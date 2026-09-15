Geniální vizionář, nebo vyšinutý sociopat? Nový 4hodinový dokument nemilosrdně svléká Elona Muska do naha

Někteří ho nazývají největším vynálezcem, jiní ho přirovnávají k Iron Manovi. Na druhé straně je i viděn jako fašista a vyšinutý sociopat. MUSK,
dokumentární film Alexe Gibneyho, byl právě poprvé uveden. Snímek slibuje ukázat miliardáře ve velmi rozporuplném světle, a to se mu zatím daří.
Sám
Elon ještě před uvedením filmu na Twitter napsal, že bude film pomlouvačný. Režisér mu na to odpověděl s otázkou, jak to může vědět, když sám své dokumenty natáčí s ochotou nechat zpochybnit vlastní předpoklady. I on totiž začal jako obdivovatel a upřímně si přál s ním mluvit, ale Musk odmítl a jeho zaměstnanci i blízké okolí se režisérovi vyhýbali, jelikož se Muska báli. Foto: Toronto International Film Festival Čtyřhodinový velkofilm
Po téměř čtyřech letech práce přináší oscarový režisér Alex Gibney svůj zatím nejepičtější dokument, který se snaží pochopit historii a motivaci tohoto úspěšného génia. Film měl právě premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách a pak zamíří do kin. Má téměř čtyři hodiny a objeví se v něm například spoluzakladatel společnosti Tesla Martin Eberhard, Justine Musk, první bývalá manželka Elona nebo Muskův otec Errol.
Na premiéře se k režisérovi připojily Ashley St. Clair, influencerka, se kterou má Musk své 13. dítě, a novinářka Zoë Schiffer. Režisér filmu se už v minulosti věnoval profilování mocných osobností a společenství jako například Scientologie, Wiki Leaks, Steva Jobse, Elizabeth Holmes, vliv Ruska na volby v USA nebo firmě Enron.
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Chvála i realita se v traileru níže objevují bok po boku, což odráží rozpolcenost veřejného pohledu na Muska v posledních letech. Ten zůstává ústřední postavou v oblasti elektromobility, vesmírných letů a nyní i vlastnictví sociálních médií. Zároveň však jeho politická prohlášení a obchodní rozhodnutí vyvolávají ostrou kritiku.
Elon Musk nashromáždil tolik vlivu, že připomíná postavu z komiksu: Tesla popularizovala elektromobily, Starlink rozšiřuje dosah internetu, Twitter se mění na X a bizarní projekt DOGE proměnil vládu USA. Musk stojí v centru vývoje umělé inteligence a vloni se díky vstupu SpaceX na burzu stal nejbohatším mužem světa.
„Zdroj Elonovi moci spočívá v jeho schopnosti sebevědomě hovořit o budoucnosti takovým způsobem, který přesvědčí lidi, aby investovali do jeho společností. Je to budoucnost, která se jen zřídka shoduje se skutečností nebo důkazy... Jeho genialita spočívá v tom, že není vynálezcem, ale investorem,“ říká režisér Alex Gibney, a naráží tak na stále přehlíženou skutečnost, že Elon Musk není zakladatelem firmy Tesla, pouze investorem.
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Osud Elona Muska je však velmi zajímavý – kdysi patřil mezi sympatické liberály, propagoval čistou energii a pomáhal Obamově administrativě miliardami za technologické zakázky. Nyní však otočil a v posledních letech ho vidíme sdílet na internetu dezinformace, ostrým jazykem útočit na menšiny či jiné rasy, nechávat svůj AI model Grok generovat nevhodný obsah včetně dětské pornografie nebo dokonce heilovat.
Bill Ingals, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), via Wikimedia Commons The White House, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), via Wikimedia Commons
Jako šéf Trumpova útvaru DOGE zaměřeného na snižování nákladů Musk ve skutečnosti zvýšil deficit USA tím, že propustil tisíce úředníků, jejichž úkolem bylo vybírat daně a zároveň získával přístup k citlivým údajům Američanů a neoprávněně je sdílel.
„Důvod pro jeho kamarádství s Trumpem byl jednak rozchod s minulostí (mnozí lidé z levice ho zbožňovali a díky Tesle ho považovali za spasitele klimatu)… ale on jde tam, kde jsou vládní peníze. Druhým důvodem bylo, že jeho společnosti čelily obrovskému počtu federálních vyšetřování. Za vlády Kamaly Harris by se tedy mohl dostat do vězení. O tom sám vtipkoval,“ dodává režisér.
Toho, jak bude chaos z dokumentu MUSK pokračovat, se můžeme buď bát, nebo se na to těšit, ale za rok se po Marsu rozhodně ještě neprojdeme.
Brian Solis, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), via Wikimedia Commons The White House, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), via Wikimedia Commons Zdroje: Toronto International Film Festival, , AP News Variety, Guardian