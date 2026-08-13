Geniální trik německých seniorek na omlazení obličeje. Díky 1 věci za 90 Kč vypadají o 10 let mladší

Německé ženy po šedesátce mají v koupelně jednu věc, kterou znají i jejich vnučky. V drogerii ji nejspíš minete, protože vypadá úplně obyčejně a stojí míň než oběd v restauraci. Přesto se k ní vrací generace za generací. Deset let vám jedna dóza neubere, o svěžejší tvář se ale postarat dokáže. Modrá dóza, kterou zná v Německu skoro každý
Řeč je o klasickém krému NIVEA v kulaté modré plechovce. Na trh se dostal v roce 1911 v Hamburku a stojí za ním tři muži: majitel firmy Oscar Troplowitz, dermatolog Paul Gerson Unna a chemik Isaac Lifschütz.
Právě Lifschütz vymyslel emulgátor Eucerit, díky kterému šlo poprvé spojit vodu a tuk do směsi, která zůstala stabilní a dala se vyrábět ve velkém. Jméno krému pochází z latinského slova pro sníh, takže NIVEA znamená zhruba „sněhobílá“.
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V českých drogeriích dnes dóza se 150 mililitry vyjde orientačně na 90 až 110 korun podle toho, kde nakupujete.
Foto: Shutterstock.com Proč po něm pleť vypadá hladší
Složení je jednoduché a za víc než sto let se změnilo jen málo. Základ tvoří tuky a vosky, k tomu glycerin a panthenol.
Taková směs se na pokožce chová jako tenký film, který zpomaluje odpařování vody. Voda tak zůstane ve svrchní vrstvě kůže a nevyprchá do vzduchu.
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Suchá pokožka se svrašťuje a jemné linky na ní vyniknou. Když se povrch nasytí vodou, vyhladí se a drobné suché rýhy jsou hůř vidět. Obličej pak působí odpočatěji.
Jak s ním Němky zacházejí
Nejvíc z krému dostanete večer po umytí obličeje, dokud je pleť ještě lehce vlhká. Vodu, která na ní zůstala, krém uzavře pod sebou.
Stačí opravdu tenká vrstva. Konzistence je hutná, takže větší dávka se vstřebává dlouho a na obličeji zbytečně leží.
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Klasická receptura neobsahuje retinol, vitamin C ani jiné aktivní protivráskové látky. Chybí v ní také UV filtr, takže přes den nenahradí opalovací krém.
A to je docela podstatné. Za velkou částí viditelného stárnutí pleti stojí sluneční záření, které v hlubších vrstvách kůže poškozuje kolagen. Ochrana před sluncem udělá pro vzhled obličeje víc než jakýkoli hutný krém.
Hluboké vrásky tedy modrá dóza nevymaže. Dobře hydratovaná pleť ale vypadá svěžeji a to se pozná i na fotce. Pokud vás trápí přetrvávající podráždění nebo jiné potíže s pletí, poraďte se se svým lékařem.
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Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.beiersdorf.de/marken/markengeschichte/nivea, https://www.beiersdorf.de/ueber-uns/unsere-geschichte/lokalgeschichte, https://en.wikipedia.org/wiki/Nivea, https://www.shmh.de/journal-nivea/, https://www.nivea.cz/produkty/nivea-creme-30ml-421584790081.html, https://www.dm.cz/p/d/1442173/nivea-creme-vyzivny-krem, https://www.kupi.cz/sleva/krem-creme-nivea, https://www.annabrandejs.cz/magazin-krasy/omlazeni-pleti/pouzivate-hydratacni-krem-ci-serum-a-vite-jak-na-pleti-funguji-a947, https://www.bioderma-cz.com/vase-pokozka/zrala-pokozka/faktory-starnuti-kuze-jak-hydratace-brani-tomuto-prirozenemu-jevu, https://laserplastic.cz/muzou-protivraskove-kremy-skutecne-vyhladit-vrasky-odbornice-vysvetluje-jak-funguje-pece-proti-starnuti-pleti/