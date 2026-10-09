Google Maps umí víc, než většina řidičů tuší. Tři nenápadné funkce stačí nastavit ještě před odjezdem

Kontrola provozu na mapě, offline mapa pro místa bez signálu a seznam uložených míst mají jedno společné: všechny tři se připravují ještě před odjezdem. Kdo je vynechá, opakuje při každé cestě totéž. Znovu zadává stejný cíl, znovu hledá adresu, kterou už hledal minulý měsíc, a o koloně se dozví, až když se na trase objeví. Google Maps běží na Androidu i na iPhonu, takže se všechno popsané týká obou skupin uživatelů.
Tři barvy na mapě ukážou kolonu ještě před nastartováním
Vpravo nahoře na mapě je ikona Vrstvy. Po klepnutí na ni a volbě Provoz se silnice obarví. Zelená znamená plynulý provoz, oranžová zpomalení a červená výrazné zdržení. Cíl přitom zadávat nemusíte, celou oblast vidíte naráz. Většina řidičů se k dopravní situaci dostane až ve chvíli, kdy jim aplikace po zadání trasy nabídne varianty, a to už obvykle sedí v autě.
Když na obvyklé cestě do práce svítí červená, je ještě čas rozhodnout se jinak. Můžete vyjet o deset minut později, nebo si rovnou zvolit jinou trasu. Má to jedno omezení: Google sám upozorňuje, že dopravní informace nejsou dostupné všude.
Kdo jezdí pořád stejně, má ještě kratší cestu. V kartě Vy jsou Uložené trasy s odhadovaným časem příjezdu, aktuálním provozem a hlášeními o nehodách, takže cíl není potřeba pokaždé zadávat znovu.
Offline mapa dovede řidiče do cíle i v místech bez signálu
Na okresních silnicích v Brdech nebo v Jeseníkách může datový signál zmizet a navigace pak nedostane aktuální data. Google Maps ale umí navigovat i bez internetu, pokud si mapu stáhnete předem. Klepnete na profilovou fotku, zvolíte Offline mapy a vyberete oblast. Uložit ji jde do telefonu, nebo na SD kartu, pokud ji telefon podporuje.
Offline mapa zvládne navigaci autem jen tehdy, když celá trasa leží uvnitř stažené oblasti. Kdo si stáhne jen okolí cíle a cesta k němu vede mimo, zůstane na části trasy bez navigace. Bez připojení navíc chybí živé informace o provozu i alternativní trasy podle aktuální situace. Pokyny pro chůzi, kolo a veřejnou dopravu offline vůbec nefungují.
Stažená mapa také nevydrží napořád. Google ji může aktualizovat a upozorňuje na její omezenou platnost: když ji pravidelně neobnovujete, může po čase vypršet. Jedno stažení proto nestačí, kdo na offline mapu spoléhá, musí ji udržovat aktuální.
Které navigace zvládnou jízdu bez internetu
Waze stojí na komunitě řidičů, kteří hlásí nehody, nebezpečí na silnici a další události. Sám ale uvádí, že pro plnohodnotné fungování potřebuje aktivní datové připojení a bez něj nejde spolehlivě vyhledávat ani navigovat. Pro jízdu krajem s výpadky signálu je ze srovnávaných aplikací nejméně vhodný.
Sygic se profiluje opačně, jako navigace postavená na offline mapách. Po jejich stažení funguje bez internetu vyhledávání, plánování trasy i samotná navigace, připojení potřebují až živé dopravní informace a další online služby. Základní verze je zdarma, část pokročilých funkcí patří do předplatného Premium+. TomTom GO Navigation také kombinuje offline mapy s online službami, jako je provoz, a výrobce u něj slibuje pravidelné aktualizace offline map.
Apple Maps funguje jen na zařízeních Applu a v Česku oficiálně nabízí informace o provozu i podrobné pokyny pro jízdu. Apple zároveň upozorňuje, že dostupnost jednotlivých funkcí se liší podle země a regionu.
Parkoviště u lesa najde kamarád podle krátkého kódu
Adresu zubaře nebo obchodu, kde jste byli minulý měsíc, nemusíte hledat pořád dokola. V kartě Vy klepnete na Uložit a založíte si vlastní seznamy, třeba oblíbené restaurace, servisy, výletní cíle nebo místa, která chcete navštívit. Seznamy jde sdílet s dalšími lidmi, takže jeden seznam výletních cílů může používat celá rodina.
Pro přesné místo stačí dlouze podržet prst na mapě. Vznikne špendlík a jeho odkaz pošlete přes SMS, e-mail nebo messenger. Příjemce ho otevře přímo v Mapách a nemusí luštit popis typu „za druhým kruháčem vlevo“. Polohu v reálném čase jde sdílet po omezenou dobu, nebo do chvíle, kdy sdílení sami vypnete.
Místa bez klasické adresy, jako je parkoviště u lesa nebo sraz na festivalu, řeší Plus Code. Je to krátký kód z písmen a číslic, který označuje konkrétní bod na mapě. Zkopírujete ho, pošlete a druhý ho zadá do vyhledávání.
Inkognito režim vypne i funkce, kvůli kterým jste Mapy nastavovali
Inkognito režim zapnete jedním klepnutím přes profilovou fotku. Google Maps pak neukládá vyhledávání do účtu, neaktualizuje časovou osu a nepoužívá vaši aktivitu k personalizaci Map.
V inkognito režimu ale nefungují offline mapy ani uložená místa. Nedostupné jsou i uložené trasy, historie vyhledávání, oznámení a některé další personalizované funkce. Vypíná tedy dvě ze tří příprav, o kterých je tenhle článek, a navíc i uložené trasy. Na každodenní dojíždění se proto nehodí. Smysl dává u jednotlivého hledání, které nechcete mít uložené v účtu.
Ani tohle soukromí není úplné. Google výslovně uvádí, že inkognito režim nemění, jak s daty nakládá váš poskytovatel internetu, jiné aplikace nebo další služby Googlu.