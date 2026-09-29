Gwyneth Paltrow je postrachem gynekologů a prodává svíčky s vůní svého přirození. Dnes slaví narozeniny

Gwyneth Kate Paltrow přišla na svět 27. září 1972 v kalifornském Los Angeles. Její matkou je herečka Blythe Danner a otcem byl známý televizní producent Bruce Paltrow. Není divu, že ji okouzlilo herectví. Debutovala v hudebním filmu Křik, objevila se v rodinném snímku Hook, ale pozornost kritiků i fanoušků jí zaručila vedlejší role v thrilleru Sedm. První hlavní roli jí přinesl snímek Emma, úspěšná adaptace románu Jane Austen.
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Paltrow je známá také díky randění s Bradem Pittem,
Oscarovi za film Zamilovaný Shakespeare a velmi otevřenému pohledu na sex. Pro Netflix natočila pořady Sex, Love & Goop a Goop Lap s Gwyneth Paltrow. Loni si zahrála po boku Timothée Chalameta ve sportovním dramatu Velký Marty. Kromě herectví se věnuje také rodině. První manželství s rockerem Chrisem Martinem ze skupiny Coldplay jí nevyšlo, nyní je jejím manželem televizní scenárista, režisér a producent Brad Falchuk. Herečka má dvě děti: dceru Apple a syna Mosese. Foto: Netflix Slavný kmotr
Má slavného kmotra. Její rodiče si byli natolik blízcí s uznávaným režisérem
Stevenem Spielbergem, že ho požádali, aby šel malé Gwyneth za kmotra. To jí později přihrálo i jednu zajímavou roličku. Spielberg ji totiž v roce 1991 obsadil do svého filmu Hook jako mladou Wendy. Prodává svíčky s vůní své vaginy
Herečka má rozhodně podnikavého ducha. Vlastní internetový obchod, kde kromě kosmetiky a oblečení prodává i dost bizarní věci. Lidé si tak mohou koupit například svíčku s vůní její vaginy, která je dostupná ve dvou velikostech. Voní po cedrovém dřevu a damašské růži. Kromě svíček prodává Paltrow i zázračná nefritová vajíčka, která se vkládají do vaginy a upravují hormonální nerovnováhu či menstruační cyklus. Napomohou prý i k bouřlivému orgasmu.
Doporučuje kávový klystýr a detox kozím mlékem
Gwyneth Paltrow se nezdá. Dopřává si totiž kávu jinak, než je obvyklé. Doporučuje vyzkoušet kávový klystýr. Ačkoli je to nebezpečné a může to například narušit střevní mikrobiom nebo popálit konečník,
podle ní jde o skvělý způsob novoroční detoxikace. To ale není vše. Herečka si jednou naordinovala i osmidenní detoxikační kúru, během které pila jen kozí mléko. Cítila se po tom jako znovuzrozená a prý ji to dokonale zbavilo všech toxinů. Foto: Netflix Poporodní deprese
Po porodu syna Mosese v roce 2006 na tom herečka nebyla moc dobře. Trpěla
poporodní depresí. „Připadala jsem si jako zombie. Necítila jsem vůbec nic,“ řekla. „Bylo to strašné. Myslela jsem si, že to znamená, že jsem hrozná matka a hrozný člověk,“ doplnila. Naštěstí se to po čase zlepšilo. Nestojí o koordinátorku intimity
Když dnes herci natáčí
erotické scény, většinou se to neobejde bez koordinátorů intimních scén. Gwyneth o jejich rady ale nestojí. Dokonce se během natáčení filmu Velký Marty, ve kterém měla lechtivé scény s Timothée Chalametem, podivovala, že takové povolání vůbec existuje. Když jí koordinátorka navrhla konkrétní pohyb, se smíchem odpověděla: „Holka, já jsem z éry, kdy se prostě svlíkneš, vlezeš do postele a kamera jede.“
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Poté koordinátorku odbyla s tím, že to stačí a že se klidně může vzdálit.
„Nevím, jak to mají mladí herci, kteří teď začínají, ale kdyby mi někdo říkal, kam mám pokládat ruce, jako herečku by mě to hrozně svazovalo,“ dodala ještě. Je noční můrou gynekologů
Herečka mimo jiné propaguje vaginální napářku, které úplně propadla. Gynekologům se to ale vůbec nelíbí. Podle Paltrow přináší vaginální napářky ženám mnohé výhody v oblasti čištění pochvy nebo napomáhají k hormonální rovnováze.
Gynekolog Draion Burch ovšem
prohlásil, že neexistují žádné vědecké důkazy, které by potvrzovaly, že to opravdu funguje. Navíc u napářky vaginy hrozí riziko popálenin druhého stupně. Gynekoložka Jenn Gunter zas herečku obvinila z toho, že její populární vaginální vajíčka mohou způsobit syndrom toxického šoku. Zdroj: Wikipedia, Grazia, Indie Wire, CBC, The Guardian, The Hollywood Reporter, The Guardian, Contemporary OB/GYN, CBS News, Live Science, CBS News