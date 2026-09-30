Gymnázium ve Frýdku-Místku má nový areál za 22 milionů

Gymnázium ve Frýdku-Místku má nový areál za 22 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
workout, hřiště, posilovna, venkovní posilovna, sport, pohyb
Článek byl publikován 30.09.2026 12:09
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