hala v zemi, titul. A právě proto je to pro něj zápas, v němž riskuje víc, než může získat. Jeho jméno stojí na nule v kolonce porážek a na pěti ukončeních. Obojí se dá rozbít jedinou ranou soupeře, který jiný způsob vítězství nemá v životopise.
Protiargument zní rozumně: Lengálovi je o pět let víc a do tohoto formátu vstupuje nově, zatímco Hála už dvakrát ukázal, že v něm umí ukončit zápas. Jenže Stand and Bang mu zároveň bere všechno, čím by mohl soupeře přehrát mimo výměnu na nohou. A výměna na nohou je přesně to, co Lengál dělá dvě dekády. Patnáct výher, patnáct ukončení, ani jedna na body. Pás nedostane ten lepší, ale ten, kdo trefí dřív.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek