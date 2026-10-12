Haaland sleduje Spartu a plánuje návštěvu Letné. Kanonýr City v rozhovoru prozradil, co ho na pražském klubu láká

Rozhovor po utkání Manchesteru City s FC Porto se měl točit kolem Ligy mistrů. Reportér CANAL+ Sport Błażej Łukaszewski ale Haalandovi položil otázky, které s Etihadem ani Portem nesouvisely, a norský útočník začal mluvit o Praze. Spartu teď sleduje, protože tam hraje jeho bratranec. Označil ji za „velký klub“, Brunesův přesun nazval „velkým krokem“ a nevynechal ani to, že Sparta prochází těžším obdobím. Nakonec dodal, že by se rád brzy přijel na Letnou „podívat na zápas“, hlavně kvůli atmosféře. Nejde o nahodilou zdvořilost hvězdy vůči exotické lize. Za celou zmínkou stojí rodina, a ta Spartě přinesla pozornost, jakou si běžně nekoupí ani úspěchem v pohárech.
Bratranec, kvůli kterému Haaland zapnul Spartu
Jonatan Braut Brunes dorazil na Letnou v červenci 2026 z polského Rakówa Čenstochová. Sparta ho v oficiálním oznámení představila jako útočníka s víceletým kontraktem a rodinnou vazbu na Haalanda zmínila otevřeně. Klub moc dobře věděl, jaké jméno se s novou posilou spojí.
Sportovně šlo o velký nákup. Za Raków dal Brunes ve dvou sezonách 40 soutěžních gólů, tedy zhruba jeden gól každé dva týdny po celé dva roky. Ve Spartě nosí číslo 14. Do týmu, který v létě hledal hrotového útočníka s jistou produktivitou, přišel jako hotový střelec, ne jako talent na rozvoj.
Haalandův zájem se veřejně projevil hned. Podle iDNES začal krátce po přestupu sledovat oficiální instagramový účet Sparty a sdílel Brunesovy fotky. Nechyběly snímky z dětství ani záběr ze sparťanského focení v novém dresu. Fanoušci příchod Brunese podle stejného zdroje přijali s nadšením. Málokterá posila českého klubu má v zádech útočníka, kterého na sociálních sítích sledují desítky milionů lidí.
Co přesně zaznělo a kde
Výrok, který v říjnu obletěl česká média, pochází z rozhovoru pro CANAL+ Sport. Stanice ho zveřejnila 8. září 2026 na svém účtu na síti X i s odkazem na video. O měsíc později ho převzaly české weby včetně TN.cz. Plný záznam se nejsnáz dohledá přes zmíněný příspěvek CANAL+ Sport, na který odkazují i polské weby.
Rozhovor vedl polský novinář, a tak se točil hlavně kolem lidí, které Haaland zná osobně. Kromě Brunese ve Spartě padla řeč na Emana Markoviće, jeho bývalého spoluhráče, který dnes působí v GKS Katowice. Haaland mluvil také o obránci Jakubu Kiwiorovi a o FC Porto. Sparta se do odpovědí nedostala jako klub, který by Nor obdivoval z dálky nebo srovnával s evropskými velkokluby. Dostala se tam přes konkrétního člověka.
Nejvíc o Haalandově pozornosti prozrazuje zmínka o těžším období. Člověk, který zná jen jméno klubu, něco takového neřekne. Nevíme, jestli sleduje celé zápasy Chance Ligy, nebo jen kontroluje výsledky a zprávy. Že ale ví, jak se Spartě daří, je zřejmé. Podle nás tu hraje roli i rodinný rozměr. O formě týmu, ve kterém hraje bratranec, se u nedělního telefonátu mluví samo.
Atmosféra, o které doma slyšel z první ruky
Historie Sparty, její styl hry ani konkrétní hráči kromě Brunese v Haalandově odpovědi nezazněli. Jako důvod možné návštěvy uvedl atmosféru, a to dává smysl. Popis Letné totiž zná od člověka, který ji zažil.
Brunes po své sparťanské premiéře řekl klubovému webu, že atmosféra na stadionu byla „úžasná“. V tomtéž rozhovoru potvrdil, že mu Haaland po zápase napsal. Víc k tomu říct nechtěl, rodinné zprávy si nechal pro sebe. Spojnice je ale jasná: Brunes zažil Letnou zaplněnou do posledního místa, o pár týdnů později jeho bratranec před kamerou mluví o tom, že by tu atmosféru rád viděl taky.
Zahraniční hráči Sparty o domácím prostředí mluví často. Skotský záložník Andy Irving po příchodu líčil, jak dresy Sparty obdivoval už jako kluk a jak ho překvapilo, co se na tribunách děje. Pořád ale jde o lidi z kabiny. U Haalanda je to jiné. Hráč s vlastním vrcholovým zázemím, zvyklý na Premier League a Ligu mistrů, zmíní pražský stadion jako místo, které chce zažít. Srovnatelný případ hvězdy této úrovně, která by se takhle veřejně vyjádřila o Spartě, jsme v posledních letech nedohledali.
Kdy by mohl dorazit a co by fanoušky čekalo
Konkrétní datum zatím neexistuje. Haaland mluvil o přání přijet brzy, ne o domluvené cestě, a nic nenaznačuje ani spojení s Manchesterem City, exhibicí nebo marketingovou akcí. Pokud přijede, z jeho slov vyplývá, že jako divák.
Prostor v kalendáři je přitom omezený. Manchester City hraje Premier League, Ligu mistrů a domácí poháry. Volný víkend nebo středa se tak naskytne nejspíš v termínu reprezentační pauzy nebo při souhře rozpisů obou klubů.
Podle oficiálního kalendáře Sparty čekají Letnou v nejbližších týdnech tyto domácí zápasy v epet ARENĚ:
- Evropská liga: Sparta proti Lillestrømu
- Chance Liga: Sparta proti Slovácku
- Evropská liga: Sparta proti Bournemouthu
- Chance Liga: Sparta proti Liberci
- Evropská liga: Sparta proti AZ Alkmaar
Dva z těch soupeřů mají k Haalandovi blízko. Lillestrøm je norský klub, Bournemouth hraje Premier League, tedy soutěž, ve které Haaland střílí góly každý týden. Na kterémkoli z těch zápasů by se bratranec ukázal v plném světle. Zatím jde ale jen o úvahu, žádný termín nepotvrdil ani Haaland, ani Sparta.
Vstupenky na nejbližší zápasy, včetně utkání s Lillestrømem a Slováckem, Sparta standardně prodává přes svůj web. Lístek zaručí místo v ochozu, Haalanda v hledišti ne. Kdo kupuje kvůli němu, kupuje sázku.
Žádný přestup, žádný přátelák. Přesto velká věc
Haalandova slova nijak nesouvisejí s hráčským trhem. Manchester City s ním v lednu 2025 podepsal smlouvu na deset let, do léta 2034, jak potvrdil oficiální web Manchester City. Klub tehdy připomněl i jeho rekordní začátek v Anglii včetně 52 gólů v sezoně 2022/23. Úvahy o tom, že by se Haaland jednou objevil v rudém dresu, jsou fanouškovské snění, ne zpráva. O přátelském utkání obou klubů nebo jiné spolupráci se nikde nemluví.
Hodnota pro Spartu leží jinde, ve viditelnosti. Jméno Haaland funguje v algoritmech sociálních sítí i v titulcích po celé Evropě. Když se k němu přidá slovo Sparta, vidí ho lidé, kteří by o pražském klubu jinak neslyšeli. Pro Brunese to znamená, že jeho góly v Chance Lize sledují i fanoušci v Norsku a Anglii. Pro klub je to bezplatná reklama s dosahem, který by marketingové oddělení jen těžko zaplatilo.
Přímou reakci Sparty na Haalandova slova jsme nedohledali. Klub se zatím drží Brunese: zveřejňuje jeho rozhovory, fotky a profil a rodinnou vazbu nechává pracovat samu. Podle nás rozumně. Kdyby Sparta Haalandovu návštěvu sama přiživovala, z nezávazného přání by udělala očekávání. Nesplněné očekávání by pak působilo hůř, než kdyby se o návštěvě nemluvilo vůbec.
Jednou se možná na tribuně epet ARENY objeví vysoký blonďák s kapucí přes hlavu a kamery ho zaberou dřív než výkop. Do té doby Haaland sleduje Spartu tak, jak ji sleduje každý příbuzný: kvůli jednomu číslu čtrnáct na zádech.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner