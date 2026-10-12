GTA 6 má být úplně jiné než GTA 5: Rockstar mění jednu z nejdůležitějších věcí

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GTA 6 se od svého předchůdce nemá lišit jen Vice City, dvojicí hlavních postav nebo výrazně propracovanější grafikou. Rockstar sahá také na jednu z nejdůležitějších částí celé hry. Mění způsob, jakým jsou postavené příběhové mise.
Právě mise přitom patří k věcem, za které byly moderní hry Rockstaru opakovaně kritizovány. GTA 5 nabídlo obrovský otevřený Los Santos, ale jakmile hráč spustil některou z příběhových misí, jeho svoboda se často výrazně zmenšila. Odbočení od zamýšlené cesty nebo pokus vyřešit situaci jinak mohl skončit neúspěchem mise.
U GTA 6 se studio snaží tento rozdíl mezi otevřeným světem a příběhem výrazně zmenšit.
Rockstar chce hráčům povolit ruce
Podrobnosti popsal Rob Nelson, vedoucí vývoje a spolušéf Rockstar North. V rozhovoru s IGN vysvětlil, že vývojáři u GTA 6 vědomě hledali způsoby, jak mise více otevřít, aniž by tím utrpěl příběh nebo kvalita připravených scén.
Neznamená to, že GTA 6 bude čistým sandboxem, ve kterém lze každou misi dokončit libovolným způsobem. Rockstar stále počítá s přesně připravenými příběhovými momenty. Hráč by však měl dostat větší prostor ve chvílích, kdy konkrétní postup není pro vyprávění nezbytný.
Nelson jako příklad uvedl misi z výškové budovy, kterou Rockstar ukázal během srpnové prezentace
Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Z budovy nemá existovat pouze jedna předepsaná úniková cesta. Hráč si může vybrat z více možností.
Ještě zajímavější je honička po setkání s Raulem. Hra sice nabídne doporučenou trasu útěku, její ignorování ale nemá znamenat automatický konec mise. Pokud hráč uhne jinam, situaci převezme běžný policejní systém a útěk pokračuje.
A právě to může být mnohem větší změna, než na první pohled vypadá.
Mise a otevřený svět už nemají působit jako dvě různé hry
Rockstar se snaží odstranit zvláštní hranici, která byla v GTA 5 velmi dobře vidět. Ve volném světě jste mohli experimentovat, způsobovat chaos a hledat vlastní řešení. Příběhová mise vás ale často postavila na přesně vyznačené koleje.
U GTA 6 mají běžné herní systémy fungovat také uvnitř misí. Policejní pátrání, loupeže nebo pohyb po městě nemají najednou začít fungovat jinak jen proto, že hráč právě plní úkol.
Je to přístup, který může výrazně zvýšit také znovuhratelnost. Nelson ostatně GTA 6 přirovnal v tomto ohledu k Red Dead Redemption 2 a uvedl, že novinka je stavěná tak, aby se k ní hráči mohli opakovaně vracet.
Zároveň je dobré držet očekávání při zemi. Rockstar netvrdí, že každá mise nabídne deset různých řešení nebo že příběh bude kompletně dynamický. Když konkrétní scéna potřebuje jasně daný průběh, vývojáři si hráče stále povedou.
Rozdíl má být v tom, že to nebudou dělat pokaždé.
Pokud Rockstar svůj záměr skutečně dotáhne, právě tohle může být jedna z nejvýraznějších změn proti GTA 5. Ne větší město, realističtější voda ani počet aut na ulicích. GTA 6 by mohlo konečně spojit svobodu otevřeného světa se svobodou uvnitř samotných misí.
Grand Theft Auto VI má vyjít 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S.
Zdroj: Rockstar Games, GamesRadar+