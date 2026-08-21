Godla bavil štáb historkami z basy. Tvůrci Mostu! podle nich natočili drsný seriál Oddíl B

Jednou z dlouho očekávaných podzimních novinek, kterou uvede platforma
Oneplay, je bezesporu nový seriál Petra Kolečka a Jana Prušinovského Oddíl B. Tvůrci, kteří v minulosti stvořili hity Most! a Okresní přebor, tentokrát zavítali s hlavními hrdiny až do vězení. Toto drsné místo chtějí divákům představit z trochu jiného soudku, než jak se na něj všeobecně pohlíží. Jak vlastně nápad natočit seriál o životě v kriminálu vznikl? Z Mostu rovnou do kriminálu
„V době natáčení seriálu Most! nás během obědové pauzy Zdeněk Godla často bavil svými historkami z vězení. Překvapilo mě, že Zdeněk na dobu za katrem vzpomíná s upřímným humorem, na něco sice smutného a nepříjemného, ale pořád jako na vzpomínku, které se sám chce spíš smát. Jeho příběhy byly absurdní, nepochopitelné a mnohdy také neuvěřitelné. Když se z jeho historek stal regulérní projekt, nadešel čas, abych si je ověřil přímo na místě,“ uvedl Prušinovský s tím, že pro řadu lidí je vězení možná domov i jediná funkční rodina. Foto: Oneplay Foto: Oneplay
V seriálu je výrazně zastoupena
romská komunita. Nebáli se tvůrci, že humor na toto téma by mohl být v dnešní době poněkud problematický? „My jsme si řekli na začátku, že vlastně rasismus jako takový nebudeme v seriálu řešit. Tam je prostě nějaké procento romského osazenstva, nějaké českého. Je to podle pravdy v zásadě a my to pak nijak neřešíme. Já myslím, že rasismus se nejlépe potírá přijetím faktů, že spolu lidé jiných kultur žijí v jednom prostoru. Někdy je to Most, jindy vězení,“ vysvětlil Kolečko.
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Co tedy mohou diváci očekávat?
„Ten seriál obsahuje víc reality, než budeme připraveni uvěřit! A to s bravurou, s jakou to umí jen Honza s Petrem. Ostře, vtipně, s pochopením pro postavy na obou stranách mříží i vězeňských zdí. Jeho autenticita a otevřenost vás zcela jistě zaskočí. I když to budete vědět dopředu,“ prozradil ředitel vývoje skupiny Nova Michal Reitler. „Oddíl B je seriál pro všechny, kteří v podobném zařízení seděli, sedí, pracovali, pracují nebo tam někoho měli nebo mají. A taky pro každého, kdo si myslí, že vězení je prdel,“ doplnil. Foto: Oneplay Foto: Oneplay Foto: Oneplay Foto: Oneplay Foto: Oneplay Foto: Oneplay
Seriál
Oddíl B má deset epizod a zahráli si v něm Tadeáš Moravec, Zdeněk Godla, Julius Oračko, Martin Gorol, Marsell Bendig, František Balog, Nick Ferenc, Vlasta Kostečka, Matěj Hádek, Zuzana Stivínová, Táňa Malíková, Jan Jankovský, Kristýna Jedličková a Adam Ernest. První čtyři epizody nesou názvy: Kolchoz, Volby, Chálka a Návštěvy. O čem je český seriál Oddíl B?
Vězení není prdel… Dvacetiletý David Broulík (Tadeáš Moravec) musí po nezvládnuté kritické situaci vstoupit do cizinecké legie. Alespoň tak to vysvětluje své přítelkyni Darje. Ve skutečnosti však nastupuje trest odnětí svobody v nápravném zařízení, kde si pobude několik let za mřížemi. Jako „prvosenka“, tedy zbrusu nový vězeň, to nemá vůbec lehké.
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Postupně odhaluje psaná i nepsaná pravidla vězeňského života. Zažívá půtky mezi trestaneckými gangy, navštěvuje vězeňskou psycholožku, poznává šikanu, nulové soukromí a společnou hygienu. Stará se o něj vychovatel, voják v záloze. Trápí ho přísná velitelka ostrahy. Mezi vězni pozná zastánce poctivého muklovského byznysu, zákeřného drogového dealera nebo nevyzpytatelného feťáka… To vše v hlavě Davida Broulíka vytvoří ďábelský koktejl, který se snaží strávit a přečkat výkon trestu bez ztráty důstojnosti.
Zdroj: Oneplay