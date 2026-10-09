Godla, Rosenberg, herci z Ordinace i sportovci chtějí do zastupitelstev. Každý chce změnit něco jiného

O křesla v zastupitelstvech v letošních komunálních volbách usilují herci Zdeněk Godla a Michal Novotný, herečka Michaela Badinková nebo bývalý herec z filmů pro dospělé Robert Rosenberg. Známé tváře z televizních obrazovek a sportovních klání zkoušejí štěstí na pražském magistrátu i v menších regionech po celé republice. Většina z nich se chce zaměřit na řešení dopravy, výstavbu nových sportovišť a dostupnost bydlení.
Herecké tváře z oblíbených seriálů
V Chomutově figuruje na devátém místě kandidátky uskupení PRO Chomutov Zdeněk Godla. Herec chce z pozice zastupitele pomáhat sociálně slabším obyvatelům a zlepšit jejich uplatnění na trhu práce. Současně dluží městu, do jehož vedení kandiduje, peníze a s manželkou nesplácejí milionové závazky. „Jsem tady pro vás, pro Romy z Chomutova. Taky jsem byl dole, taky na dně. Ale postavil jsem se na vlastní nohy, když jsem šel vracet lopaty, dostal jsem šanci,“ vysvětlil Godla svou motivaci.
O místo na pražském magistrátu usiluje z předposledního místa kandidátky hnutí SEN 21 Michaela Badinková. Štěstí zkoušela už v předchozích volbách a tehdy svou politickou snahu vysvětlila potřebou změn v Praze 5. „Nejde mi ani tak o vstup do politiky, je to pro mě jisté občanské nutkání. Ráda bych na pětce viděla více sportovišť a míst pro volnočasové aktivity všech generací,“ uvedla herečka k předchozí kandidatuře v roce 2022.
Její herecký kolega Michal Novotný má zájem o místo v zastupitelstvu v pražských Horních Počernicích, kde kandiduje ze sedmého místa za hnutí STAN. V rámci kampaně moderuje sérii videí, ve kterých zpovídá další členy své kandidátky.
V Praze 7 zkouší štěstí herečka Klára Cibulková z osmadvacátého místa za Piráty a Starosty. „Obdivuji každého, kdo je normální a kdo se do toho zápasu s ďáblem pustí,“ řekla ke svému zapojení. Jako nezávislý kandidát v Davli usiluje o hlasy Martin Kavan. V pražském Slivenci kandiduje za ODS Filip Blažek.
Novináři a známé osobnosti z televizních obrazovek
Kariéru investigativní novinářky vyměnila za snahu o politický post Sabina Slonková. O přízeň voličů se uchází v Krabčicích v rámci sdružení Společně za budoucnost obce. V Rudné kandiduje mediální expert Karel Kopeček a na kandidátce uskupení Rudenský les získal druhé místo. „Já jsem předtím třicet let strávil v médiích a to nejde dohromady. Když působíte ve zpravodajství a publicistice, tak to prostě s politikou slučitelné není, člověk si musí zachovat nějakou objektivitu,“ popsal Kopeček a dodal, že v obci mu spousta věcí nehraje.
V Chebu vede kandidátku hnutí Naše Česko bývalý televizní moderátor Vladimír Keblúšek. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 2018 na tiskové konferenci po prezidentských volbách. Miloš Zeman tehdy jeho projev komentoval slovy, že má hlas, který trošku připomíná mutanta.
V pražských Řeporyjích vede kandidátku ODS starosta a bývalý novinář Pavel Novotný. V Pardubicích kandiduje za uskupení Progresivní Pardubice automobilový novinář Vojtěch Dobeš, který loni novinářům poskytl starší internetové příspěvky Filipa Turka.
Hokejisté, trenér boxu a žena z kultovní reportáže
Výrazné zastoupení mají na kandidátních listinách sportovci. Hokejista Vladimír Růžička kandiduje za společnou kandidátku SPD, PRO a Motoristé sobě v Chomutově. Za pražskou ODS v rámci koalice SPOLU usiluje o zvolení televizní expert Milan Antoš. Šermíř Jakub Jurka figuruje na kandidátce KDU-ČSL v Olomouci. Ve Frenštátě pod Radhoštěm kandiduje za ODS poslanec a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda a v Ústí nad Labem se o zvolení uchází mistr světa v boxu Lukáš Konečný za hnutí Jedno Ústí.
V Praze získal na kandidátce strany Svobodní třiadvacáté místo bývalý pornoherec a současný trenér boxu Robert Rosenberg. „V našem městě je hodně věcí, co se můžou změnit k lepšímu. Samozřejmě neprotěžovat menšiny a snažit se, aby všichni měli stejná práva, ale i povinnosti,“ přiblížil svůj pohled na řízení města.
O hlasy voličů se v pražských Petrovicích uchází Zdena Novotná. Ta podpořila místní kandidátku občanských demokratů a veřejnost si ji pamatuje především jako aktérku televizní reportáže o ženě uvízlé pod kořenem.
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