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GTA 6 má být úplně jiné než GTA 5: Rockstar mění jednu z nejdůležitějších věcí

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GTA 6 nemá být pouze větší a hezčí pokračování. Rockstar zásadně mění způsob, jakým fungují příběhové mise. Hráči dostanou větší svobodu a hra už je nemá tolik nutit následovat jedinou správnou cestu.
GTA 6 má být úplně jiné než GTA 5: Rockstar mění jednu z nejdůležitějších věcí

GTA 6 má být úplně jiné než GTA 5: Rockstar mění jednu z nejdůležitějších věcí

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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