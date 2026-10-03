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Gwen Stefani slaví 57. Od modrých vlasů a bindis po červenou rtěnku: jak se z holky z No Doubt stal vlastní styl

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Platinové vlasy, rudé rty, cargo kalhoty, třpytky, kostkované podprsenky i glamour, který by se na jiné ženě pohádal už ve dveřích. Gwen Stefani během více než třiceti let vystřídala několik estetických světů, ale nikdy nepřestala být okamžitě rozpoznatelná. To je u módy možná větší výkon než držet jeden styl navždy.
Gwen Stefani slaví 57. Od modrých vlasů a bindis po červenou rtěnku: jak se z holky z No Doubt stal vlastní styl

Gwen Stefani slaví 57. Od modrých vlasů a bindis po červenou rtěnku: jak se z holky z No Doubt stal vlastní styl

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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