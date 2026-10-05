Haaland může opustit City kvůli finančnímu skandálu. Bayern i Barcelona už krouží, ale je tu obrovský háček

V úterý 29. září 2026 zveřejnila Premier League verdikt, na který anglický fotbal čekal od roku 2018. Nezávislá komise shledala Manchester City vinným ze závažných porušení finančních pravidel za roky 2009 až 2018 a také z většiny provinění spojených s nespoluprací při vyšetřování. Hned druhý den přišel FourFourTwo se zprávou, že Erling Haaland po takovém verdiktu v klubu nezůstane a Barceloně už v minulosti kývl. Odchod nejlepšího střelce ligy je tedy na stole. Zatím ale jen jako scénář, ne jako hotová věc. Mezi verdiktem a případným podpisem v Mnichově nebo Barceloně stojí tři překážky: smlouva na deset let, sporná výstupní doložka a cena, kterou dokáže zaplatit jen pár klubů na světě.
Co je potvrzené: vina ano, trest zatím ne
Kauza nezačala minulý týden. Premier League ve svém stanovisku připomíná, že vyšetřování běží od prosince 2018 a formální obvinění padlo v únoru 2023. Téměř osm let tedy trvalo, než se z podezření stal verdikt.
Klíčové je, co verdikt zatím neobsahuje. Sankce se řeší odděleně a k 5. říjnu 2026 nejsou definitivně stanovené. City podle agentury AP podalo odvolání a dál trvá na své nevině. Komise má podle pravidel ligy širokou volnost: od pokut přes bodové odečty až po další sportovní tresty. AP zmiňuje i krajní variantu, tedy vyloučení ze soutěže.
Právě tady se láme celý příběh. Na podobě trestu záleží víc než na samotné vině.
- Pokuta: City zaplatí a pokračuje dál. Haalandův odchod zůstane přestupovou fantazií.
- Bodový odečet: bolestivý zásah do sezony, ne však do statusu klubu. Tlak na hráče roste jen mírně.
- Sestup nebo vyloučení ohrožující Ligu mistrů: tady by se podle nás rovnice změnila skokově. Útočník v nejlepších letech by těžko přijal sezonu mimo elitní soutěže.
Smlouva do roku 2034 a doložka, o které se vede spor
V lednu 2025 Manchester City oficiálně oznámil, že Haaland podepsal desetiletou smlouvu platnou do léta 2034. I na poměry elitního fotbalu jde o mimořádně dlouhý závazek. Klub ho tehdy prezentoval jako jasný signál, že Nor chce v Manchesteru zůstat.
Takový kontrakt dává City silnou vyjednávací pozici. Kdo chce Haalanda, musí se dohodnout s klubem, ne jen s hráčem. Zbývá ještě otázka výstupní doložky, a ta je nejmlžnější částí celé kauzy.
V červnu 2026 ji otevřel spor kolem Realu Madrid. Lidé z okolí prezidentského kandidáta Riquelmeho tvrdili, že Haaland má ve smlouvě mechanismus pro odchod zhruba za 3,7 miliardy korun. Manchester City podle deníku El País odpověděl ostře: smluvní klauzule, která by takový přesun umožňovala, neexistuje. Haalandův otec Alfie i agentka Rafaela Pimenta tvrzení z madridského prostředí rovněž popřeli. Klub navíc pohrozil právními kroky.
Výsledek? Doložka zůstává neověřená. Jedna strana o ní mluví, klub ji popírá a veřejně dostupný text smlouvy neexistuje. Kdo dnes píše o „aktivaci klauzule“, staví na písku.
Rozšířený je i druhý omyl: že trest pro klub automaticky pustí hráče na svobodu. Pravidla FIFA o statusu a přestupech hráčů sice umožňují ukončit smlouvu z „oprávněného důvodu“, třeba při dlužné mzdě nejméně za dva měsíce po písemné výzvě nebo v situaci, kdy po hráči nelze rozumně chtít, aby ve smluvním vztahu pokračoval. Disciplinární sankce ligy ale mezi automatickými důvody uvedena není. Případný spor by se táhl u soudů a nikdo dnes nedokáže předpovědět, jak by dopadl.
Barcelona, Bayern a ti další: kdo by unesl účet
Seznam zájemců je v médiích dlouhý: Barcelona, Bayern, PSG, Real Madrid. Míra jistoty se ale u každého z nich výrazně liší.
Barcelona má k Haalandovi nejkonkrétnější vazbu. BBC v březnu 2026 citovala katalánský deník Sport, podle něhož Barça jednala s City o předkupní pozici pro případ, že by Nor byl k mání. Agentka Pimenta ale spekulace o Barceloně krotila. FourFourTwo nyní píše o hráčově dřívějším „ano“, potvrzená dohoda však neexistuje.
Bayern je podle dostupných zpráv spíš pozorovatel. Mluví se o něm jako o klubu, který situaci sleduje a v Haalandovi vidí možného nástupce Harryho Kanea. Jednání s hráčem ani jeho týmem doložená nejsou.
Real Madrid se do hry dostal hlavně přes červnovou předvolební kampaň a s ní spojená tvrzení, která City i Haalandovo okolí odmítli. PSG figuruje především ve spekulativních přehledech.
Pak přichází na řadu peníze. Transfermarkt podle FourFourTwo odhaduje Haalandovu hodnotu na zhruba 5,4 miliardy korun. K tomu by se přidal plat, jaký se v Evropě vyplácí jen výjimečně.
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|Bayern Mnichov
|FC Barcelona
|Obrat
|rekordních cca 24 mld. Kč (2024/25)
|obří značka, ale napjatá bilance
|Hospodaření
|čistý zisk cca 660 mil. Kč
|záporný vlastní kapitál
|Dluh
|stabilní finance
|čistý dluh kolem 15 mld. Kč
|Další závazky
|neuvedeno
|nové úvěry na dostavbu Camp Nou
|Útok dnes
|Harry Kane
|Raphinha v roli devítky
Srovnání vyznívá jednoznačně. Bayern by na Haalanda měl, i kdyby to byla nejdražší položka jeho historie. Barcelona by po zářijové valné hromadě, která povolila další zadlužení kvůli stadionu, podle nás potřebovala prodeje hráčů, rozložení plateb do mnoha let nebo jinou mimořádnou finanční konstrukci. Romantika se tu potkává s účetnictvím. Ze sportovního hlediska by Haaland byl posilou pro kohokoli. Z finančního jen pro klub, který chce na něm postavit novou éru útoku a dokáže ji zaplatit.
Messi, nebo Juventus: dvě cesty, kterými se hvězdy ztrácejí
Fotbalová historie nabízí dva vzory toho, jak problémy klubu vyhánějí hvězdy.
Prvním je Barcelona v roce 2021. Lionel Messi odešel, přestože podle prezidenta Joana Laporty chtěli klub i hráč pokračovat. Rozhodla pravidla finanční kontroly LaLigy, kvůli nimž nešlo novou smlouvu zaregistrovat. Hráče z klubu nevyhnala vůle, ale tabulky.
Druhým je Juventus po aféře Calciopoli v roce 2006. Nucený sestup do Serie B spustil exodus: odešli Ibrahimović, Vieira, Cannavaro, Emerson, Thuram i Zambrotta. Sportovní trest udělal to, co by žádná nabídka sama nedokázala.
Haalandův případ má k Juventusu blíž, pokud by City dostalo tvrdou sportovní sankci. K Messiho scénáři by se přiblížil, kdyby se problémem stala finanční udržitelnost. Ironií je, že v Messiho příběhu byla obětí právě Barcelona, dnes jeden z kandidátů na Haalandův podpis.
Odchod by City zasáhl hluboko. Podle FourFourTwo má Nor za klub 117 gólů ve 137 zápasech. Nejde jen o střelce, ale o hráče, kvůli kterému soupeři přestavují celou obranu. City by muselo okamžitě nakoupit náhradu, nebo změnit styl hry. Pro konkurenty v Premier League i v Lize mistrů by zmizela největší individuální hrozba. Kdo bude chtít vývoj sledovat přímo na hřišti, Ligu mistrů 2026/27 v Česku přenáší Oneplay na kanálech Nova Sport 3 až 6.
Kdy by se mohlo rozhodnout
Nejbližší přestupové okno v Anglii se otevře v pátek 1. ledna 2027 a zavře se v pondělí 1. února ve 23:00 britského času. Kalendář trhu je ale méně důležitý než kalendář práva. Dokud nebude znám trest a nerozhodne se o odvolání City, žádný soudný klub nepošle za hráče se smlouvou do roku 2034 nabídku v hodnotě miliard korun.
Realističtější je proto léto 2027, zvlášť pokud se sankční a odvolací fáze protáhne. A ani tehdy nemusí dojít k ničemu. Přestup je skutečně ve hře jen při souhře čtyř podmínek: tvrdý trest, Haalandova vůle odejít, ochota City jednat a kupec schopný zaplatit cenu i plat. Zatím neplatí ani jedna z nich.
Haaland v lednu 2025 podepsal smlouvu, která měla jeho budoucnost na dekádu uzavřít. Teď se ukáže, jestli nejdelší kontrakt moderního fotbalu vydrží, když se klubu, který ho nabídl, začne bortit půda pod nohama mimo hřiště. Rozhodne o tom komise, ne útočník.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner