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GTA 6 hráčům sebere jednu velkou výhodu. Přestřelky už nebudou jako v GTA 5

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GTA 6 mělo nabídnout úplně nový způsob práce se zbraněmi. Vývojáři Rockstar Games údajně strávili měsíce, možná celé roky hledáním ideálního řešení. Nakonec se ale vrátili k systému, který hráči dobře znají.
GTA 6 hráčům sebere jednu velkou výhodu. Přestřelky už nebudou jako v GTA 5

GTA 6 hráčům sebere jednu velkou výhodu. Přestřelky už nebudou jako v GTA 5

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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