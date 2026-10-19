Gerasimov u mapy hlásil Putinovi dobyté Dobropillje. Nejbližší Rusové ten den stáli podle DeepState 3,4 km od města

Valerij Gerasimov 16. října před mapou nahlásil Vladimiru Putinovi, že skupina vojsk „Centr“ plně ovládla Dobropillje. Prezident na hlášení okamžitě navázal politicky. Mluvil o „významném kroku k osvobození Doněcké republiky“ a o otevřené cestě k dalšímu postupu. Dodal, že pod kontrolou Kyjeva zůstává „o něco více než deset procent“ Doněcké oblasti, což je podle něj třeba „napravit“. Bezpečnostní zóna podle Putina nemá být předmětem případných mírových jednání. Agentura Reuters ve zprávě o Gerasimovově hlášení výslovně uvedla, že Kyjev změnu kontroly nad městem nepotvrdil.
Kolik kilometrů dělilo ruské vojáky od města, které už prý drželi
Gerasimov popsal Dobropillje jako uzavřenou věc. Město je podle něj „osvobozeno“ a zbývá jen „dohledávání ukrajinských vojáků ve sklepech“. Ruský generální štáb ho přitom označuje za klíčový uzel ukrajinské obrany v tomto úseku, takže jeho pád by měl skutečnou váhu.
Data z téhož dne vypadají jinak. Ukrajinský server Telegraf s odvoláním na analytický projekt DeepState uvedl, že nejbližší doložené ruské pozice ležely zhruba 3,4 kilometru od města. Armáda, která podle vlastního hlášení prohledává sklepy, by musela stát uvnitř zástavby. Okolní obce Oleksijivo-Družkivka a Serhijivka byly od ruských linií vzdálené čtyři až pět kilometrů.
Vojenský web ArmyInform 17. října odmítl jako nepravdivá i ruská tvrzení o ovládnutí tří obcí v okolí Dobropillje. Pro Kreml to není první takové prohlášení. Pluk Azov už koncem září oznámil, že město drží ukrajinské síly a že ruské zprávy o jeho pádu jsou falešné.
Po jednom či dvou, s odstupem dvaceti minut: tak Rusové pronikají k Dobropillji
Způsob ruského postupu popsal už v září důstojník brigády Rubiž. Rusové posílají malé infiltrační skupiny o jednom až dvou vojácích v intervalech dvaceti až třiceti minut. Mají proklouznout mezerami v obraně, zachytit se a počkat na další vlnu.
Podle téhož důstojníka přicházejí Rusové jen v pásmu jeho brigády denně nejméně o četu. Četa čítá kolem třiceti mužů, takže jde o ztráty, které by žádná armáda neplatila za město, které už má v rukou. Sousední brigáda Burevij za jediný týden u Dobropillje vykázala 105 ruských ztrát na živé síle.
Ještě výmluvnější je technika. Burevij za stejný týden zničila 291 ruských dronů, takže nad tímto úsekem jich létají stovky. Zasáhla také zhruba dvacet vozidel logistiky a 18 komplexů elektronického boje, což znamená, že Rusové sem dál vozí zásoby a budují zázemí pro útok. Azov k tomu hlásí desítky zachycených nepřátelských dronů denně. Všechna tato čísla jsou ukrajinská a nikdo je nezávisle neověřil. I s touto výhradou ale popisují otevřený a nákladný boj o přístupy k městu, ne dočišťování dobytého prostoru.
Proč ruští pěšáci pochodují desítky kilometrů ještě před bojem
Velitel 59. brigády, která bojuje na pokrovském směru přímo vedle dobropilljského úseku, popsal, jak daleko sahá ukrajinský dosah. Průzkum podle něj odhaluje ruské cíle v hloubce od pěti do třiceti kilometrů a na odhalené cíle hned navádí FPV drony na optickém vlákně. Zbraně delšího dosahu útočí už tam, kde Rusové teprve vykládají útočné skupiny.
Pro ruskou pěchotu z toho plyne jednoduchý důsledek. Vozidla ji musí vysadit daleko od fronty a vojáci pak jdou desítky kilometrů pěšky. Do pásma třiceti kilometrů za linií dotyku nemají bezpečný přístup ani zásobovací kolony, ani stanoviště elektronického boje, ani dronové týmy.
Jedno omezení je potřeba říct otevřeně. Údaj o třiceti kilometrech pochází od velitele sousedního sektoru, nikoli přímo od jednotek u Dobropillje. Že ukrajinské drony sahají stejně hluboko i tady, je pravděpodobné, protože oba úseky na sebe navazují. Doloženo to ale není. U Dobropillje samotného máme jen čísla brigády Burevij o zasažených vozidlech logistiky.
176 kilometrů čtverečních, které Rusko na severu Doněcka zase ztratilo
Putinův obraz nezadržitelného pochodu ke hranicím Doněcké oblasti narušuje operace Vivaldi. Ukrajina ji do konce září provedla na severu téhož regionu. Podle prezidenta Zelenského a velení 3. armádního sboru při ní získala zpět 176 kilometrů čtverečních a zmařila ruský plán proniknout do týlu slovjansko-kramatorské aglomerace. Reuters koncem září napsal, že tempo ruských zisků zpomalilo a Ukrajina na severu Doněcké oblasti znovu získává území.
Protiútoky probíhaly i přímo u Dobropillje. Azov se 6. října spolu s jednotkou Skelja zatlačil ruské síly zpět v prostoru obcí Hruzke a Novomykolajivka, deset dní před Gerasimovovým hlášením o dobytí celého města.
Zahraniční podpora Kyjeva se v týdnech kolem ruského oznámení nezmenšila. Evropská rada na zasedání 15. a 16. října potvrdila čerpání úvěru ve výši 90 miliard eur na roky 2026 a 2027 a dalších 6,6 miliardy eur z fondu European Peace Facility. Česko už v září 2025 schválilo program pomoci Ukrajině na roky 2026 až 2030, ve kterém na každý rok vyčlenilo jednu miliardu korun.