Gymnázium Žamberk čeká velká proměna, kraj předal staveniště a spustil rekonstrukci za 91 milionů

Pardubický kraj předal tento týden staveniště zhotoviteli a oficiálně tak odstartoval komplexní rekonstrukci přístavby Gymnázia Žamberk. Budova pocházející z přelomu 70. a 80. let minulého století projde během příštích šestnácti měsíců zásadní proměnou. Vysoutěžená cena stavby dosahuje 91,6 milionu korun včetně DPH, kraj zároveň usiluje o evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, která by mohla pokrýt až 25 milionů korun.
Zahájení prací se zúčastnil hejtman Martin Netolický. Rekonstrukce podle jeho slov neřeší jen dílčí opravy, ale celý objekt komplexně. „Investice za 91,6 milionu korun přinese výrazné zlepšení podmínek pro studenty, pedagogy i veřejnost, která sportovní zázemí školy využívá," poznamenal hejtman s tím, že dokončení se předpokládá na začátku roku 2028.
Zachované zůstanou pouze obvodové zdi, sloupy a stropy. Vše ostatní bude odstraněno a nahrazeno novými konstrukcemi. Klíčovým cílem projektu je dosažení standardu pasivní stavby, k čemuž přispěje zateplení stěn, střechy, podlah i soklu, výměna všech výplní otvorů včetně luxferů a dožívajících plastových oken a instalace řízeného větrání s rekuperací. Modernizací projde také vytápění, a to v návaznosti na probíhající projekt EPC.
Dispozice budovy se výrazně změní. Přibudou nové učebny, studovna, odpočinkové a chill zóny i zázemí pro školního psychologa. Rekonstrukcí projdou také šatny a sociální zázemí. Vedle stávající velké tělocvičny vznikne nový multifunkční tělocvičný sál, přibudou sprchy, toalety, šatny, kabinety i sklady náčiní. Nové skladby dostanou také podlahy v celém objektu, včetně povrchu velké tělocvičny.
Ředitel školy Kamil Koblížek zdůraznil, že tělocvična a sportovní zázemí slouží odpoledne a večer rovněž veřejnosti. „Nové dispoziční řešení proto umožní efektivnější provoz a současně lepší využití sportovišť," uvedl s tím, že multifunkční sál rozšíří možnosti jak pro tělesnou výchovu, tak pro mimoškolní aktivity.
Rekonstrukci vítá i žamberský starosta Jiří Mencák, který označil krok kraje za jasný signál zájmu o rozvoj gymnázia. Město podle jeho slov udělá maximum, aby kraj v jeho aktivitách podpořilo.
Zdroj: Pardubický kraj