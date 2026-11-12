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Geografický střed Jizerek nově připomíná skoro tunový žulový kámen

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Jizerské hory mají nově označený přesný geografický střed. Ten se nachází nedaleko Soušské silnice přibližně mezi Smědavou a přehradou Souš a na jeho místě nadšenci instalovali 900 kilogramů těžký žulový kámen.
Geografický střed Jizerek nově připomíná skoro tunový žulový kámen

Geografický střed Jizerek nově připomíná skoro tunový žulový kámen

Zdroj: Pavel D. Vinklát
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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