Hadi na Ibize dorůstají přes dva metry a plavou v moři u pláží. Na ostrov se dostali v květináčích s olivovníky

Nikdo tehdy netušil, že právě začíná invaze, která za dvě dekády pohltí prakticky celý ostrov. Prvních sedm let se populace držela v bezprostředním okolí školek a zahrad v obcích Sant Llorenç a Santa Eulària. Po roce 2010 se šíření dramaticky zrychlilo. Dnes výzkumný tým katalánského institutu CREAF odhaduje, že štíhlovka zabírá kolem devadesáti procent rozlohy Ibizy, a modely předpovídají celoplošné rozšíření do let 2027–2028.
Jak olivovníky přivezly na Ibizu tichého predátora
Mechanismus zavlečení je prostý, a právě proto tak účinný. Módní vlna přesazování starých olivovníků do středomořských zahrad a hotelových areálů vytvořila obchodní koridor, kterým se plazi přesouvají stovky kilometrů od svého původního domova. Studie publikovaná v časopise
PLOS ONE popisuje, že právě zimní přeprava mohutných kmenů s velkým kořenovým balem poskytuje hadům ideální úkryt i stabilní teplotu. Středomořské klima v cíli pak zajistí, že přeživší jedinci se bez problémů uchytí.
Baleárská vláda na to zareagovala až v lednu 2023, dvacet let po prvním záznamu. Dekret zavedl dvě povolená okna pro dovoz velkých okrasných stromů: od 1. dubna do 15. června a od 15. září do 15. října. Mimo tato období vyžaduje přeprava výjimečné povolení a přísný biosekuritní režim. Regulace dopadá na olivovníky, rohovníky i duby. Jenže na samotné Ibize už opatření přišlo pozdě, populace štíhlovek se dávno osamostatnila a rozmnožuje se bez dalšího přísunu z pevniny.
Tři tisíce odchycených hadů za jedinou sezonu, a stále to nestačí
Čísla z kampaně 2025 hovoří jasně. Na Ibize ochranáři rozmístili 1 930 pastí a odchytili 3 604 hadů, z toho 3 528 štíhlovek podkovních. Od roku 2016 překročil kumulativní počet odchycených štíhlovek na ostrově hranici dvanácti tisíc kusů. Přesto se invazi nedaří zlomit.
Baleárská vláda investovala do boje s plazy 2,5 milionu eur. Na Pityuských ostrovech operuje třináct specializovaných terénních pracovníků, kteří poprvé v historii pastičkují celoročně, i přes zimu. Přístavní personál prochází školením, aby zachytil hady cestující v nákladu mezi Ibizou a Formenterou. Právě u přístavu La Savina na Formenteře úřady v dubnu 2026 odchytily jednotlivé exempláře, což potvrzuje trvalý vstupní tlak z hlavního ostrova.
Zvláštní pozornost směřuje k pobřežním ostrůvkům. V květnu 2026 vědci z CREAFu vědecky zdokumentovali, jak štíhlovka přeplavala 430 metrů od východního pobřeží Ibizy k ostrůvku Santa Eulària. Monitoring odhalil svlečky, přímá pozorování či odchyty i na dalších ostrůvcích: Murada, En Calders, Es Canaret, Sa Mesquida, d’es Renclí a s’Or. Všude tam současně klesá nebo zcela chybí populace ještěrek.
VIDEO Ještěrka pityuská: unikátní druh na hraně přežití
Ještěrka pityuská obývá Ibizu a okolní ostrůvky jako nikde jinde na planetě. Každý ostrůvek hostí geneticky jedinečnou linii, nevratnou a nenahraditelnou. Tyto drobné plazy regulují hmyz, podílejí se na opylování rostlin a rozšiřují semena. Jejich zánik by spustil kaskádové dopady na celé pobřežní prostředí.
Štíhlovka podkovní na Ibize narazila na ideální podmínky: žádný přirozený predátor, minimální konkurence a kořist, která se po miliony let vyvíjela bez přítomnosti hadů. Ibizské ještěrky jsou vůči plazímu lovci naivní, postrádají obranné strategie, které si vyvinuly populace na pevnině. Výsledek dokumentuje vědecká studie v Current Zoology: tam, kam štíhlovka pronikla, populace ještěrek kolabují. V oblasti Ses Salines, dosud považované za relativně zdravou, zaznamenali ochranáři z
IbizaPreservation v roce 2025 prudký nárůst hustoty odchytů hadů a souběžný pokles ještěrek.
Vědci mezitím budují takzvaná bezhadí refugia na vybraných ostrůvcích a provozují záchranný chov. Jde o poslední pojistku pro případ, že se hlavní ostrov stane pro ještěrku neobyvatelným.
Co dělat, když na ibizské pláži potkáte hada
Pro člověka štíhlovka podkovní nepředstavuje zdravotní hrozbu. Druh je nejedovatý, lidem se vyhýbá a kousne nanejvýš tehdy, když ho někdo zahne do kouta. Oficiální zákaz koupání kvůli hadům na Ibize vyhlášen nebyl. Virální záběry plazů v tyrkysové vodě odrážejí reálný jev, ale panika na plážích je přehnaná.
Praktická doporučení jsou jednoduchá:
Nepřibližovat se, nesahat na zvíře, pomalu ustoupit. Na hlídané pláži upozornit plavčíka nebo městskou policii. Zavolat na linku COFIB: 653 574 145. Hlášení zadat do aplikace Línea Verde v sekci Especies Invasoras.
Vyšší obezřetnost dává smysl u přírodních skalnatých zátok a úseků pobřeží lemovaných ostrůvky, zejména na severovýchodě ostrova kolem Santa Eulària, Es Canaru, Sa Mesquidy a v jižním pásu Ses Salines. Urbanizované pláže s vysokou návštěvností patří mezi lokality s nejnižším rizikem setkání.
Ibiza jako varování pro celé Středomoří
Obchod s okrasnými olivovníky funguje napříč jižní Evropou. Tam, kde se kombinuje přesun starých stromů, ostrovní ekosystém bez přirozených predátorů a slabá vstupní kontrola, se ibizský scénář může zopakovat. Baleáry dnes slouží jako nejviditelnější případová studie, a zároveň jako důkaz, že dvacet let zpoždění v reakci dokáže proměnit jednoho uprchlého hada v tisíce.
Na jaře 2026 přeplavala štíhlovka 430 metrů otevřeného moře k dalšímu ostrůvku. Ještěrky tam žily miliony let. Teď mají nového souseda.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková