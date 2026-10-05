Google Mapy naplánují výlet za vás. Stačí napsat, kam jedete, a AI vyřeší zastávky, jídlo i odpočinek. Ale věříte tomu?

Představte si, že do telefonu napíšete: „Chci jet z Prahy do Vídně, po cestě se zastavit na oběd a prohlédnout si něco zajímavého.“ Žádné klikání na jednotlivé body zájmu, žádné ruční přidávání zastávek. Funkce Ask Maps vezme zadání, prohledá databázi více než 300 milionů míst a recenze od více než 500 milionů přispěvatelů a vrátí konkrétní itinerář s body na mapě, vysvětlením, proč je doporučuje, a odhady času příjezdu. Zní to jako sen každého, kdo plánuje dovolenou v autě. Jenže mezi „AI navrhne první verzi výletu“ a „AI za vás bezpečně naplánuje celou cestu bez kontroly“ leží propast, kterou Google sám přiznává. A právě ta rozhoduje o tom, nakolik můžete funkci důvěřovat.
Co přesně Ask Maps umí a kde končí jeho kompetence
Ask Maps není jen vylepšené vyhledávací pole. Je to samostatné konverzační rozhraní uvnitř Google Map. Na Androidu i iPhonu ho najdete jako tlačítko Ask Maps přímo pod klasickým vyhledávacím polem. Na desktopu se k němu dostanete přes Menu → Ask Maps. Zadáváte celý scénář, textově nebo hlasem, a místo jednoho výsledku dostanete odpověď, na kterou můžete navazovat dalšími dotazy. Je to, jako byste si psali s průvodcem, který má přístup k rozsáhlé mapové databázi.
Google funkci oficiálně představil 12. března 2026 a v srpnu téhož roku ji rozšířil do více než 150 zemí v angličtině. V praxi to znamená, že Ask Maps doporučí konkrétní restauraci, ne jen kategorii „restaurace“. V USA už dokonce umí zahájit objednávku jídla: po výběru podniku se objeví tlačítko pro online objednávku, která se předá partnerské aplikaci třetí strany. Google sám objednávku nezpracovává. Pro české uživatele tato funkce zatím dostupná není; objednávání jídla zůstává omezené na americký trh a angličtinu.
Jak moc vás funkce skutečně zná
Síla Ask Maps nespočívá jen v tom, že prohledá veřejnou databázi míst. Pokud si zapnete personalizovaná doporučení a propojíte další služby, AI může pracovat s vaší historií hledání v Mapách, uloženými seznamy míst, hodnoceními, recenzemi, které jste napsali, i s minulými konverzacemi v Ask Maps. Po propojení Gmailu dokáže vytáhnout informace o hotelových nebo restauračních rezervacích z e-mailů.
Zní to užitečně. A taky trochu znervózňujícím způsobem. Google k tomu říká, že modely netrénuje přímo na celé schránce Gmailu; pro odpovědi používá shrnutí a výňatky z relevantních dat. Část zpracovaných informací ale může kvůli ladění a bezpečnosti vidět člověk pověřený jejich kontrolou. Pro plný rozsah personalizovaných funkcí navíc musíte:
- Zapnout personalizovaná doporučení
- Propojit Gmail (aktuálně jediná oficiálně podporovaná aplikace pro Ask Maps)
- Aktivovat chytré funkce v Gmailu
- Mít zapnutou historii vyhledávání pro návaznost mezi konverzacemi
Bez těchto kroků Ask Maps funguje, ale nabídne spíše obecné tipy než doporučení šitá na míru.
Český uživatel: co reálně dostane
Tady je potřeba být přesný. Česká nápověda pro Ask Maps existuje, ale to neznamená plnou českou lokalizaci. Personalizace specifická pro Ask Maps má podle oficiální dokumentace podporu v angličtině pro USA, Kanadu, Indii a Austrálii. Čeština v seznamu podporovaných jazyků chybí. Srpnové rozšíření pokrylo více než 150 zemí, ale v angličtině.
Pro české uživatele to v praxi znamená, že funkci pravděpodobně uvidíte, pokud přepnete aplikaci do angličtiny. Databáze českých míst vychází z běžné mapové databáze Google, která je u nás tradičně silná. Nedostanete ale „českou verzi Ask Maps“ s plnou jazykovou podporou a lokálními specifiky. Dotaz „kam na svíčkovou v Brně“ v angličtině může fungovat, ale výsledky budou záviset na tom, jak dobře jsou brněnské restaurace popsané v anglických recenzích.
Proč AI plánovači výletů zatím nelze věřit naslepo
Google sám na stránce věnované AI funkcím v Mapách výslovně uvádí, že odpovědi umělé inteligence mohou obsahovat chyby a důležité informace je nutné ověřovat z dalších zdrojů. Není to drobné upozornění schované v podmínkách, Google na tuto skutečnost upozorňuje přímo.
A komunitní reakce ukazují, že nejde jen o formalitu. V orientační anketě serveru Android Authority (165 respondentů, tedy rozhodně ne reprezentativní vzorek) uvedlo jen 12 % dotázaných, že funkci používají a líbí se jim. Dalších 5 % ji označilo za nespolehlivou. Většina (59 %) ji v době ankety vůbec neměla k dispozici, což ukazuje na postupný serverový rollout, nikoli na plošné spuštění prostřednictvím aktualizace. Na Redditu se zase opakují stížnosti na rušivé tlačítko Ask Maps a dotazy, jak ho vypnout.
Ask Maps je užitečný jako zkratka k první verzi itineráře. Ušetří čas při procházení recenzí a ručním skládání zastávek. Finální kontrola – ověření otevírací doby, aktuálnosti recenzí a skutečné dostupnosti místa – ale zůstává na vás. Rezervaci Ask Maps samo nezařídí. Odpovědnost za případné chyby při plánování navíc zůstává na uživateli. Pokud AI doporučí restauraci, která mezitím zavřela, je proto potřeba spoléhat na aktuální informace přímo u daného podniku.
Inspirace ano, autopilot ne
Ask Maps umí v reálném čase reagovat na dopravní situaci a od srpna 2026 zobrazuje i živé informace o veřejné dopravě. U počasí je to složitější; z dostupných materiálů nevyplývá, že by dokázal sám přeplánovat celý itinerář kvůli náhlé bouřce. Silnou stránkou je paměť: pokud máte zapnutou historii, Ask Maps si může zapamatovat předchozí konverzace, takže vícedenní výlet můžete plánovat po částech a později se k nim vracet.
Funkce posouvá Google Mapy od běžného nástroje k osobnímu asistentovi. Ale asistent, který sám říká „ověřte si mě“, zatím není někdo, komu byste měli bez kontroly svěřit plánování celé dovolené.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík