Google ví o vašich nákupech úplně všechno a data využívá pro reklamy. Smazat je ale můžete na pár kliknutí

Když přiložíte telefon k terminálu nebo zaplatíte online přes Google Wallet, nestane se jen to, že peníze odejdou z účtu. Google si k transakci uloží překvapivě bohatý balík informací: kromě částky a data i popis obchodníka, jeho polohu, typ zboží nebo služby, jména a e-maily obou stran, použitou platební metodu, a dokonce i váš vlastní popis důvodu platby, pokud ho zadáte. Vyplývá to přímo z Google Payments Privacy Notice. A tato data neslouží jen k tomu, aby platba proběhla. Google v dokumentaci otevřeně uvádí, že je může využívat k analytice, měření výkonu reklam i k personalizaci reklam a služeb podle vašeho nastavení. Dobrou zprávou je, že historii transakcí můžete smazat a reklamní personalizaci vypnout. Špatnou zprávou je, že „smazat“ neznamená vždy „úplně zmizet“.
Co přesně Google o vašich platbách ví
Nejde o každý pohyb na bankovním účtu. Google vidí jen to, co proteče jeho vlastní platební vrstvou: bezkontaktní platby z Androidu, online transakce přes virtuální kartu a další operace sdílené s Wallet. Nákupy na Google Play, YouTube Premium nebo Google One se spravují zvlášť přes Google Payments Center a v přehledu Walletu se vůbec nemusí zobrazovat.
I tak je ale obraz nákupního chování velmi podrobný. Představte si, že Google u každé takové platby drží nejen kolik a kdy, ale i kde, za co a čím jste platili. Z toho se dá snadno poskládat, jestli chodíte do bistra na rohu, jak často tankujete nebo kolik utrácíte za oblečení. Wallet navíc disponuje samostatnými přepínači „Google Wallet history“ a „Use Wallet to personalize Google Ads“, kde Google výslovně říká, že data z platebních služeb pomáhají zlepšovat produkty včetně reklam.
Jak historii smazat, krok za krokem
Univerzální cesta, která funguje i pro české uživatele, vede přes prohlížeč. Česko má podle Googlu podporovaný web Google Wallet, takže není potřeba čekat na postupné zpřístupnění nových přepínačů v mobilní aplikaci.
Smazání konkrétních transakcí:
- Otevřete myactivity.google.com a přihlaste se.
- Najděte datum aktivity Google Pay / Wallet.
- Klikněte na „Details“ a u položky zvolte „Delete“. Můžete smazat i celý den najednou.
Odebrání platební metody:
- Přejděte na wallet.google.com → „Payment methods“.
- Vyberte kartu a zvolte „Remove“.
Smazání celé služby Google Pay:
Na stránce pro mazání služeb účtu Google najděte vedle „Google Pay“ tlačítko „Delete“. Tím odstraníte veškerý obsah spojený se službou.
Google po smazání aktivity z My Activity přestane tato data používat pro personalizaci a proces odstraňování ze systémů podle něj začne okamžitě. Jenže (a to je klíčové) část údajů si může ponechat kvůli „obchodním a právním požadavkům“ nebo kvůli fungování základních služeb Google Pay.
Proč smazání neznamená úplný výmaz
Tady narážíme na tvrdou realitu. Google veřejně nespecifikuje, které konkrétní položky po smazání zůstávají. Uvádí jen obecné důvody: právní povinnosti a provozní nutnost. A ty důvody nejsou vymyšlené.
V EU nařízení o údajích doprovázejících převody peněz počítá s pětiletým uchováním vybraných dat o plátci a příjemci. Český AML zákon jde ještě dál a povinným osobám ukládá uchovávat údaje a doklady o obchodech spojených s identifikací po dobu deseti let. Smazání v Google Pay navíc nijak nesouvisí s bankovní evidencí. Vaše banka je samostatný správce dat a záznamy drží bez ohledu na to, co uděláte v nastavení Googlu.
Automatické mazání, které Google nabízí ve výchozím nastavení po 18 měsících (s volbou 3, 18 nebo 36 měsíců), se vztahuje výhradně na aktivitu Google Pay v My Activity. Ne na všechna transakční data v systému.
Jak zakázat budoucí personalizaci reklam
Smazání historie řeší minulost. Pro budoucnost je potřeba vypnout několik přepínačů:
- Na wallet.google.com → „Settings“ → „Data & Privacy“ vypněte Google Wallet history, Use Wallet to personalize Google Ads a Use Wallet to personalize experiences across Google.
- V nastavení Google Pay vypněte Personalization within Google Pay (ve výchozím stavu bývá vypnutá, ale ověřte si to).
- V My Ad Center přepněte „Personalized ads“ na „Off“.
Ani po vypnutí všech přepínačů ale Google nepřestane ukládat data potřebná pro samotný provoz platební služby. Pokud chcete sběr nových dat zastavit úplně, zbývá jediná cesta: službu přestat používat, případně ji smazat.
Podle nás je realistický přístup někde uprostřed. Smazat starou historii, vypnout reklamní personalizaci a počítat s tím, že provozní minimum si Google ponechá. Úplná neviditelnost v ekosystému, který vám zprostředkovává platby, zkrátka neexistuje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík