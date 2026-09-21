Geniální tyrolský koláč s vanilkovým krémem – jablečný dezert, který chutná luxusně a patří k tomu nejlepšímu, co peču

Tyrolský jablečný koláč s krémem představuje naprostý vrchol ovocného pečení. Tento elegantní dezert vrství nadýchaný, mlékem zvláčněný piškotový korpus, sametově jemný vanilkový krém z másla a žloutků a bohatou vrstvu skořicových jablek zalitých lehkou ovocnou želatinou. Každý kousek nabízí dokonale vyvážené protnutí krémovosti, křehkosti a svěží ovocné chuti.
Receptura čerpá inspiraci z tradičních rakouských a jihotyrolských receptů, kde jsou jablka ze slunných alpských údolí kulinářským pokladem. Slavný tyrolský přístup staví na tom, že se jablka nejprve podusí na poctivém másle se skořicí a cukrem, čímž lehce zkaramelizují, získají neuvěřitelnou hloubku a zjemní svou strukturu. Zásadním trikem tohoto dezertu je promazání korpusu poctivě uvařeným žloutkovo-vanilkovým pudinkem zašlehaným do nadýchaného másla a zafixování šťavnatých jablek v jablečné šťávě se želatinou. V chladu se všechny chutě neuvěřitelně propojí a koláč drží perfektní tvar na řezu.
Největší předností tohoto tyrolského skvostu je jeho noblesní vzhled a mimořádná šťavnatost. Piškot zvlhčený mlékem nevysychá a vanilkový krém s kořeněnými jablky vytváří neodolatelný kontrast, který potěší i ty nejnáročnější gurmány.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní chuti. Do podušených jablek lze přimíchat hrst opražených plátků mandlí, hrozinky namočené v rumu nebo špetku mletého hřebíčku pro ještě hřejivější podzimní nádech. Místo jablečné šťávy do želatiny můžete použít mošt nebo kapku cideru pro dospělejší verzi. Povrch ztuhlého koláče stačí před podáváním lehce ozdobit hoblinkami bílé čokolády nebo lístky čerstvé máty.
V rendlíku smíchejte vejce, žloutky, sůl, cukr, vanilkovou pastou a škrob. Jakmile se ingredience propojí, vmíchejte do nich mléko a směs zahřívejte 2–3 minuty.
Poté, co směs začne bublat, vařte ji 1 minutu a přelijte ji do mísy, kterou zakryjte potravinovou fólií. Základ na krém nechte zcela vychladnout a v samostatné míse šlehejte máslo 2–3 minuty.
Máslo přidejte do mísy se základem na krém a ingredience šleháním spojte. Krém prozatím odložte bokem a připravte těsto na korpus.
Vejce vyšlehejte se špetkou soli, cukrem a vanilkovou pastou. Přidejte mouku a vytvořte těsto, které vlijte do formy na pečení vyložené pečicím papírem.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 15 minut.
Poznámka: Zda je korpus upečený, ověřte pomocí špejle, kterou byste z něj měli vytáhnout čistou. V opačném případě ho ještě chvíli pečte.
Korpus nechte vychladnout a poté ho vraťte do formy na pečení, kde ho navlhčete mlékem. Následně ho pokryjte připraveným krémem a připravte jablečnou vrstvu.
Želatinu smíchejte s jablečnou šťávou, ve které ji nechte rozpustit. Pak ji nechte 10–15 minut bobtnat. Mezitím nakrájejte oloupaná jablka na menší kousky.
Poznámka: Před krájením z jablek odstraňte jádřince.
Jablka vložte do pánve s rozpuštěným máslem, zasypte je cukrem, skořicí a restujte je 5–10 minut. Poté je přendejte do mísy a nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
Ovocem následně pokryjte dezert ve formě, který zakryjte potravinovou fólií a vložte na 1–2 hodiny do lednice. Jakmile tyrolský jablečný koláč ztuhne, podávejte ho nakrájený na kousky.
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Zdroj receptu: Sweet Recipes
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato