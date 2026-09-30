Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Gymnázium ve Frýdku-Místku má nový areál za 22 milionů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku má za sebou zásadní proměnu venkovního areálu. Moravskoslezský kraj, který školu zřizuje, do rekonstrukce vložil 22,3 milionu korun z…
workout, hřiště, posilovna, venkovní posilovna, sport, pohyb

workout, hřiště, posilovna, venkovní posilovna, sport, pohyb

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:09

Reklama
Další články z Náš REGION
Silnice na Slovensko se bude od října opravovat, řidiči se nevyhnou kyvadlovému provozu
Silnice na Slovensko se bude od října opravovat, řidiči se nevyhnou kyvadlovému provozu
Řidič v Plzni najel autem do dvou mužů. Čelí obvinění z pokusu o těžké ublížení na zdraví
Řidič v Plzni najel autem do dvou mužů. Čelí obvinění z pokusu o těžké ublížení na zdraví

Dramatický incident u plzeňské Paluby Hamburk skončil obviněním dvaapadesátiletého řidiče ze zvlášť...

Obyvatelé v pražské Libuši budou hlasovat o revitalizaci sídliště, bojí se nové zástavby i ztráty nájmů
Obyvatelé v pražské Libuši budou hlasovat o revitalizaci sídliště, bojí se nové zástavby i ztráty nájmů

Praha-Libuš vyhlásila místní referendum, které proběhne 9. a 10. října souběžně s komunálními a senátními...

Jihočeský kraj získal dva nové oční lékaře, ambulance otevřou v Budějovicích
Jihočeský kraj získal dva nové oční lékaře, ambulance otevřou v Budějovicích

Jihočeský kraj bude mít od příštího roku dvě nové oční ambulance. Obě vzniknou v Českých Budějovicích v...

Plzeň jako první v Česku spustila certifikované hřiště pro fotbal dronů
Plzeň jako první v Česku spustila certifikované hřiště pro fotbal dronů

V tělocvičně Střední průmyslové školy dopravní v Plzni se odehrál první velký zápas v Drone Soccer,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.