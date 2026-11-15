GFL oznámila první turnaj v historii, ale téměř žádná z hvězd nepřijede. Hlavní zápas bude veterán Bellatoru

Microestadio Antonio Rotili stojí na jižním okraji Buenos Aires, patří ke klubu Atlético Lanús a podle oficiální příručky argentinské basketbalové ligy Liga Nacional pro ročník 2013/2014 se do něj vejde 3 000 diváků. Právě tady má 18. prosince 2026 odstartovat Global Fight League, zkráceně GFL, organizace, která chce postavit MMA na městských týmech a celé sezoně. Na kartě je 10 zápasů a 20 bojovníků. Největším jménem je Američan Grant Neal, veterán americké organizace Bellator, pod jejíž hlavičkou odzápasil 10 zápasů. Redakce MMAmag proto prošla oznámenou kartu, profily bojovníků v databázi Sherdog i podání, která společnost stojící za ligou poslala americkému regulátorovi, a porovnala sliby z roku 2025 s tím, co do klece opravdu vstoupí.
Kdo s kým, kdy a za kolik
Hlavní dvojicí turnaje GFL 1 má být Argentinec Dante Romero proti Grantu Nealovi. Romerovi je 41 let, Sherdog ho vede ve welterové váze do 77 kg s bilancí 9-8. Nealovi je 31 let, patří do polotěžké váhy do 93 kg a jeho bilance je 12-3. Utkat se mají na smluvní váze zhruba 84 kg (185 liber) a o žádný pás nejde.
Zápas potvrdila sama organizace a objevil se i v oficiálním prodeji vstupenek, nejde tedy o výkřik jedné strany. Za hlavní ho označuje databáze Sherdog i server MMA Fighting, pořadí zápasů ale GFL ke 13. listopadu 2026 nezveřejnila a nepotvrdila ani vysílacího partnera. Vstupenky prodává argentinská platforma Passline; nejlevnější místo vyjde zhruba na 850 Kč (60 000 argentinských pesos), u klece na 1 600 Kč. Začátek je v 19:00 místního času.
Ještě v květnu 2025 měla přitom GFL odstartovat v Los Angeles kartou, na které svítila jména jako Tony Ferguson nebo Dillon Danis, a stojí za to si projít, kdo všechno z ní do Argentiny nedorazí.
Seznam jmen, který GFL radši nepřipomíná
Dvě akce 24. a 25. května 2025, Shrine Auditorium v Los Angeles, šest týmů a 31 zápasů. Tak vypadal první pokus, který se nikdy nekonal. Zrušení podle Sherdogu potvrdil výkonný ředitel kalifornské atletické komise Andy Foster a zakladatel ligy Darren Owen řekl serveru Yahoo Sports, že „můj hlavní investor nesplnil svůj závazek“. Jiný důvod GFL veřejně nenabídla.
Z březmového oznámení roku 2025 zmizely mimo jiné tyto dvojice:
- Tony Ferguson proti Dillonu Danis
- Anthony Pettis proti Bensonu Hendersonovi
- Holly Holm proti Julii Budd
- Urijah Faber proti Renanu Baraovi
- Alexander Gustafsson proti Ovincu Saint Preuxovi
Ze srovnání obou soupisek, které redakce MMAmag položila vedle sebe, plyne, že z 26 jmen veřejně vypsaných v březnu 2025 se na prosincové kartě neobjevuje ani jedno. To ovšem neznamená, že do klece nastoupí kdokoliv. Všech 20 bojovníků má profesionální bilanci i regionální historii, jen jim chybí globálně známé jméno.
Zbývá vysvětlit, proč na plakátu nestojí dva bojovníci proti sobě, ale Gauchos proti Monsters, a jak se v takovém večeru vlastně počítá vítěz.
Tady se nepočítají pásy, ale body za tým
Klasický galavečer to není. Buenos Aires Gauchos hostí Miami Monsters, na každé straně deset lidí, a každý výsledek se promítne do týmového skóre. V příspěvku z 9. listopadu 2026, jehož znění zveřejnil server MiddleEasy i MMA Mania, to GFL shrnula slovy „Dvacet bojovníků. Deset zápasů. Dva týmy. Jedno historické vítězství“ a dodala, že „každý zápas se započítá do konečného týmového skóre“. Vítěz večera tedy neodejde s pásem, ale s body.
Redakce MMAmag sečetla bilance všech 20 bojovníků z oznámené karty. Gauchos: Dante Romero 9-8, Matias Ponce 11-5, Franco Rios 4-0, Thomas Juarez 5-2, Eduardo Cajal 9-5, Lionel Abojer 12-4, Ryan Martinez 9-1, Nicolas Rodriguez 9-3, Nicole Artaza 5-3 a Julia Pareja 5-2, dohromady 78 výher a 33 proher. Monsters: Grant Neal 12-3, Omar Morales 11-4, Ethan Burmingham 7-0, David Macias 6-0, Jacob Diaz 6-2, Dustin Lampros 11-2, Kody Cook 6-0, Corvan Allen 9-3, Pamela Mara 7-4-1 a Melissa Gomez 6-2, tedy 81 výher a 20 proher.
Neporažený je u domácích jeden muž, u hostů tři. Jedna výhrada k tomu patří: Sherdog uvádí u Ponceho 12-5 a u Juareze 6-2 místo 11-5 a 5-2, s těmito čísly by Gauchos měli 80-33. Papírová převaha Miami ale není to nejzajímavější číslo kolem GFL. Zbytek stojí v dokumentech pro americké úřady.
Co stojí v papírech, které GFL poslala americkému regulátorovi
ANALÝZA Investiční stránka GFL, otevřená 13. listopadu 2026, slibuje, že argentinským startem začíná osmitýmový globální turnaj, který poběží celý rok 2027 a vyvrcholí korunováním prvního globálního šampiona. V podání Form C/A z 24. září 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla v databázi americké Komise pro cenné papíry, ale stojí, že společnost zatím nespustila ligové operace ani nevygenerovala tržby z ligových akcí. Ve starším podání z 13. července 2026 se u mediálních a streamovacích práv píše, že nebyla uzavřena žádná závazná distribuční, streamovací, propagační ani příjmová dohoda.
Liga tedy prodává rok 2027 dřív, než odzápasí první večer. Stejné dokumenty přitom jako počáteční trhy uvádějí New York, Los Angeles, Miami a Londýn. Z téhle čtverice se do prosincové haly dostane jediné jméno, a to na dresech hostů.
Dá se namítnout, že druhý start je pořád start a že organizace, které začínaly v malém, v MMA přežily. Málokterá z nich ovšem měla předem vyvěšenou investiční prezentaci s plánem na globální ligu. Pro českého diváka je GFL zatím jen další zkratka v kalendáři vedle UFC, OKTAGONU MMA, KSW nebo PFL. A 10 zápasů v hale pro 3 000 lidí má unést osm týmů, globálního šampiona i celý rok 2027.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): GFL slibovala Fergusona a Danise. Z původní karty nezbylo ani jedno jméno
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka