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Glass skin možná vůbec není pro tebe. A opravdu nemusíš vypadat, jako sis obličej přetřela plátkem uzené slaniny

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Hladká, šťavnatá, téměř průsvitná pleť, na které se odráží světlo. Glass skin vypadá na videu nádherně. Jenže mezi zdravým jasem a čelem, na kterém by šlo nouzově osmažit vejce, vede překvapivě tenká linie. A tvoje pleť opravdu nemusí milovat sedm vrstev jen proto, že je miluje algoritmus.
Glass skin možná vůbec není pro tebe. A opravdu nemusíš vypadat, jako sis obličej přetřela plátkem uzené slaniny

Glass skin možná vůbec není pro tebe. A opravdu nemusíš vypadat, jako sis obličej přetřela plátkem uzené slaniny

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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