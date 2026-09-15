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Graham Young trávil vlastní rodinu už ve čtrnácti. Lékaře přesvědčil, že je vyléčený, a pak začal přidávat jed kolegům do čajeČlánek je určen pro osoby starší 18 let

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Když bylo Grahamu Youngovi čtrnáct let, soud ho poslal do psychiatrické nemocnice Broadmoor za úmyslné otravy otce, sestry a spolužáka. O devět let později lékaři usoudili, že jeho posedlost jedem zmizela a mladík už není nebezpečný. Trvalo jen několik týdnů, než se ukázalo, že možná nezmizela vůbec – Young pouze dokázal lépe skrývat, co se v něm odehrává.
Graham Young trávil vlastní rodinu už ve čtrnácti. Lékaře přesvědčil, že je vyléčený, a pak začal přidávat jed kolegům do čaje

Graham Young trávil vlastní rodinu už ve čtrnácti. Lékaře přesvědčil, že je vyléčený, a pak začal přidávat jed kolegům do čaje

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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