Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Google ví o vašich nákupech úplně všechno a data využívá pro reklamy. Smazat je ale můžete na pár kliknutí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Datum, čas, částka, obchod, popis zboží i poloha prodejny. To vše si Google u každé platby přes svou službu ukládá. Těží z toho i reklamní systém.
Samsung tablet, Google vyhledávání

Samsung tablet, Google vyhledávání

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z Mobify.cz
Pospíchejte, Action od 9. do 15. září zlevnil vybranou elektroniku. Za pár korun si odnesete sluchátka, mikrofon i LED lampu
Pospíchejte, Action od 9. do 15. září zlevnil vybranou elektroniku. Za pár korun si odnesete sluchátka, mikrofon i LED lampu
Windows 11 ukrývá zapomenuté nastavení, které zrychlí Wi-Fi. Testování výsledku mluví jasně
Windows 11 ukrývá zapomenuté nastavení, které zrychlí Wi-Fi. Testování výsledku mluví jasně

Hluboko ve Správci zařízení se skrývá položka Vysílací výkon, která dokáže ve slabším signálu více než...

Máte nový Android? Než ho připojíte k Wi-Fi, změňte pár nastavení. Ochrání vás před krádeží dat i sledováním
Máte nový Android? Než ho připojíte k Wi-Fi, změňte pár nastavení. Ochrání vás před krádeží dat i sledováním

Nový telefon z krabice nemá všechny ochrany zapnuté. Pět minut v nastavení před prvním připojením k síti...

Samsung Galaxy A18 4G kompletně unikl, známá je cena. Je o 2 500 Kč dražší než předchůdce, ale skoro nic nového nenabízí
Samsung Galaxy A18 4G kompletně unikl, známá je cena. Je o 2 500 Kč dražší než předchůdce, ale skoro nic nového nenabízí

Nový únik odhaluje rendery, cenu i téměř celý datasheet Galaxy A18 4G. Evropská cenovka 299 eur překvapuje,...

Samsung posílá do důchodu dvě aplikace. Kdo si je nestáhne do konce roku 2026, přijde o ně navždy
Samsung posílá do důchodu dvě aplikace. Kdo si je nestáhne do konce roku 2026, přijde o ně navždy

Samsung ukončí k 31. prosinci 2026 distribuci aplikací AR Doodle a Quick Measure. Po tomto datu je už z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.