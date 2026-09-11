Hála je BKFC šampion, ale Novotný mu proti Úškrtovi nevěří. Chybí mu vypínačka, říká otevřeně

Když OKTAGON oznámil zápas Josefa Hály proti Radovanu Úškrtovi na turnaji OKTAGON 93 v Brně, sázkařský trh zareagoval předvídatelně. První český šampion BKFC, neporažený v pěti duelech, všechny ukončené knokautem, to je vizitka, která prodává favorita. Jenže promotér Novotný v debatě na podcastu MMA Letem Světem otevřeně řekl, že kurz na Hálu neodpovídá skutečnému riziku. A jeho argument nestojí na emocích, ale na konkrétním čtení stylů.
Šampion bez „vypínačky“
Novotného výhrada nemíří proti Hálově kvalitě. Pět výher, pět knokautů, žádná porážka, to nezpochybňuje nikdo. Problém je v mechanismu těch ukončení. „U Hály jsem ani v jeho BKFC zápasech neviděl vypínačku,“ řekl Novotný podle sekundárních zdrojů citujících epizodu podcastu. „Rado to ničí z první.“
V praxi to znamená tohle: Hála soupeře rozbíjí postupně. Tlačí, kumuluje zásahy, láme odpor sérií přesných úderů. Je to efektivní a v pěti zápasech to fungovalo bezchybně. Ale je to jiný typ nebezpečí než jednorázový vypínák, rána, po které soupeř prostě spadne. A právě ten typ nebezpečí podle Novotného přináší Úškrt.
Úškrt: stoprocentní finišer
Radovan Úškrt má na oficiálním profilu OKTAGONu bilanci 9-6-0. Na první pohled méně oslnivé číslo než Hálových 5-0. Jenže pod povrchem se skrývá detail, který Novotný považuje za klíčový: stoprocentní míra ukončení a šedesát procent výher knokautem. Úškrt nikdy nevyhrál na body. Každý jeho triumf skončil před limitem.
Na turnaji OKTAGON 89 v Bratislavě to předvedl v čase 1:49 proti Ondřeji Raškovi. Žádné dlouhé rozebírání soupeře, žádná kumulace. Jeden čistý moment a konec. Přesně ten typ zápasníka, kterého nechcete potkat ve formátu, kde rozhoduje jediná chyba.
Stand & Bang: formát, který zvyšuje cenu omylu
Zápas Hála–Úškrt se neodehraje podle klasických MMA pravidel. Jde o speciální formát Stand & Bang, čistý box v malých rukavicích na tři tříminutová kola, bez loktů, bez boje na zemi. Pro Hálu to na první pohled vypadá jako domácí prostředí. BKFC je koneckonců box bez rukavic, takže Stand & Bang v malých rukavicích je mu blíž než komukoliv jinému na kartě.
Jenže právě tady se Novotného argument zaostřuje. Malé rukavice znamenají menší ochranu. Menší ochrana znamená, že jeden přesný úder projde tam, kde by ho velká rukavice pohltila. A pokud je Úškrt typ, který „to ničí z první“, pak mu formát paradoxně vyhovuje víc, než napovídá jeho MMA pozadí. Hála bude favorizovaný v objemu práce. Úškrt bude nebezpečnější v jediném okamžiku.
Co říkají peníze, a co neříkají
V době Novotného analýzy byl kurz na Hálu 1,40, na Úškrta 2,73. Na českého favorita bylo vsazeno zhruba 350 tisíc korun, na slovenského outsidera asi 40 tisíc. Trh tedy dává Hálovi zhruba sedmdesátiprocentní šanci na výhru.
Novotný s tím nesouhlasí. Ne proto, že by Úškrta považoval za lepšího zápasníka celkově, ale proto, že v tomhle konkrétním matchupu a formátu vidí vyšší riziko překvapení, než kolik ho oceňuje kurz. To neznamená, že sázka na Úškrta je automaticky chytrá; vyšší kurz na outsidera dává smysl jen tomu, kdo si jeho šance interně oceňuje výš než trh. Ale znamená to, že představa „Hála to v pohodě dá“ může být drahý omyl.
Kde a jak sledovat OKTAGON 93
OKTAGON 93 se koná 12. září 2026 ve Winning Group Areně na Křídlovické ulici v Brně. Vstupenky prodává Ticketportal, kde už svítí status „Poslední místa“. Živý přenos poběží přes OKTAGON TV formou pay-per-view.
Hála vstoupí do klece jako favorit a šampion. Úškrt jako outsider s pověstí střelce. Novotný vsadil svůj názor proti davu, a v malých rukavicích stačí jedna rána, aby se ukázalo, kdo četl styly líp.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek