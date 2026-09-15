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Geniální vizionář, nebo vyšinutý sociopat? Nový 4hodinový dokument nemilosrdně svléká Elona Muska do naha

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Čtyřhodinový snímek MUSK o nejbohatším a nejbláznivějším muži světa je tu. Jak se rozmazlený fracek z Jižní Afriky, který dědil miliardy, dostal až na královský dvůr Trumpa? Pro některé superhrdina, v realitě prý falešný vizionář, vůdce incelů a milovník raket i datových center, které radikálně ničí
Geniální vizionář, nebo vyšinutý sociopat? Nový 4hodinový dokument nemilosrdně svléká Elona Muska do naha

Geniální vizionář, nebo vyšinutý sociopat? Nový 4hodinový dokument nemilosrdně svléká Elona Muska do naha

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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