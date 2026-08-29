Gestapo ve Francii z ní mělo hrůzu, polapit ji nedokázalo: Nancy Wake se samopalem mizela tak rychle, že jí říkali Bílá myš

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Gestapo ve Francii z ní mělo hrůzu, polapit ji nedokázalo: Nancy Wake se samopalem mizela tak rychle, že jí říkali Bílá myšPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Gestapo na ni vypsalo odměnu pět milionů franků. Přesto ji nikdy nedopadlo, a ona se vrátila, aby vyzbrojila tisíce partyzánů.
Nancy Wake
Zdroj: Public Domain
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Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...Všechny články tohoto autora →
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