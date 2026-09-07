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Grónsko není stejně velké jako Afrika. OSN podpořila změnu světových map

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Afrika má být na mapách větší, Grónsko naopak menší. OSN podpořila změnu, která může časem proměnit mapy světa, na které jsme byli dlouho zvyklí. Nejde přitom o přepočítání rozlohy kontinentů, ale o snahu používat takové mapové projekce, které lépe odpovídají skutečným rozměrům.
Grónsko není stejně velké jako Afrika. OSN podpořila změnu světových map

Grónsko není stejně velké jako Afrika. OSN podpořila změnu světových map

Zdroj: Correct The Map, Pinterest
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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