Granulový čaj s příchutí citronu byl za socialismu hitem. Češi přitom vůbec netušili, jak se vyráběl

Čaj je z velké části tvořen cukrem, glukózou a dextrózou. Zásadní je také maltodextrin, který prohlubuje chuť a zvýrazňuje chuť černého čaje. Jestli si ale myslíte, že právě ten čaj je základem celé alchymie, tak se krutě mýlíte.
Černého čaje tu je málo
Právě výše uvedené přídavky tvoří základní chuť granulovaného čaje. Přímo čajového extraktu tu najdete málo, něco kolem 1 %. Citronovou chuť zajišťuje kyselina citronová, případně citronové aroma. Proto čaj nechutnal jenom jako citron a něco „kyselého“, ale vnímali jste z něj i tóny připomínající vůni citronové kůry.
Někteří výrobci i dnes dodávají karamelové barvivo, které také chuť prohloubí a zároveň čaj ztmaví.
Výtažek z čaje se vyrábí sušením
Asi správně tušíte, že čajový výtažek se musí nějak vyrábět a musí to být docela silná koncentrace. Nejde o drcené lístky černého čaje, jak by se mohlo na první pohled zdát. Silný čajový nálev se suší rozstříkaný velmi najemno na sušící pláty. Vznikne tak čajový prášek, tedy koncentrát silného čaje. Hotovo!
Vše se poté promíchá a projde granulací.
Složení dnešních čajů
Podle údajů z posledních rozborů čajů, ty dnešní obsahují cukr, dextrózu, extrakt z černého čaje (1,28 %), citron v prášku (0,12 %) a přírodní aroma. Na trhu je dnes několik výrobců a který chutná právě vám, to už si musíte rozhodnout sami.
Čaj je pořád dobré retro
Granulovaný citronový čaj dnešních dnů ale pořád patří mezi slušné retro.
Tedy, dnešní varianty celkem dost chutnají jako tehdy. V současném složení ale více najdete glukozový sirup, dříve to byl cukr. Stejně tak prošlo proměnou například jahodové Granko, které dříve bylo více z cukru, zatímco dnešní přídavky vláknihy ho dělají hůře rozpustným a oslabují jeho intenzivní chuť. Také dnešní granulovaný čaj se rozpouští lépe v horké vodě než ve studené.
Citronový bonbon, který už dnes neseženete
Dřívější chuť granulovaného citronového čaje navíc připomínala sladký bonbon. Dnes někteří jeho chuť popisují jako mnohem slabší. Abychom dosáhli podobného chuťového výsledku, musíme dát do nápoje alespoň dvojnásobné množství granulátu. Ale pozor, jedna porce čaje obsahuje cukru skoro jako sladká limonáda. Možná zjistíte, že základem byla ta hutná chuť citronového aromatu, kterou s trochou štěstí náznakem potkáte i v dnešních čajích.
Někdy se přidává i do sáčkových černých čajů s označením "s citronem".Tak pokud nechcete nálož cukru, zkuste za retro vzpomínkou jít tímto směrem.
Zdroje článku: pinterest.com, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková