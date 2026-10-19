Ginko na podzim svítí do zahrady jako zlatý reflektor. Dalších pět stromů, které dokážou totéž, zná málokdo

Na začátku října ve slovinském Arboretu Volčji Potok nejprve zrůžoví a pak zešarlatoví parócie perská. Po dalším týdnu hoří celá koruna. O kus dál se z vějířovitých listů ginka stahuje zeleň od okraje k řapíku, až na lístku zbude jen čistá zlatá.
Proč ginkgo září zlatě jako žádný jiný strom
Ginkgo je živoucí fosilie, druh, jehož příbuzní rostli už v době dinosaurů. Jeho listy připomínají otevřené vějíře a na podzim se zbarví sytě zlatě. Když opadnou, obvykle během několika dní, zůstane pod korunou souvislý žlutý koberec. Stejně čistý jednobarevný efekt nenabídne žádná jiná dřevina z výběru.
Barvy vznikají podle
Arboreta Volčji Potok jednoduchým mechanismem. S kratšími dny a chladnějšími nocemi rostlina rozkládá zelený chlorofyl a do popředí vystoupí žluté xantofyly a oranžové karotenoidy, které v listu byly celé léto. Červené odstíny dodávají antokyany a jejich tvorbu podporují chladné noci. Nejsytější paleta proto přichází při suchém babím létě, které se protáhne hluboko do října.
Pro zahradu má ginkgo jednu zásadní výhodu: snáší sucho, horko i znečištěné městské ovzduší. V českých zahradách mu stačí slunné až polostinné místo a propustná půda. Háček se skrývá v rozměrech, protože základní druh dorůstá 15 až 24 metrů a do šířky 9 až 12 metrů. Pro běžnou parcelu proto dává smysl sloupovitý kultivar ‚Fastigiata‘, který Starkl nabízí za 219 Kč v devíticentimetrovém kontejneru. Vybírejte samčí roubované stromy. Samičí jedinci tvoří semena s dužninou, jež nepříjemně zapáchá a znečišťuje chodníky.
Parócie a ambroň: dvě dřeviny, které ginkgo přebíjejí pestrostí
Pokud ginkgo vládne čistotou jediné barvy, parócie perská vyniká opakem. Na jedné rostlině se střídá žlutá, oranžová i vínová, často na sousedních větvích. Severokarolínská státní univerzita (NC State) ji výslovně řadí mezi „nedoceněné“ dřeviny, a to zbytečně. Dorůstá 4,5 až 9 metrů, dá se vést i jako vícekmenný keř kolem 4,5 metru a netrápí ji vážné choroby ani škůdci. V zimě zaujme kůrou, která se v dospělosti odlupuje do mozaiky zelených, bílých a hnědavých skvrn. Koncem zimy pak rozkvete drobnými květy s rudými tyčinkami. Mrazuvzdornost udává český prodejce v pásmu zhruba −26 až −29 °C, což pokrývá prakticky celé Česko. Zahradnictví FLOS ji prodává od 699 Kč za rostlinu vysokou 100 až 125 centimetrů.
Ambroň západní vypadá na první pohled jako javor, její lesklé listy ale připomínají pěticípé hvězdy. Na podzim přecházejí do červené, purpurové, žluté a oranžové a barva na stromě drží nápadně dlouho. Tady přichází na řadu opatrnost. Původní druh vyroste do výšky 18 až 30 metrů, potřebuje neutrální až kyselou, vlhkou a přitom propustnou půdu a ve vápenitém podloží trpí chlorózou, tedy žloutnutím listů z nedostatku živin. Kulovité ostnité plodenství navíc dovede pořádně znepříjemnit trávník i terasu. Do menší zahrady proto patří spíš kultivar s kompaktním růstem, například kulovitý ‚Gum Ball‘, který FLOS nabízí za 6 590 Kč. Větší strom základního druhu vyjde na 4 990 Kč. Sázet doporučujeme na jaře, kořeny ambroně se z přesazení vzpamatovávají několik měsíců.
Japonský javor, liliovník a ruj: od miniaturní zahrádky po velký pozemek
Japonský javor znají mnozí, jeho skutečnou šíři však málokdo. Podle kultivaru se listy barví do žluté, bronzové, purpurové i ohnivě červené. Strom obvykle nepřesáhne 7,5 metru a právě on představuje podle nás nejjistější volbu pro menší zahradu, předzahrádku nebo atrium. Za to žádá rozptýlený stín, rovnoměrně vlhkou půdu a úkryt před vysušujícím větrem, poledním úpalem i pozdními mrazy. Rozpětí cen u FLOS je obrovské: ‚Osakazuki‘ s mimořádně sytým podzimním šarlatem stojí od 495 Kč, ‚Sango Kaku‘ s korálově červenou kůrou 4 990 Kč a vzrostlý ‚Bloodgood‘ 16 990 Kč.
Liliovník tulipánokvětý nabízí dvě velká představení ročně. V červnu rozkvete zelenožlutými tulipánovitými květy s oranžovou kresbou, v říjnu zezlátne. Listy mají neobvyklý tvar, jako by jim někdo nůžkami ustřihl špičku. Jde ovšem o obra: český prodejce uvádí výšku 25 až 30 metrů, v ideálních podmínkách v Severní Americe dorůstá až k šedesáti. Potřebuje plné slunce, hlubokou vlhkou půdu a špatně snáší horko, sucho i zhutněnou zem. Patří tedy na velký pozemek, k chalupě nebo na okraj louky. Cena větších stromů se u FLOS pohybuje kolem 4 990 Kč.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay
Pátou dřevinou výběru je ruj vlasatá, kterou slovinské arboretum zmiňuje ve svém podzimním průvodci. Jako keř či nízký stromek o výšce několika metrů snáší sucho i chudé půdy a na podzim se zbarví do oranžové a karmínové. Kdo nemá prostor pro solitérní strom, dosáhne s ní podobně ohnivého výsledku na pár metrech čtverečních.
Srovnání velikostí a cen: která dřevina se vejde k vám
Rozhodující otázka nezní, co je nejkrásnější, nýbrž kolik místa strom bude potřebovat za dvacet let.
Dřevina Výška v dospělosti Podzimní barva Vhodná zahrada Orientační cena v ČR Ginkgo (druh) 15 až 24 m čistě zlatá velká sloupovitý ‚Fastigiata‘ od 219 Kč Parócie perská 4,5 až 9 m žlutá, oranžová, vínová střední, menší od 699 Kč Ambroň západní 18 až 30 m (druh) červená, purpurová, oranžová velká, kultivary i střední 4 990 až 6 590 Kč Japonský javor do cca 7,5 m žlutá až červená malá i střední cca 300 až 16 990 Kč Liliovník 25 až 30 m zlatě žlutá jen velká kolem 4 990 Kč
Redakční doporučení vychází z jednoduché logiky. Na malou parcelu sáhněte po japonském javoru, kompaktní parócii nebo sloupovité parócii ‚Persian Spire‘. Střední zahradě sluší vícekmenná parócie, užší kultivar ginka nebo ambroň s omezeným růstem. Velký pozemek unese klasické ginkgo, liliovník i vzrůstnou ambroň. Ceny odpovídají nabídce českých e-shopů v době, kdy jsme článek připravovali, a mohou se lišit podle velikosti sazenice.
Kde si podzimní hvězdy prohlédnout naživo a kdy je sázet
Než utratíte tisíce korun, vyplatí se dřeviny vidět v dospělé podobě.
Botanická zahrada hl. m. Prahy v Troji pěstuje sbírku kultivarů a forem jinanu i statný exemplář liliovníku, v expozici Japonské mlžné lesy pak kolekci japonských javorů. Arboretum FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy ve své podzimní galerii ukazuje japonské javory, ambroň i parócii, což dokládá, že tyto dřeviny v českém klimatu prosperují. Nejlepší termín návštěvy připadá obvykle na říjen a začátek listopadu 2026, přesný vrchol ale určí počasí a region.
Na výsadbu se nabízejí dvě okna: podzim 2026, nebo jaro 2027. Kontejnerované rostliny snesou sázení po většinu sezony, pokud je pravidelně zaléváte, chladnější měsíce ale stromkům usnadní zakořenění. Větší sazenice obvykle předvede barvy už první podzim po výsadbě. Opravdový solitér, který přiměje sousedy zpomalit u plotu, se však vyklube až za několik let, jakmile se rozroste koruna.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková