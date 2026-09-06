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Gumový banán, meloun co nejde krájet. Video z obchodu ukazuje, co děláme špatně, když vybíráme ovoce

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V obchodech je třeba si dávat pozor na to, co si kupujete. Nevědomky byste totiž mohli sníst něco opravdu nepěkného.
Gumový banán, meloun co nejde krájet. Video z obchodu ukazuje, co děláme špatně, když vybíráme ovoce

Gumový banán, meloun co nejde krájet. Video z obchodu ukazuje, co děláme špatně, když vybíráme ovoce

Zdroj: Koefbac / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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