Godzilla vrací úder v bezprecedentním měřítku. Imaxové sály na podzim samou epikou puknou

Příběh nás zavádí do Japonska dva roky po událostech předchozího filmu a opět staví do popředí rodinu Šikišimových. Jenže zatímco minule se žilo v iluzi, že poválečný svět se po japonské kapitulaci zmátoří, tentokrát se katastrofa zuřivě sápe z oceánu a dokonce i padá z výšky v nepoznaném měřítku. Lidé zahajují operaci Narukami a řídí se jednoduchou filozofií „ohněm proti ohni“. Nevyhnutelně přitom překračují další morální bariéru, která by měla zůstat netknutá, a pokud stejně jako Američané sáhnou po jaderné zbrani, svět bude mít s Godzillou ještě větší problém.
Jamazaki – trikař, scenárista a režisér v jedné osobě – pokračuje v přístupu, který předchozí díl výrazně odlišil od probíhajícího hollywoodského MonsterVerse. Zatímco tam se Godzilla a Kong postupně proměnili v mýtické akční hrdiny, jejichž vzájemné pošťuchování sleduje prakticky celý svět, japonská série dál vychází z perspektivy obyčejných lidí, kterým se obří monstrum rozhodne zkomplikovat život. Jenže tentokrát režisér evidentně hodlá jejich malé lidské drama zasadit do opravdu gigantického rámu.
Godzilla Minus Zero je mimo jiné prvním japonským filmem, který získal označení Filmed for IMAX. Celý byl natočen v Japonsku na digitální kamery certifikované společností IMAX pro záznam ve vysokém rozlišení a obraz i zvuk byly kalibrovány speciálně pro projekce v největších sálech světa, kde přes léto válela hlavně Nolanova Odyssea – rovněž propagovaná jako unikátní IMAXový zážitek.
Nová upoutávka tak servíruje přesně to, co od podobného formátu čekáte: Godzilla rozsévá zkázu, lidé vedou velkolepé bitvy, města se rozpadají a v jednu chvíli se už nemůžeme spolehnout ani na gravitaci, i když něco podobného jsme už v dějinách kaiju filmů zažili. Po sérii explozí a obrazů, v nichž se válečné trauma třepotá někde ve stratosféře, nicméně zazní nejzáhadnější věta: „Tohle není Godzilla, o němž mluvíme.“ Může jich být tedy víc? Nebo se snad na pevninu vrhne ještě jiný titán?
Fanouškovské rozbory už zmiňují trojhlavého Kinga Ghidoraha, který v Hollywoodu Godzillovi zatopil v blockbusteru Král monster. Franšíza od společnosti Toho se od 50. let každopádně nesmírně rozrostla a její největší znalci už své teorie přirozeně mají, ačkoli to, co zatím s nejslavnějším filmovým monstrem dělá Jamazaki, víceméně nemá čitelný precedens. A pokud režisér opět udrží efekty na vysoké úrovni (zatím to vypadá velmi nadějně), senzace z před tří let, která tehdy pronikla i do českých kinosálů, se může opakovat.
Na výsledek si ale počkáme minimálně několik týdnů. Godzilla Minus Zero bude mít světovou premiéru 26. září jako Spotlight Gala 64. ročníku New York Film Festivalu, v Japonsku vstoupí do kin 3. listopadu a 6. listopadu dorazí do široké severoamerické distribuce. Po Oscarem ověnčeném předchůdci tak Jamazaki očividně nezvyšuje pouze hrozby pro lidstvo, ale i počet pixelů, trikových záběrů a imaxových sálů. Dodrží-li vlastní pravidlo, že čím větší je monstrum, tím intimnější musí být lidský příběh, pak nás čeká i pořádná emocionální šleha. Uvedení v českých kinech je zatím bohužel stále nespecifikované.
Podívejte se na žebříček nejlepších filmů s monstry podle databáze Kinoboxu.
zdroj: Variety, Toho