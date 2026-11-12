Geografický střed Jizerek nově připomíná skoro tunový žulový kámen

Geografický střed Jizerek nově připomíná skoro tunový žulový kámenPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Geografický střed Jizerek nově připomíná skoro tunový žulový kámenZdroj: Pavel D. Vinklát
Článek byl publikován 12.11.2026 17:00
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