Grónsko není stejně velké jako Afrika. OSN podpořila změnu světových map

Když se podíváme na klasickou mapu světa, kterou známe ze školy, většina věcí nám připadá naprosto samozřejmá. Evropa leží nahoře, Severní Amerika vypadá mohutně a Grónsko zabírá na mapě plochu, která se zdá být srovnatelná s Afrikou. Právě to ovšem dobře ukazuje, jak moc může mapa zkreslovat naši představu o skutečném světě.
Afrika je totiž ve skutečnosti přibližně čtrnáctkrát větší než Grónsko. Na běžné Mercatorově mapě však tento rozdíl zdaleka nevynikne. Důvodem není chyba v měření, ale způsob, jakým se trojrozměrná Země převádí na plochý obraz. A právě tento problém se nyní dostal až na půdu Organizace spojených národů (OSN).
Rozhodnutí přišlo po hlasování v OSN
Valné shromáždění OSN v pátek 4. září schválilo rezoluci nazvanou „Correct the map“, tedy „Opravme mapu“. Návrh vzešel z iniciativy Toga a získal výraznou podporu afrických zemí i Africké unie. Cílem je podpořit používání map, které lépe zachycují skutečnou rozlohu kontinentů a států, zejména ve školství, médiích a při tvorbě digitálních map.
„Mapy utvářejí naše chápání světa,“ řekl před hlasováním ministr zahraničí Toga Robert Dussey. „Vedou vzdělávání, podněcují představivost a ovlivňují kolektivní vnímání,“ doplnil.
Svět podle dosud užívaných map.
Výsledek hlasování byl jednoznačný. Pro rezoluci hlasovalo 164 zemí, proti byly jen Spojené státy americké. Šest států se hlasování zdrželo: Estonsko, Gruzie, Litva, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina.
Právě americký hlas proti přitáhl pozornost. Zástupce Spojených států označil návrh za součást širšího ideologického projektu a argumentoval tím, že OSN by se měla zabývat naléhavějšími problémy. Ukrajina pak například upozornila na problém zobrazování Ruskem okupovaných území na některých mapách.
Proč stará mapa ukazuje svět špatně?
Takzvanou Mercatorovu projekci vytvořil vlámský kartograf Gerardus Mercator už v roce 1569. Nešlo tehdy o snahu vytvořit mapu, která by dokonale ukazovala velikost jednotlivých kontinentů. Hlavním účelem byla navigace a zobrazení směrů, které bylo velmi užitečné pro námořníky.
Jenže čím dále se na takové mapě dostáváme od rovníku směrem k pólům, tím výrazněji se jednotlivé plochy zvětšují. Kanada, Rusko nebo Grónsko proto na mapě působí mnohem větší, než jsou ve skutečnosti. Naopak Afrika nebo Jižní Amerika jsou opticky zmenšené.
Třeba takto vypadá nová mapa podle "Equal Earth". Na scénu přichází „Equal Earth“
Jednou z hlavních alternativ je Equal Earth, tedy projekce vytvořená v roce 2018. Jejím cílem je především zachovat správnější poměry rozlohy jednotlivých částí světa. Afrika tak na ní není opticky smrštěná, a i další země se lépe přiblíží své skutečné velikosti.
Ani Equal Earth ale není dokonalým obrazem planety. Země je kulatá a její povrch nelze bez určitého zkreslení převést na rovnou plochu. Každá projekce proto něco zvýhodňuje, jedna lépe zachovává plochu, jiná vzdálenosti nebo směry.
Rezoluce není právně závazná a Mercatorovu projekci nezakazuje. OSN pouze doporučuje vládám, školám, mezinárodním organizacím a firmám, aby při zobrazování relativní velikosti území více využívaly plošně věrné projekce, mezi které patří právě Equal Earth. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by se ze dne na den změnily všechny mapy v mobilech, navigacích nebo školních atlasech.
Například Francie už ale oznámila, že chce Mercatorovu projekci ze svých světových map postupně odstranit a přejít k jiné plošně věrnější projekci. Jednotlivé státy a instituce tak mohou začít své mapy postupně měnit samy.