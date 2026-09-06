Gumový banán, meloun co nejde krájet. Video z obchodu ukazuje, co děláme špatně, když vybíráme ovoce

Ne vždy je kvalita potravin, které si kupujeme v obchodech, na takové úrovni, jakou bychom za vydané peníze očekávali.
Bohužel ne vždy je rozdíl v kvalitě patrný na první pohled. Někdy za to může „jen“ špatné skladování, jindy může být ovšem problém mnohem větší. A to přes to, že ceny potravin stále stoupají vzhůru. Pozor na to, co si kupujete
Na nekvalitu potravin na webu adbz upozorňujeme pravidelně. Nedávno jsme například přinesli
varování před ovocem a zeleninou, před níž varuje i česká potravinářská inspekce. A problémy se bohužel nevyhýbají ani luštěninám. Zdroj fotografie: Pixabay Ne vždy je jídlo, které se prodává v obchodech, bez chybičky. Naopak – některé druhy mohou vypadat až děsivě. Fejkové čerstvé potraviny?
Vlny zahraničního internetu však nedávno rozčeřilo video, které zveřejnila uživatelka známá pod přezdívkou NourSpooky.
Ukazuje něco, co byste si domů přinést určitě nechtěli. Jako první je v záběrech k vidění prapodivný meloun. Jeho tenká zelená slupka se od vrstvy, která je pod ní, sloupává jakoby sama a bez větší námahy. Navíc celé ovoce je podezřele tuhé a gumové – nejenže nejde krájet, ale později je problém ho odlomit (což, jak uznáte, u běžně vypadajícího melounu opravdu nehrozí).
A podobně je na tom i gumový banán (doslova gumový – můžete ho totiž opravdu ohnout jako pryž) nebo avokádo, které si po zmáčknutí snadno zachovává svůj tvar. Není divu, že se ihned začaly objevovat spekulace o tom, že jsou tyto druhy ovoce a zeleniny umělé, falešné, něčím napíchané, geneticky modifikované atd.
Zdroj fotografie: Pixabay Na všech druzích je patrné, že byly skladovány dlouho při velmi nízkých teplotách. Vysvětlení je prosté
Ve skutečnosti je pravda docela jinde. Na všech druzích je patrné, že byly skladovány dlouho při velmi nízkých teplotách, což je dehydrovalo, jak píše web
Luvele. Proto je meloun tak gumový, nůž do něj zajíždí jen neochotně a jeho svrchní slupka se loupe podobně jako spálená kůže.
A pro banán i avokádo platí to samé. Pokud tedy budete mít v obchodě podezření, že se obchodník
chová k nabízené zelenině a ovoci stejně, vyhněte se mu. Doma by vás totiž nejspíš čekal velmi podobný zážitek. Při špatném skladování vám navíc podle webu BezpečnostPotravin může hrozit třeba i nákaza listerií. @nourspooky
Ils achètent de la fausse nourriture 😳
#nourriture #fruit #danger #horreur #pourtoi ♬ son original – NourSpooky
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková