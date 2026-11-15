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GFL oznámila první turnaj v historii, ale téměř žádná z hvězd nepřijede. Hlavní zápas bude veterán Bellatoru

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Dvacet bojovníků, deset zápasů, hala pro 3 000 lidí. Projekt, který měl přepsat MMA, startuje jediným pátečním večerem v Buenos Aires. Sliby z roku 2025 proti prosincové kartě bijí do očí.
GFL oznámila první turnaj v historii, ale téměř žádná z hvězd nepřijede. Hlavní zápas bude veterán Bellatoru

GFL oznámila první turnaj v historii, ale téměř žádná z hvězd nepřijede. Hlavní zápas bude veterán Bellatoru

Zdroj: GFL
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 04:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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