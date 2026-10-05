Gudas se vrátil do Anaheimu jako soupeř a bývalý klub mu poděkoval. Florida ale odjížděla s prázdnou

Hra se zastavila, na velkoplošné obrazovce naskočilo krátké video a hala v Anaheimu se zvedla k dlouhému potlesku. Muž v rudém dresu Floridy zvedl ruku a zamával směrem k tribunám, kde ještě před pár měsíci fandili jeho vlastnímu týmu. Gudas odehrál za Ducks 203 zápasů a poslední dvě sezóny jim dělal kapitána. V neděli 4. října 2026 se mu dostalo rozloučení, jaké si bývalý lídr zaslouží. Jenže pak se hrálo dál. A Anaheim, který mu před chvílí děkoval, mu o hodinu později sebral výhru tím nejbolestivějším způsobem: přesilovkou v prodloužení.
Návrat, který začal vtipem v kabině
Lidská stránka večera začala už před zápasem. Bývalí spoluhráči Gudase přivítali drobnými schválnostmi: zavázali mu brusle a do helmy mu nalili kelímek vody. Český obránce to podle NHL.com bral s úsměvem jako „maličkosti“. Zároveň přiznal, že je to „rozhodně trochu zvláštní“, protože oranžovou nosil ještě před pár měsíci.
Rozchod přitom nebyl hořký. Anaheim 29. června vyměnil práva na Gudase do Floridy za útočníka A. J. Greera, obránce se tak vyhnul volnému trhu a vzápětí s Panthers podepsal šestiletou smlouvu. Pro něj jde o druhé angažmá na Floridě. Generální manažer Ducks Pat Verbeek mu tehdy veřejně poděkoval, že kapitánské céčko nosil „srdcem i duší“, a ocenil i jeho práci pro komunitu.
Gudasova stopa v Anaheimu je přitom hlubší než tři sezóny a jedno céčko. S ním v čele se Ducks poprvé od roku 2018 probojovali do play-off a dostali se až do druhého kola, kde je vyřadilo Vegas. Mladí obránci včetně Jacksona LaCombea opakovaně mluvili o tom, jak je ovlivnil. Potlesk v Honda Center tedy nebyl zdvořilostní. Byla to odměna za odvedenou práci.
Tři přesilovky a večer Cuttera Gauthiera
Na ledě se sentiment rychle vypařil. Florida měla ve střelách jasně navrch 31:21, přesto prohrávala, protože každá její chyba se jí vrátila. Anaheim dal všechny tři góly v přesilovce, Florida neproměnila ani jednu ze čtyř příležitostí.
Průběh zápasu podle statistik CBS Sports:
|Čas
|Stav
|Střelec
|Situace
|16:18
|1:0
|Cutter Gauthier
|přesilovka
|17:09
|1:1
|Carter Verhaeghe
|hra pět na pět
|20:47
|2:1
|Cutter Gauthier
|přesilovka
|58:10
|2:2
|Brad Marchand
|bez brankáře
|64:14
|3:2
|Mikael Granlund
|přesilovka
Hlavní postavou večera byl Gauthier. Dva góly a asistence, všechny tři body při početní výhodě. Mladý útočník navazuje na loňský ročník, ve kterém vedl Ducks v bodech i gólech s bilancí 41+28 v 76 zápasech a jako čtvrtý hráč klubové historie po Selännem, Kariyovi a Perrym nastřílel čtyřicítku. Krátce před sezónou podepsal šestiletý kontrakt do roku 2032. Anaheim v něm vidí tvář nové éry a v neděli bylo vidět proč.
Florida se přesto nevzdala. Brad Marchand, který po letní operaci hrál svůj první zápas sezóny, vyrovnal necelé dvě minuty před koncem, když Panthers stáhli brankáře Jacoba Markströma. Pak ale přišlo prodloužení a v něm osudný moment: v čase 62:34 podrazil Gustav Forsling Becketta Senneckeho. O sto vteřin později Granlund po přihrávkách Lea Carlssona a Gauthiera tečoval rozhodující gól.
Dostál jako tichý strůjce výhry
Český příběh večera měl i druhou tvář. Zatímco Gudas byl středem pozornosti před zápasem, v brankovišti Anaheimu odvedl rozhodující práci Lukáš Dostál. Zastavil 29 z 31 střel, úspěšnost 93,5 %, a v prodloužení ustál tlak Floridy dřív, než jeho spoluhráči dostali přesilovku. Při střelecké převaze soupeře to byl podle nás hlavní důvod, proč se Ducks vůbec dostali k vítězství.
Gudas sám nijak nevyčníval. Strávil na ledě 15:47, zapsal hodnocení +1, jeden hit a žádnou střelu na branku. Ve srovnání se spoluhráčem Sethem Jonesem, který odehrál přes 28 minut, šlo o klidnou roli defenzivního beka. Večer patřil Gudasovi spíš jako příběh než jako statistický řádek.
Bod do tabulky, ale vítězství chybí
Florida neodjela úplně s prázdnou: za porážku v prodloužení si připsala bod a po třech zápasech má bilanci 1-0-2. Body tedy zatím sbírá v každém utkání, jenže dvakrát už prohrála po prodloužení. Situaci jí komplikuje absence kapitána Aleksandera Barkova, který skončil na listině dlouhodobě zraněných. Zápas v Anaheimu byl první, který Panthers bez něj odehráli. Po loňském ročníku s bilancí 40-38-4 a bez play-off, který přišel po dvou Stanley Cupech za sebou, si každé nedotažené vítězství žádá pozornost.
Anaheim naopak vstoupil do sezóny dvěma výhrami a prodloužil klubový rekord: úvodní domácí zápas sezóny vyhrál už pojedenácté v řadě. Florida pokračuje kalifornským výjezdem, v úterý ji čeká Los Angeles.
Gudas si z Anaheimu odvezl potlesk, zamávání tribunám a vzpomínku na zavázané brusle. Vítězství, na kterém mu teď záleží nejvíc, si ale nechali doma jeho bývalí spoluhráči. Poděkovali mu a pak mu ukázali, že je naučil vyhrávat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka