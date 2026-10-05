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Google Mapy naplánují výlet za vás. Stačí napsat, kam jedete, a AI vyřeší zastávky, jídlo i odpočinek. Ale věříte tomu?

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Google Mapy dostaly konverzační funkci Ask Maps, která z jedné věty sestaví kostru celého výletu, včetně konkrétních zastávek, restaurací i odhadů příjezdu.
Google Mapy, aplikace

Google Mapy, aplikace

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 15:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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