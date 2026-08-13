Glioblastom miluje cukr. Vědci toho využili a nabídli mu spolu s ním lék. Účinná léčba je na cestě

Mozek si svou glukózu hlídá. Na povrchu cév, které ho zásobují, sedí přenašeč GLUT1, molekulární brána, která propouští cukr z krve do nervové tkáně. Tým z Oregon State University přišel na to, jak tuto bránu přesvědčit, aby vpustila i něco jiného: nanočástice nesoucí genetickou instrukci proti nejagresivnějšímu mozkovému nádoru. Výsledky, publikované v červnu 2026 v časopise
Journal of Controlled Release, ukazují v myším modelu glioblastomu zhruba šestinásobné snížení nádorové zátěže a prodloužení mediánu přežití ze 33 na 49 dní. Podle sekundárního shrnutí studie to znamená pokles průměrné nádorové zátěže z 52 % objemu mozku na 2,3 %. Čísla jsou silná. Jak cukrový obal oklame mozkovou bariéru
Hematoencefalická bariéra je jeden z nejpřísnějších kontrolních bodů v těle. Většina léků, které fungují ve zkumavce, se přes ni jednoduše nedostane. Právě proto je glioblastom tak těžko léčitelný; i když chirurg odstraní viditelný nádor, systémová chemoterapie k mikroskopickým zbytkům proniká jen omezeně.
Oregonský tým vsadil na mannózu, jednoduchý cukr příbuzný glukóze. Chemicky ji navázal na cholesterol, jednu z přirozených složek lipidových nanočástic (LNP), a tím vytvořil povrch, který GLUT1 rozpozná jako „svůj náklad“. Klíčový problém přitom nebyla samotná mannóza, tu zkoušeli i jiní. Problém byla hustota. V krevním řečišti koluje obrovské množství glukózy, která o stejný přenašeč soutěží. Běžné metody, kdy se cukr připojuje přes PEG řetězce, nedokážou na povrch částice dostat dost ligandu, aby v téhle soutěži obstál.
Vazba přes cholesterol to změnila. Autoři uvádějí, že povrchové pokrytí mannózou vzrostlo zhruba šestkrát oproti konvenčním přístupům, na přibližně 30 mol %. Navíc přidali kationtový cholesterol, který stabilizoval vnitřní náklad: mRNA se zapouzdřila s účinností přes 90 %. Ve zdravých myších vedly takto upravené částice k 9,9násobně vyšší akumulaci v mozku než necílené formulace. Jeden ligand, dva kroky: přes bariéru a rovnou do nádoru.
Proč zrovna glioblastom a proč zrovna PTEN
Glioblastom není jen agresivní. Je metabolicky nenasytný. Nádorové buňky potřebují obrovské množství glukózy, a proto na svém povrchu nesou výrazně více přenašečů GLUT1 než zdravá mozková tkáň. Podle přehledových dat je exprese GLUT1 u glioblastomu vyšší než u méně agresivních gliomů nižších stupňů. To, co nádoru pomáhá růst, se v tomto přístupu obrací proti němu: částice se po průniku přes bariéru přednostně hromadí právě tam, kde je GLUT1 nejvíc.
Uvnitř nanočástic je mRNA kódující protein PTEN. Jde o jednu z buněčných brzd růstu, tumor-supresor, který tlumí signální dráhu PI3K/Akt. Když v glioblastomu chybí, a chybí často, nádor snáz proliferuje a uniká buněčné smrti. Doručená mRNA se v cytoplazmě přeloží do funkčního proteinu PTEN a dočasně obnoví chybějící brzdu. Na rozdíl od genové terapie upravující DNA se mRNA neintegruje do genomu: efekt je přechodný a dávkově řízený, což znamená menší riziko trvalých nežádoucích změn, ale pravděpodobně i nutnost opakovaného podávání.
V Česku je ročně diagnostikováno zhruba tři sta nových případů glioblastomu. Přibližně čtvrtina pacientů přežívá dva roky, pětiletého přežití se dočká jen 5–10 %. Současný standard léčby (operace, souběžná radioterapie s temozolomidem a následná chemoterapie) se v základním schématu nezměnil roky. Od podzimu 2025 je v Česku ve čtyřech centrech hrazená léčba elektrickými poli (TTF), ale i ta přidává měsíce, ne roky. Každý nový přístup, který dokáže systémově doručit terapeutikum přes mozkovou bariéru, proto budí oprávněnou pozornost.
Foto: PxHere Co odlišuje tento přístup od jiných pokusů
Překonat hematoencefalickou bariéru se snaží celá řada týmů. Fokusovaný ultrazvuk s mikrobublinami ji dočasně otevírá mechanicky; jedna taková
studie s bevacizumabem u rekurentního glioblastomu běží právě teď. Jiné projekty používají nanočástice ze zlata nebo gadolinia v kombinaci s ozařováním. RNA-lipidové vakcíny proti glioblastomu už vstoupily do klinických studií, ale s jiným mechanismem cílení.
Oregonská platforma se od nich liší tím, že bariéru nerozbíjí ani neobchází katétrem. Využívá její vlastní dopravní infrastrukturu. A jedním ligandem řeší dva problémy naráz: vstup do mozku i preferenční akumulaci v nádoru. Mechanicky je to čistší řešení. Zároveň je ale nejmladší; v registrech klinických studií se tato konkrétní platforma GLUT1/PTEN zatím neobjevuje.
Kdy by se z myšího výsledku mohl stát lék
Cesta od laboratorního průlomu k nemocničnímu lůžku je u onkologických přípravků notoricky dlouhá. Podle
FDA trvá studium a testování nového léku před schválením v průměru kolem osmi a půl roku. NIH rozpočítává orientačně dva až pět let neklinického vývoje, dva až deset let klinických studií a dalších šest měsíců až dva roky na regulační posouzení.
Před první studií u lidí musí oregonský tým prokázat bezpečnost v preklinické toxikologii, vyřešit konzistentní výrobu nanočástic a podat regulační žádost. Pak teprve přijde fáze I, obvykle na desítkách pacientů. Překážky nejsou jen byrokratické:
Myší a lidská hematoencefalická bariéra se liší. Lidský glioblastom je heterogenní, každý nádor je trochu jiný. Opakované podávání lipidových nanočástic může vyvolat imunitní reakci. Efekt v myši nebyl vyléčení: medián přežití stoupl o 48 %, ale zvířata nakonec nádoru podlehla.
Pro české pacienty by nejreálnější cestou k této terapii byla účast v mezinárodní klinické studii fáze I nebo II, pokud platforma skutečně postoupí. To je horizont let, ne měsíců.
Přesto je na studii z
Oregon State University něco, co stojí za pozornost i mimo laboratoř: ukázala, že mozek má ve své vlastní infrastruktuře slabinu, kterou lze využít ve prospěch pacienta. Nikoli násilným otevřením bariéry, ale tím, že se terapie převlékne za glukózu a nechá se pozvat dovnitř.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková