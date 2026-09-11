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Godzilla vrací úder v bezprecedentním měřítku. Imaxové sály na podzim samou epikou puknou

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Patriarcha filmových monster z Japonska si k sedmdesátému výročí své existence nadělil prvního Oscara, a to za vizuální efekty pro oslnivý megahit Godzilla Minus One. Takaši Jamazaki v něm proměnil legendární kaiju v chodící připomínku poválečného traumatu a jaderné destrukce, přičemž za pouhých patnáct milionů dolarů dokázal vytvořit blockbuster, který celosvětově utržil přes 116 milionů. Jeho pokračování Godzilla Minus Zero nyní v novém traileru názorně vysvětluje, proč tentokrát potřebuje ještě větší plátno: gravitace vypovídá službu, celá města se drolí v oblacích a lidstvo se v zoufalém pokusu o záchranu pouští do experimentů, které by možná mělo nechat na pokoji.
Godzilla vrací úder v bezprecedentním měřítku. Imaxové sály na podzim samou epikou puknou

Godzilla vrací úder v bezprecedentním měřítku. Imaxové sály na podzim samou epikou puknou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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