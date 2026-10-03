Gwen Stefani slaví 57. Od modrých vlasů a bindis po červenou rtěnku: jak se z holky z No Doubt stal vlastní styl

No Doubt: když popová hvězda ještě nevypadala jako popová hvězda
Gwen Stefani se narodila 3. října 1969 a svět ji začal výrazněji registrovat v devadesátých letech jako frontwoman skupiny No Doubt. Její tehdejší styl byl směsí ska, punku, kalifornské subkultury a věcí, které by klasický módní styling pravděpodobně nikdy neposadil vedle sebe.
Nosila nízké kalhoty, tílka, široké cargo střihy, platformy, výrazné podprsenkové topy a malé drdůlky. Vlasy byly platinové, někdy růžové nebo modré, make-up výrazný a červená rtěnka se postupně stala něčím jako vizuálním podpisem.
Právě kontrast byl klíčový. Ženský glamour a chlapecké kalhoty, pin-up make-up a punkové detaily, starý Hollywood a klubová scéna se u ní nepotřebovaly rozhodnout, který svět má vyhrát.
Červená rtěnka přežila skoro všechno
Trendy se měnily, ale některé prvky zůstaly. Červené rty, platinová blond a výrazné obočí vytvořily základ, který fungoval jako poznávací znamení i ve chvíli, kdy se oblečení dramaticky proměňovalo.
To je dobrá lekce i mimo celebrity. Osobní styl nemusí znamenat, že dvacet let nosíš stejný kabát a stejné boty. Někdy stačí několik konstantních prvků, kolem kterých můžeš experimentovat.
U Stefani je to obličej téměř jako logo. Může mít sportovní bundu, couture šaty nebo denim a pořád ji poznáš během několika sekund.
Harajuku éra dnes vypadá komplikovaněji
Sólo album Love. Angel. Music. Baby. z roku 2004 přineslo výraznou fascinaci japonskou street fashion a čtveřici tanečnic označovaných jako Harajuku Girls. Tehdy se estetika stala obrovskou součástí její značky, včetně módy, videoklipů a pozdějších produktů.
S odstupem let se ale právě tahle etapa stala předmětem kritiky kvůli kulturní apropriaci a způsobu, jakým byla japonská kultura používána jako estetický motiv a součást osobní značky západní celebrity.
Je možné současně uznat, že tahle éra výrazně ovlivnila popovou módu nultých let, a zároveň ji dnes vidět kritičtěji. Styl se totiž neodehrává mimo kulturu a některé věci, které tehdy působily jen jako hravá inspirace, se dnes čtou jinak.
Pak přišel glamour, ale rebelka úplně nezmizela
S věkem se její styling postupně posunul k uhlazenějším siluetám, večerním šatům a výraznějšímu hollywoodskému glamour. Základ ale zůstal překvapivě konzistentní.
Stále pracuje s kontrastem, stále miluje výrazný make-up a stále je ochotná vzít kus, který by u jiného člověka působil jako příliš mnoho. Jen místo cargo kalhot z devadesátek může přijít dramatická róba, třpytivý komplet nebo kovbojský detail.
To je možná důvod, proč její styl nepůsobí jako úplně nová identita každých pět let. Mění se slovník, ale věta zůstává podobná.
Vlastní módní značka byla skoro logická
Stefani spustila značku L.A.M.B. už v první polovině nultých let a móda se pro ni nestala jen něčím, co nosila kvůli koncertům. Přenesla do ní svou směs hudebních subkultur, streetwearu, glamour a výrazných doplňků.
Později přišla také beauty značka GXVE, takže její charakteristická červená rtěnka nakonec dostala velmi doslovný podnikatelský rozměr.
U celebrity s tak silnou vizuální identitou to vlastně dává smysl. Pokud se lidé třicet let ptají, jakou máš rtěnku, jednoho dne jim ji můžeš začít prodávat sama.
Styl, který nestárne, se ve skutečnosti mění
Největší chyba při hledání „nadčasového stylu“ je možná představa, že musí být neměnný. Člověk se mění, tělo se mění, práce i život se mění a móda by měla mít právo reagovat.
Gwen Stefani ve 57 letech nevypadá jako holka z videoklipu Just a Girl a ani nemusí. Místo snahy reprodukovat devadesátá léta si nechala to, co k ní patří, a zbytek posunula.
To je mnohem použitelnější inspirace než pokus obléknout se ve čtyřiceti přesně jako ve dvaadvaceti. Styl nemusí konzervovat čas, aby zůstal tvůj.
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Zdroje: Encyclopaedia Britannica – Gwen Stefani [1], Vogue – Gwen Stefani [2], Allure – Gwen Stefani on Beauty, Makeup and GXVE [3].