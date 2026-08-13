Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Geniální trik německých seniorek na omlazení obličeje. Díky 1 věci za 90 Kč vypadají o 10 let mladší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Německé ženy po šedesátce mají v koupelně jednu věc, kterou znají i jejich vnučky. V drogerii ji nejspíš minete, protože vypadá úplně obyčejně a stojí míň než oběd v restauraci. Přesto se k ní vrací generace za generací. Deset let vám jedna dóza neubere, o svěžejší tvář se ale postarat dokáže.
Geniální trik německých seniorek na omlazení obličeje. Díky 1 věci za 90 Kč vypadají o 10 let mladší

Geniální trik německých seniorek na omlazení obličeje. Díky 1 věci za 90 Kč vypadají o 10 let mladší

Zdroj: Extrainspirace.cz
Reklama
Další články z ExtraInspirace
Trik německých seniorek s letním šátkem ubere 10 let obličeji. Rozšiřuje se teď do celé Evropy
Trik německých seniorek s letním šátkem ubere 10 let obličeji. Rozšiřuje se teď do celé Evropy
Nejhorší mražené dorty z českých supermarketů. Češi je kupují celé rodině, ale neví, co v nich všechno je
Nejhorší mražené dorty z českých supermarketů. Češi je kupují celé rodině, ale neví, co v nich všechno je

V mrazicím boxu supermarketu leží za méně než sto korun dort, který […]

Největší módní přešlap českých žen 60+. Dělají ho celý život a stylistky se jen chytají za hlavu
Největší módní přešlap českých žen 60+. Dělají ho celý život a stylistky se jen chytají za hlavu

Za hlavu se ve skutečnosti nikdo nechytá. Módní odbornice ale narážejí pořád dokola na jeden zvyk, který si...

Tenhle účes nosí francouzky po 60 celé léto. Vizuálně díky němu omládnou i o 10 let
Tenhle účes nosí francouzky po 60 celé léto. Vizuálně díky němu omládnou i o 10 let

Každé léto stejná scéna. Vlasy se lepí na krk, gumička po hodině povolí a v zrcadle na vás kouká někdo...

Tohle nosí skoro každá Italka 60+. Opticky díky tomu omládnou o 10 let, ale Češky to pořád odmítají
Tohle nosí skoro každá Italka 60+. Opticky díky tomu omládnou o 10 let, ale Češky to pořád odmítají

Roky vám samozřejmě nikdo doslova neodečte. Jde o dojem, který si o vás udělá člověk naproti během první...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

Všechny články tohoto autora →
ExtraInspirace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.