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Gudas se vrátil do Anaheimu jako soupeř a bývalý klub mu poděkoval. Florida ale odjížděla s prázdnou

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Radko Gudas se poprvé vrátil do Honda Center v dresu Floridy. Fanoušci mu bouřlivě zatleskali, Anaheim pak jeho tým porazil 3:2 po prodloužení.
Gudas se vrátil do Anaheimu jako soupeř a bývalý klub mu poděkoval. Florida ale odjížděla s prázdnou

Gudas se vrátil do Anaheimu jako soupeř a bývalý klub mu poděkoval. Florida ale odjížděla s prázdnou

Zdroj: Florida Panthers
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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