Haaland dal 61. gól v Lize mistrů a stejně to nestačilo. PSG rozstřílelo City a Donnarumma dostal od bývalých spoluhráčů čtyři

Ve 32. minutě středečního večera nastřelil Vitinha třetí pařížský gól a na Etihadu bylo ticho. Gianluigi Donnarumma, ještě před rokem a půl jednička PSG, vytahoval míč ze sítě potřetí za necelých dvacet minut. Haaland pak ve druhém poločase dvakrát skóroval, posunul svůj rekord na 61 gólů v 60 zápasech Ligy mistrů a předběhl Sergia Agüera jako nejlepší střelec City v této soutěži. Na body to nestačilo. Paris Saint-Germain vyhrálo 4:2 a jeho úvodní poločas patří k nejtvrdším, jaké City za éry evropských ambicí doma zažilo. Haalandova čísla rostou rychleji než jistota, že City kolem něj dokáže evropské šlágry zvládat.
Dvacet minut, které rozhodly
Zápas 2. kola ligové fáze se hrál 14. října a PSG ho rozhodlo velmi brzy. Ve 13. minutě vypálil Désiré Doué zpoza vápna na bližší tyč. O dvě minuty později přidal Ousmane Dembélé, který skóroval v šestém zápase Ligy mistrů po sobě. V historii PSG to před ním dokázali jen Kylian Mbappé a Edinson Cavani.
Třetí gól byl nejvíc vypovídající. Donnarumma špatně odkopl, Paříž míč okamžitě vrátila do hry, Warren Zaïre-Emery patičkou připravil šanci Vitinhovi a bylo 0:3. Celé to trvalo jen pár vteřin.
Podle Opta Analyst dostalo City doma tři góly v prvním poločase naposledy v listopadu 2015. Čtyři a víc gólů v domácím evropském zápase ještě nikdy neinkasovalo. Ani v horších letech, kdy se teprve učilo hrát Ligu mistrů.
Po pauze přišla reakce. Trojité střídání v poločase vrátilo City střed hřiště, v 53. minutě Haaland hlavou zakončil centr Ilimana Ndiayeho a snížil na 1:3. Etihad na chvíli ožil. V 62. minutě ale Maghnes Akliouche zvýšil na 1:4, když Donnarumma po zákroku nedokázal míč vyrazit nahoru a pryč a ten mu propadl do branky. Druhý Haalandův gól z 75. minuty, pravačkou po přihrávce Ayyouba Bouaddiho, už jen upravil skóre.
|Minuta
|Gól
|Stav
|13.
|Doué (PSG)
|0:1
|15.
|Dembélé (PSG)
|0:2
|32.
|Vitinha (PSG)
|0:3
|53.
|Haaland (City)
|1:3
|62.
|Akliouche (PSG)
|1:4
|75.
|Haaland (City)
|2:4
V 89. minutě kopal penaltu Ferran Torres, bývalý hráč City, který Manchester opustil v roce 2021 po 16 měsících a 43 zápasech. Donnarumma ji chytil. Výsledek to nezměnilo, ale zabránilo to ponížení 2:5.
Rekord, který nikoho nepotěšil
Haalandův poměr 61 gólů v 60 utkáních znamená průměr 1,02 gólu na zápas. Za City jich má 38 ve 41 zápasech, proti PSG pět ve čtyřech. Historické pořadí střelců UEFA ho po středě řadí na sedmé místo:
- Cristiano Ronaldo: 140 gólů (141 v databázovém žebříčku UEFA)
- Lionel Messi: 129
- Robert Lewandowski: 109
- Karim Benzema: 90
- Kylian Mbappé: 72
- Raúl: 71
- Erling Haaland: 61
Na Raúla mu chybí deset branek a při současném tempu je reálné, že ho předežene ještě letos. Žádný z velikánů nad ním přitom průměr gólu na zápas nedržel. Haaland má zatím výrazně méně odehraných utkání, ale jeho tempo nemá v historii soutěže obdobu.
Právě tady je podle nás jádro večera. Haaland odvedl přesně to, za co ho City platí: dvě šance, dva góly, jeden hlavou a jeden nohou. City mělo podle Opty 27 střel a hodnotu očekávaných gólů 2,57, z toho 1,78 jen ve druhém poločase. Útok tedy nezklamal. Zklamal tým, který dvacet minut nedokázal zastavit pařížské náběhy. Proti tomuto PSG nestačí, aby byla devítka efektivní. Musí mít za sebou celek, který zápas přežije do chvíle, než se k míči dostane.
Donnarumma: chyby, penalta a bývalí spoluhráči
Všechny čtyři góly dali hráči, se kterými Donnarumma ještě v sezoně 2024/25 sdílel kabinu. Tehdy PSG vyhrálo Ligu mistrů, Ligue 1, francouzský pohár i Superpohár. Italský brankář za Paříž odchytal 161 zápasů a vychytal 56 čistých kont. Pak odešel do Manchesteru na pětiletou smlouvu. Ve středu stál proti Douému, Dembélému, Vitinhovi a Aklioucheovi a každý z nich ho překonal.
Kolik viny na porážce nese? David Hytner v reportáži pro The Guardian píše, že u Douého střely na bližší tyč měl udělat víc a že Aklioucheho gól přišel po další jeho chybě. CBS Sports označuje jeho reakce u prvních dvou gólů za pomalé. Třetí gól začal jeho nepovedeným odkopem.
Brankář ale porážku nezpůsobil sám. Podle CBS nechal Enzo Maresca rozestavení, ve kterém bylo City ve středu hřiště nevyvážené, a opravil ho až v poločase. PSG k tomu hrálo rychlostí a s poziční volností, na kterou domácí obrana neměla odpověď. Podle nás šly zhruba dva góly za brankářem, poločas za trenérem a celý večer za soupeřem, který je momentálně o třídu lepší.
Jak se Donnarumma cítil, z jeho úst zatím nezaznělo. Achraf Hakimi pro Sky Sport Italia řekl, že ho po zápase hned viděl, rád se s ním znovu potkal a přeje mu do budoucna jen to nejlepší. Chycená penalta v závěru byla aspoň malou satisfakcí.
PSG letí, City padá do středu tabulky
Paříž po dvou kolech vede tabulku se šesti body a skóre 10:3. Deset vstřelených gólů po úvodních dvou zápasech v historii Ligy mistrů nikdo nepřekonal. Proti anglickým týmům je PSG neporažené deset zápasů (osm výher, dvě remízy, skóre 26:10). Ve středu to byla jeho první výhra na stadionu City.
City je po porážce sedmnácté:
|Pořadí
|Tým
|Body
|Skóre
|1.
|PSG
|6
|10:3
|2.
|Barcelona
|6
|9:2
|3.
|Aston Villa
|6
|9:2
|5.
|Liverpool
|6
|8:4
|17.
|Manchester City
|3
|4:4
Do osmifinále postupuje přímo jen prvních osm týmů, 9. až 24. místo znamená play-off a od 25. místa se končí. Opta při zavádění formátu spočítala, že 16 bodů stačilo na nejlepší osmičku v 98 % simulací, 15 bodů v 73 % a 14 už jen ve 28 %. City by tak ze zbývajících šesti zápasů potřebovalo zhruba 12 až 13 bodů, tedy čtyři výhry, ideálně s remízou navíc. Program přitom není snadný: doma AEK Atény (20. října), venku Lipsko (4. listopadu), doma Neapol (24. listopadu), venku Barcelona (8. prosince), venku Lens (20. ledna) a doma Sporting (27. ledna). Cesta do Barcelony bude podle nás zkouškou, jestli se City z výprasku od PSG poučilo.
Paříž čeká 20. října doma právě Barcelona, souboj prvního s druhým.
Slavia a její soupeři
V tabulce se dá najít i český kontext. Slavia je po dvou kolech jednatřicátá bez bodu se skóre 2:5. Její soupeři z ligové fáze jsou na tom různě: Aston Villa je třetí se šesti body, Betis devátý se šesti body a skóre 6:4, Porto třicáté se stejnou bilancí jako Slavia. Pražané hrají další zápas v úterý 20. října od 18:45 na hřišti Fenerbahçe, podle rozpisu UEFA. Pro postup do play-off je bod v Istanbulu skoro nutnost.
Haaland odcházel ze hřiště se dvěma góly, rekordem a míčem, který mu k ničemu nebyl. Na druhé straně slavili hráči, kteří se ještě před rokem a půl schovávali za Donnarummova záda. Teď mu nasázeli čtyři góly.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner