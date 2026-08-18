Gólman Aberdeenu předvedl při odkopu rabonu. Odvážný kousek rozdělil fotbalový svět

Sobota 15. srpna 2026, Pittodrie, zhruba deset tisíc diváků. Druhé kolo Premier Sports Cupu, Aberdeen hostí Dundee. Skóre zatím mlčí. Marius Müller dostane míč k odkopu, překříží nohy a silnější pravačkou vedenou za stojnou levou pošle balon čistě téměř k polovině hřiště. Na první pohled to vypadá tak přirozeně, že si někteří v hledišti triku ani nevšimnou. Kamera ale zachytí všechno, a do pár hodin se klip rozletí po sociálních sítích jako jeden z nejbizarnějších brankářských momentů poslední doby.
Co je rabona a proč ji brankáři nedělají
Rabona je technický úder, při němž hráč nepoužije „špatnou“ nohu, ale vede silnější nohu za nohou stojnou. FIFA ji popisuje jako řešení situace, kdy míč leží na straně slabší nohy a hráč si pomůže tou dominantní. U útočníků nebo křídelních hráčů je vzácná, ale občas se objeví. Třeba Rayan Cherki z Manchesteru City předvedl rabonou asistenci proti Sunderlandu v prosinci 2025 a Pep Guardiola tehdy řekl, že takový centr neviděl ani od Messiho.
U brankáře je ale rabona něco úplně jiného. Gólman rozehrává v nejcitlivější zóně hřiště, kde každá chyba může znamenat gól. Trenéři v tomto prostoru vyžadují absolutní jednoduchost: kopni to daleko, kopni to bezpečně, nekombinuj. Právě proto je Müllerův kousek tak výbušný: trik sám o sobě nic nevyhrál, ale odehrál se přesně tam, kde ho nikdo nečeká a kde je cena za selhání nejvyšší.
Bavič, nebo šílenec?
Fanouškovské reakce na r/ScottishFootball se rozjely během minut. „Copak vás to nebaví?“ psal jeden uživatel. „Čistá třída,“ přidal další. „Jasně, fotbal potřebuje víc šílených gólmanů,“ zněl třetí komentář. Proti nim ale stály střízlivé hlasy: „Ale proč?“ a variace na „funguje to, dokud to jednou nevyjde“.
Dělicí čára je jasná. Jedni v tom vidí zábavu, sebevědomí a techniku, která si zaslouží obdiv. Druzí zbytečný risk ve vlastním vápně, který se příště může proměnit v katastrofu. Obě strany mají kus pravdy, a právě tahle kolize efektu a rizika z Müllerovy rabony udělala virál. Kdyby ji provedl křídelní hráč na půlce, nikdo si jí nevšimne. Kdyby se odehrála za stavu 3:0, byla by jen vtipná tečka. Za bezgólového stavu ve vlastní šestnáctce je to jiná kategorie.
Trenér Aberdeenu Stephen Robinson rabonu po zápase veřejně nekomentoval. V oficiální reakci mluvil o klidu, perspektivě a o tom, že tým je stále ve fázi budování. Žádná veřejná pochvala, žádná veřejná výtka. Jestli padl soukromý pokyn, ven se nedostal.
Müller není žádný nováček
Třiatřicetiletý Němec narozený v roce 1993 přišel do Aberdeenu 16. července 2026 z bundesligového Wolfsburgu na dvouletou smlouvu. Kariéru začínal v akademii Kaiserslauternu, prošel RB Lipskem a Schalke, ale nejsilnější období strávil ve švýcarském Luzernu: 139 startů, 33 čistých kont a vítězství ve Swiss Cupu 2021. Ve Wolfsburgu odchytal za dvě sezony jen osm soutěžních zápasů. Do Skotska šel s jasným cílem: pravidelně chytat.
A právě kontrast mezi jeho profilem a virálním momentem je zajímavý. Klubové materiály ho představují jako zkušeného, klidného a profesionálního gólmana, ne jako showmana. Nepodařilo se nám dohledat sérii podobných soutěžních triků z jeho předchozích angažmá. Rabona zatím vypadá spíš jako izolovaný záblesk než podpisový prvek.
Víc než jen trik
Müller totiž v tom samém zápase odvedl i klasickou brankářskou práci. Ještě v první půli za stavu 0:0 zlikvidoval samostatný únik Joea Bevana, po přestávce přidal další zákrok proti Finniganovi. Aberdeen nakonec vyhrál 3:0, dvakrát se trefil Kevin Nisbet, jednou Mitchy Ntelo, a postoupil do čtvrtfinále. Týden předtím přitom Dundee porazilo Aberdeen v lize 2:0.
Historické srovnání se nabízí s Renéem Higuitou a jeho slavným škorpionovým kopem proti Anglii na Wembley v září 1995, který FIFA dodnes označuje za „neuvěřitelný zákrok“. Biomechanicky a ikonicky je Higuitův kousek v jiné lize. Ale Kolumbijčan ho předvedl v přátelském utkání. Müller svou rabonu vytáhl v ostrém pohárovém zápase za bezgólového stavu. Srovnatelný, dobře zdokumentovaný případ rabony od brankáře v soutěžním utkání se v dostupných zdrojích nepodařilo najít, jde o mimořádně vzácný jev.
Müller si jedním kopem vyrobil veřejnou pověst, která ho bude v Aberdeenu provázet celou sezonu. Buď jako odvážného gólmana, který si věří natolik, že si dovolí cokoli. Nebo jako toho, na kterého se čeká, až mu to jednou nevyjde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle