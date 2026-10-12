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Hádka skončila útokem nožem. Muž z Chlumce čelí obvinění z pokusu o vraždu

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Hádka dvou známých v Chlumci nad Cidlinou skončila bojem o život. Třiašedesátiletý muž měl kuchyňským nožem vážně pobodat o 25 let mladšího muže, kterého musel do nemocnice transportovat vrtulník.
Hádka skončila útokem nožem. Muž z Chlumce čelí obvinění z pokusu o vraždu

Hádka skončila útokem nožem. Muž z Chlumce čelí obvinění z pokusu o vraždu

Zdroj: PČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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